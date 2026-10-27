„Jelenleg te se érdekelsz” – durván egymásnak estek az Ázsia Expressz szerelmesei

Túl vagyunk az Ázsia Expressz 2026-os évadának első hetén, ami a legtöbb párost igencsak megviselte, így a kezdeti lendülethez képest a versenyzők némiképp elcsigázva vágtak neki az új kalandoknak. A nehézségek a friss szerelmeseket, azaz Kabai Andris és Deák Becca párosát is megviselték, ami miatt komoly konfliktus alakult ki közöttük. Mutatjuk, mi történt!

Deák Rebeka és Kabai Andris kapcsolata még csak négy hónapja tartott, amikor kiutaztak az Ázsia Expressz forgatására (Fotó: TV2)

Deák Becca és Kabai Andris maguk is számítottak rá, hogy miután csak négy hónapja voltak együtt, amikor belevágtak az Ázsia Expressz 7. évadába, így lesznek olyan helyzetek, amik párként nagy kihívás elé állítják majd őket. A DJ már a mai nap elején úgy érezte, mintha tojáshéjakon lépdelne, ugyanis kedvese épp azokat a bizonyos napokat éli, ami a hangulatára nincs túl jó hatással.

Becca a nagylányos napjait tölti, úgyhogy nyilván most pengeélen táncol az idegrendszere. Úgyhogy ezt az egy-két napot – úgy néz ki – így kell átvészelnünk, és előzékenyebbnek kell lennem

– jelentette ki Andris már az első feladatnál, miután kedvese többször is beszólt neki, hogy nem haladnak elég gyorsan.

Az Ázsia Expressz Andris és Becca kapcsolatát is próbára teszi, nem csak a tűrőképességüket (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz sztárjai csúnyán egymásnak estek

A reggeli eset azonban csak apró szurkálódásnak tűnik ahhoz képest, amibe a stoppolás torkollott. A fiatalok ugyanis a kihalt úton való fuvar keresés közepette durván összekaptak.

„Kicsim, ezért mondtam, hogy sétáljunk kicsit lejjebb. Ne emeld kérlek a hangodat, mert pont most mondtam, hogy ennyi a féktávja egy kamionnak” – mondta Andris az egyébként is feszült Beccának, miután az általuk leintett autó a tőlük néhány méterre lévő Gombos Edináékat vitte el.

„Lejjebb sétáltunk? Azt csináltam, amit kértél? Igen. Itt vagyok? Igen” – válaszolta ingerülten az énekesnő.

Egyébként most nem értem ezt a hangnemet. Nem tudom, észreveszed-e, hogy normálisan beszélek veled

– sértődött meg Andris, majd számolni kezdett, hogy lenyugodjon, miután szerelme faképnél hagyta.

„De ilyen harag energia van benned. Ez tudod milyen rossz, és milyen káros a mi dolgainkra?” – folytatta később Becca a vitát.

Normálisan beszélek veled, akkor miért kell ezt csinálni? Nem értem. De nekem aztán mindegy, én elüldögélek itt. Azt csinálsz, amit szeretnél, nekem nem ér annyit, hogy felb*sszam magam. De most igazából jelenleg te sem érdekelsz, azt remélem érzed

– „zárta le” a vitát dühösen a lemezlovas.