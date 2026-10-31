Ázsia Expressz: Deák Rebekáék nagyot kockáztattak a pihenőnappal

Az Ázsia Expressz első hete mindenki számára az akklimatizálódásról és a pozíciók kereséséről szolt. Így volt ezzel a Deák Rebeka és Kabai Andris alkotta duó is. Küzdöttek, mint malac a jégen, de sehogy sem tudtak kivergődni a középmezőnyből, vagyis nem igazán tudták megmutatni, hogy mennyire veszélyesek is, vagyis hogy mire is képesek, ha eljön az ő idejük. Ezzel a mentalitással és a körülöttük rendre kibontakozó, élénk vitákkal viszont elérték, hogy a második héten folyamatosan megkapják a nehezítéseket és hátráltatásokat. A Házasság első látásra két, egymásra találó korábbi szereplője csütörtökön úgy döntöttek, hogy nem tűrnek tovább és tizenkilencre húztak lapot, amikor elhatározták, saját kezükbe veszik sorsuk irányítását és…
Deák Rebeka a pénteki hajszagyőzelmük után nyilatkozott lapunknak és felfedte tervük okait és részleteit. „Az első hetünk valóban nem úgy sikerült, ahogyan azt mi elterveztük. Próbáltuk elkapni a fonalat és a középmezőnynél feljebb nem igazán tudtuk magunkat pozícionálni. Meg kellett szoknunk, hogy a stoppoláshoz kemény elszántság kell.”
Andrisnak és nekem is volt gyerekszobánk, így kissé nehezen szántuk rá magunkat, hogy az udvariasságunkat háttérbe szorítsuk és a saját érdekeinket mindenki másé elé helyezzük.
- kezdte a Borsnak Deák Rebeka.
Tény, hogy az Ászia Expresszbe meg kell érkezni, de erre a játékos pároknak nem sok idejük van, hiszen ebben a formátumban már az első nap mély vízbe dobják a versenyzőket. Idén pedig ez szó szerint is megtörtént, már a nulladik napon, amikor a bátrabbak, alámerültek a Titicaca-tó fagyos vizébe. De vajon Becca mikor érezte meg igazán, hogy ennek a játéknak a fele sem tréfa?
„Az első estén, amikor egy nyilvános WC papírraktárában kaptunk szállást. Éhesen, koszosan és mondjuk ki, kicsit büdösen lefeküdtünk a földre, megjött az érzés, hogy az Ázsia Expressz nem lesz az a kimondott nászmenet” – magyarázta ma már nevetve Rebeka, majd rátért a második hétre, ahol is rájuk került a célkereszt és szinte mindennel el is találták őket az ellenfeleik. „A második hetet nagyon erősen kezdtük. Hajtottunk és egyre többször futottunk az élmezőnyben. Ezt vette észre a többi páros, és ahogy a nézők is láthatták, nem kíméltek minket. Még azok sem, akiket nyíltan segítettünk, mint a Tischler Petra és Vomberg Frigyes párost. Velük mi szövetséget alakítottunk ki, ami számukra finoman szólva sem jelentett sokat. A kaktusszal például szó szerint és átvitt értelemben is hátbaszúrtak minket. Nem volt nehéz azt érezni, hogy kipécéztek minket. Ez pedig nem esett jól. Bevallom, olyan ideges lettem, hogy egy ponton fel is rúgtam szegény Briant, amit ma is nagyon sajnálok” – osztotta meg a Borssal az Ázsia Expressz hetedik évadának játékosa.
Ekkor született meg a páros fejében a gondolat, hogy a hajsza előtti napot kiveszik, vagyis elengedik a versenynapot és megpróbálnak utolsók között befutni Ördög Nórához. „Úgy voltam vele, hogy bár meg tudnánk csinálni és ha még Fortuna is mellénk áll, oda is verhetnénk a mezőnynek, de maximum időt nyernénk és a párosok másnap reggel úgy is nekünk adnák a legtöbb hajszajegyet, vagyis megúszhatatlan a buli. De akkor minek hajtanánk ki a lelkünket egy nappal előtte? Hát ez a kérdés motoszkált bennem és Andrisban is. Meg is hoztuk a döntést és a rohanás helyett inkább gofriztunk, kávéztunk és laza tempóban mentünk feladatról-feladatra.”
Ezzel pedig esélyünk nyílt arra is, hogy megszakítsuk a folyamatot, vagyis azt, hogy mindenki, mindent ránk pakol, mindenféle mondvacsinált indokkal.
„Mert, ha mi biztos hajszázók vagyunk és nem adhatják nekünk a hajszajegyet, kénytelenek lesznek egymást bombázni” – magyarázta jogos büszkeséggel a hangjában Becca, majd felidézte emlékeiben a hajsza napját. „Ahogy ott álltunk és arra vártunk, hogy Petra és Frici mellé kijelöljék a második ellenfeleinket is, azt éreztem, hogy egy angyal lebeg felettünk és meghallottam a szüleim hangját. Anyukám ezt mondta: Strapakanca vagy! Meg tudod csinálni! Majd apám hangja is megérkezett: Egy Deák megcsinálja…! Furán hangzik, de abban a pillanatban tudtam, hogy nincs aznap ellenfelünk! Andris is dugig volt motivációval és úgy topogtunk, mint a versenylovak a futam előtti pillanatokban. Már csak egy vágyam volt. Az, hogy Gombos Edina és Alberto legyenek a harmadik páros a hajszán és ezt is beadta a sors. Ők ketten csalódást okoztak nekem, de ezt engedjük is el!” – mondta lapunknak Deák Rebeka.
Az Ázsia Expressz második hajszája éppen úgy nem volt sétagalopp, ahogyan az első sem. Deák Rebeka és Kabai Andris ennek ellenére is úgy mentek át a napon, mint kés a vajon. „Irgalmatlan stenk volt bennünk. És nagyon élveztük az egész napot. Annak ellenére is, hogy időnként az életünkért küzdöttünk. Amit Andris művelt a cipekedésnél, az szerintem emberfeletti volt. A napunk fénypontja pedig az volt, amikor visszaértünk és lefeküdtünk az Ázsia Expressz szőnyegre és láttuk, ahogy mindenkinek leesik az álla. Ráadásul nagy fölénnyel húztuk be a hajszát. Petra és Frici jóval utánunk értek be másodikként” – zárta beszámolóját Deák Rebeka.
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