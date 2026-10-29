Gombos Edina elárulta, hazaköltöznek-e valaha Magyarországra

Idén is nagy népszerűségnek örvend a TV2 Ázsia Expressz című kalandrealityje, ahol nyolc páros küzdött a stoppolással, a szálláskereséssel és az extrém feladatokkal. Gombos Edina – ha csak a műsor erejéig is, de – egy kicsit visszatért a televízióhoz, ahol annak idején pillanatok alatt egy egész ország ismerte és szerette meg.
De vajon milyen indíttatásból mondtak igent a felkérésre? Az bizonyos, hogy Gombos Edina és férje nem a klasszikus tévés szereplés vagy a rivaldafény hiánya miatt hozták meg a döntést.
„Novemberben 50 éves leszek, és minden tízes évfordulóm előtt csináltam valami olyat, amivel kiléptem a komfortzónámból” – kezdte a Edina a hot! magazinnak. – „A húszas éveim elején egy kis vidéki rádióból kerültem be az ország leghallgatottabb rádiójának stúdiójába. A harmincas éveim előtt édesanya lettem, a negyvenedik születésnapom előtt pedig kiköltöztünk az Egyesült Államokba, és ezzel magam mögött hagytam az addigi karrieremet. Most is szerettem volna valami olyat, ami nagy kihívás, és amire később is emlékezetes élményként gondolhatok vissza. Ekkor jött a felkérés a TV2-től, én pedig úgy éreztem, ez pont az a kaland, amire igent kellett mondanom.”
Az is kiderült, hogy a forgatás olyan volt számára, mintha el sem szakadt volna a televíziózástól. Hiszen most is ugyanazzal foglalkozik, mint korábban, csak már a saját YouTube-csatornáján.
Egy kicsit tartottam attól, hogy milyen lesz újra csapatban dolgozni, mert az elmúlt években nagyon megszoktam és megszerettem az önállóságot, hogy mindenért én felelek, és egyedül kell helytállnom. De nagyon jó emberek vettek körül bennünket, és elképesztően profin kezelték a helyzeteket. Ráadásul jó volt újra találkozni a régi kollégákkal, az operatőrökkel, a szerkesztőkkel, úgyhogy azért volt benne egy jó adag nosztalgia is. Amikor kiderült, kik lesznek a többiek, nagyon megörültünk, hogy régi kollégákkal is találkozhatunk. Így legalább tudtuk, hogy velük kapcsolatban nagyjából mire számíthatunk. Teljesen természetes volt újra együtt lenni, mintha el sem telt volna több mint tíz év az utolsó találkozásunk óta. Négy párost nem ismertünk, de nyitottan és kíváncsian vártuk a találkozást!
Az Ázsia Expressz 2026 évadot Latin-Amerikában forgatták, ahonnan Alberto származik.
„Alberto spanyol nyelvtudása előnyt jelentett, amikor a helyiekkel kellett kommunikálni, bár nem ő volt az egyetlen a csapatban, aki beszélt spanyolul. Ebből az előnyből viszont rögtön le is faragott az, hogy a magyar nem az anyanyelve. Hiszen ez mégiscsak egy magyar műsor volt, ahol a feladatokat magyarul kellett értelmezni, és a kommunikáció is nagyrészt magyarul zajlott. Ő volt az egyetlen külföldi versenyző a műsorban. Sokszor túl gyors volt neki, ahogyan beszéltünk, az írásban kapott utasításokat, feladatokat sem tudta értelmezni. Nekem pedig pluszmunka volt, hogy mindent magyarázni, fordítani kellett neki.”
Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mi jelentette a forgatás közben a legnagyobb kihívást, és volt-e olyan pillanat, amikor úgy érezték, hogy feladják a versenyt.
„A magaslati betegséggel és a gyerekek hiányával mindketten küzdöttünk. Albertónak talán az okozta a legnagyobb nehézséget, hogy nehezen kér szívességet, márpedig ebben a műsorban pénz nélkül kellett boldogulnunk, és sokszor másoktól kellett segítséget kérnünk. Az én erőnlétem nem volt megfelelő az extrém kihívásokhoz. A reggeli kutyasétáltatás nyilván nem ugyanaz, mint hátizsákkal rohanni felfelé egy hegyen, négyezer méteres magasságban. Több olyan feladat is volt, aminél azt éreztem, hogy kénytelen leszek feladni a versenyt, mert egyszerűen nem tudom megcsinálni. A változókor rengeteg kihívás elé állított, és nem gondoltam volna, hogy ennyire megviseli a szervezetemet. Az egyik legnagyobb félelmem az volt, hogy ha a hétköznapokon is megnehezítik az életemet az ezzel járó tünetek, akkor hogyan fogok helytállni egy ilyen versenyben. De azt mondtam magamnak, hogy ha ezekkel a hátráltató tényezőkkel együtt is képes leszek felvenni a versenyt az energikus fiatalokkal, és valamilyen teljesítményt nyújtani, akkor nagyon büszke leszek magamra.”
Edina 2019 októberében indította el az Itt van Amerika című YouTube-csatornáját, ahol rendszeresen beszámol arról, milyen az amerikai élet, emellett bemutatja Florida szépségeit, érdekességeit, látnivalóit, és hasznos tanácsokkal, tippekkel, bennfentes infókkal látja el az utazni vágyókat.
„Teljesen egyedül felépítettem egy YouTube-csatornát, amely rendkívül népszerű. Mára önálló branddé vált, és egy jól jövedelmező vállalkozás. A legnagyobb előnye pedig az, hogy a saját ötleteimet valósíthatom meg, én döntöm el, mit szeretnék megmutatni a nézőknek és milyen formában. Ez egészen más, mint egy televíziós műsorban dolgozni, ahol nem én irányítom a folyamatokat. Ezt a függetlenséget és a saját időbeosztás szabadságát már semmiért nem adnám fel” – magyarázta.
A családi videókból jól látszik, hogy Edináék megtalálták a számításukat a tengerentúlon.
Nekünk Magyarországon is komfortos életünk volt, nem szenvedtünk hiányt semmiben. A kiköltözésünk fő oka az volt, hogy új kihívást kerestünk, tanulni és fejlődni akartunk egy új környezetben. Arra vagyunk igazán büszkék, hogy ezt meg is valósítottuk, és közben jól is érezzük magunkat, sikerült beilleszkednünk, úgyhogy nincs bennünk hazavágyódás. A család persze hiányzik, de rendszeresen hazajárunk, és ők is jönnek hozzánk. Mi egy magyar család maradtunk az Egyesült Államokban. Magyar ételeket eszünk, magyarul beszélünk. A gyerekek viszont gyakran váltanak angolra, főként ha kettesben vannak, mert nekik már könnyebb úgy kommunikálni. És a legtöbb dolog már ide köti őket, a barátok és az iskola is, itt van az otthonuk, nem gondolkodnak abban, hogy Magyarországon éljenek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.