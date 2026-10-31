Ázsia Expressz: Deák Rebekáék nagyot kockáztattak a pihenőnappal

Deák Rebeka az Ázsia Expresszről: „Az első héten csak próbáltuk elkapni a fonalat...”

Deák Rebeka a pénteki hajszagyőzelmük után nyilatkozott lapunknak és felfedte tervük okait és részleteit. „Az első hetünk valóban nem úgy sikerült, ahogyan azt mi elterveztük. Próbáltuk elkapni a fonalat és a középmezőnynél feljebb nem igazán tudtuk magunkat pozícionálni. Meg kellett szoknunk, hogy a stoppoláshoz kemény elszántság kell.”

Andrisnak és nekem is volt gyerekszobánk, így kissé nehezen szántuk rá magunkat, hogy az udvariasságunkat háttérbe szorítsuk és a saját érdekeinket mindenki másé elé helyezzük.

- kezdte a Borsnak Deák Rebeka.

Deák Rebeka bízott benne, hogy a többi páros Gombos Edinát és Albertót küldi majd harmadikként az Ázsia Expressz második hajszájára (Fotó: TV2)

„Éhesen, koszosan és mondjuk ki, kicsit büdösen lefeküdtünk a földre...”

Tény, hogy az Ászia Expresszbe meg kell érkezni, de erre a játékos pároknak nem sok idejük van, hiszen ebben a formátumban már az első nap mély vízbe dobják a versenyzőket. Idén pedig ez szó szerint is megtörtént, már a nulladik napon, amikor a bátrabbak, alámerültek a Titicaca-tó fagyos vizébe. De vajon Becca mikor érezte meg igazán, hogy ennek a játéknak a fele sem tréfa?

„Az első estén, amikor egy nyilvános WC papírraktárában kaptunk szállást. Éhesen, koszosan és mondjuk ki, kicsit büdösen lefeküdtünk a földre, megjött az érzés, hogy az Ázsia Expressz nem lesz az a kimondott nászmenet” – magyarázta ma már nevetve Rebeka, majd rátért a második hétre, ahol is rájuk került a célkereszt és szinte mindennel el is találták őket az ellenfeleik. „A második hetet nagyon erősen kezdtük. Hajtottunk és egyre többször futottunk az élmezőnyben. Ezt vette észre a többi páros, és ahogy a nézők is láthatták, nem kíméltek minket. Még azok sem, akiket nyíltan segítettünk, mint a Tischler Petra és Vomberg Frigyes párost. Velük mi szövetséget alakítottunk ki, ami számukra finoman szólva sem jelentett sokat. A kaktusszal például szó szerint és átvitt értelemben is hátbaszúrtak minket. Nem volt nehéz azt érezni, hogy kipécéztek minket. Ez pedig nem esett jól. Bevallom, olyan ideges lettem, hogy egy ponton fel is rúgtam szegény Briant, amit ma is nagyon sajnálok” – osztotta meg a Borssal az Ázsia Expressz hetedik évadának játékosa.