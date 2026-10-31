Vajon lesz napsütés? Borús napra ébredünk halloweenkor

A halloweenhez nagyon is passzoló időjárásra van kilátás október 31-én, szombaton. Az előrejelzés szerint kimondottan felhős, borongós napunk lesz, helyenként eső, zápor is kialakulhat.

Időjárás-előrejelzés: ilyen idő lesz a hétvégén / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Ilyen időjárásra lesz a hétvégén

Pénteken javarészt borús napunk volt, és szombaton is inkább felhős időre van kilátás: helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat. A hőmérséklet ugyanakkor nem változik számottevően: hajnalban -1 és 8, délután 10–15 fok között alakul - írja a Köpönyeg, ahol azt jósolják, a felhős vagy borult idő vasárnap is kitart, csak időnként szakadozhat fel a felhőzet.