Gombos Edina elárulta, hazaköltöznek-e valaha Magyarországra

Idén is nagy népszerűségnek örvend a TV2 Ázsia Expressz című ka­land­rea­li­ty­je, ahol nyolc páros küzdött a stoppolással, a szálláskereséssel és az extrém feladatokkal. Gombos Edina – ha csak a műsor erejéig is, de – egy kicsit visszatért a televízióhoz, ahol annak idején pillanatok alatt egy egész ország ismerte és szerette meg.

Gombos Edina férje, Alberto Costafrega is élvezte a latin-amerikai kalandot

(Fotó: hot! magazin/ archív)

Az Ázsia Expresszben visszatért Gombos Edina

11 éve Amerikába költözött az Aktív műsorvezetője

Megtalálták kint a számításaikat, Edina saját youtube csatornája anyagilag is jövedelmező

Gyermekeik már inkább amerikaiaknak érzik magukat

Az Ázsia Expressz szerepléssel a sztáranyuka kicsit visszatért a televíziózáshoz

Ezért vállalta az Ázsia Expresszt Gombos Edina

De vajon milyen indíttatásból mondtak igent a felkérésre? Az bizonyos, hogy Gombos Edina és férje nem a klasszikus tévés szereplés vagy a rivaldafény hiánya miatt hozták meg a döntést.

„Novemberben 50 éves leszek, és minden tízes évfordulóm előtt csináltam valami olyat, amivel kiléptem a komfortzónámból” – kezdte a Edina a hot! magazinnak. – „A húszas éveim elején egy kis vidéki rádióból kerültem be az ország leghallgatottabb rádiójának stúdiójába. A harmincas éveim előtt édesanya lettem, a negyvenedik születésnapom előtt pedig kiköltöztünk az Egyesült Államokba, és ezzel magam mögött hagytam az addigi karrieremet. Most is szerettem volna valami olyat, ami nagy kihívás, és amire később is emlékezetes élményként gondolhatok vissza. Ekkor jött a felkérés a TV2-től, én pedig úgy éreztem, ez pont az a kaland, amire igent kellett mondanom.”

Az is kiderült, hogy a forgatás olyan volt számára, mintha el sem szakadt volna a televíziózástól. Hiszen most is ugyanazzal foglalkozik, mint korábban, csak már a saját YouTube-csatornáján.