Kőszeg lenyűgöző látnivalói egy őszi hétvégére: a Jurisics-vártól a cáki pincesorig

Kőszeg látnivalói között gyalog is könnyen eligazodhatunk, a belvárosi séta pedig jó kiindulópont a környék felfedezéséhez. A részben fennmaradt városfalak között templomok, polgárházak és a vár épületei kísérik az utat. Ősszel érdemes úgy tervezni, hogy a múzeumi kiállítások mellett a közeli dombokra is jusson idő. A városi helyszínek egy napba is összekapcsolhatók, a közeli Cákra azonban célszerű külön néhány órát szánni.
A város történetével a Jurisics-várban érdemes kezdeni az ismerkedést. Legrégebbi részei a XIII. században épültek, az évszázadok során pedig gótikus, reneszánsz és barokk részletekkel bővült az együttes. Kiállításai az erődítmény múltját, köztük az 1532-es oszmán ostrom eseményeit mutatják be. A fegyvertár és a várkápolna mellett az Aranyszobára is megéri időt szánni: itt a Szőlő Jövésnek Könyvéhez kapcsolódó hagyománnyal ismerkedhetünk meg. A kötetben évszázadok óta rajzokon örökítik meg a Szent György-napon bemutatott szőlőhajtásokat.
A vártól a Jurisics tér felé folytassuk a sétát, majd keressük meg a Tábornokházat és a hozzá csatlakozó Hősök tornyát. A ház a lovas helyőrség mindenkori parancsnokának szállásáról kapta a nevét, ma pedig a Városi Múzeum központja. Középkori eredetének emléke a megmaradt gyilokjáró is. A szomszédos torony jóval későbbi: 1932-ben emelték a lebontott Alsókapu helyén, az ostrom védőinek és az első világháború kőszegi áldozatainak emlékére. Boltíve alatt áthaladva a Fő tér irányába vezet tovább az út.
Itt magasodik a Jézus szíve templom, amelynek 57 méteres tornya a belváros egyik tájékozódási pontja. A neogótikus épület Ludwig Schöne bécsi építész tervei alapján, 1892–1894 között készült el. Homlokzatán érdemes megcsodálni a karcsú fiatornyokat és a meredek toronysisakokat, belül pedig a színes üvegablakok érdemelnek figyelmet. A háromhajós templom harangjátéka Händel Saul című oratóriumából játszik részletet.
A belvárosi séta után a Kőszegtől mintegy öt kilométerre fekvő Cák felé vegyük az irányt. A falu szélén, gesztenyefák között nyolc műemléki védelem alatt álló pince sorakozik. Zsúpfedeles tetejük alatt egyetlen, döngölt padlójú helyiséget alakítottak ki, falaikat tölgy- és gesztenyefagerendákból építették. Egykor szőlőt préseltek, és bort tároltak bennük, a filoxéravész után viszont főként gesztenye és gyümölcs került a festői kis pincékbe. A szabadtéri gyűjteményben régi prések és kádáreszközök is láthatók.
Egy másik, Kőszegről induló sétát a Kálvária-domb környékére érdemes tervezni. A domb lábánál található a Koronaőrző bunker, ahol 1945 márciusában őrizték a Szent Koronát, mielőtt külföldre szállították volna. A Kálvária utcából nyíló bejáratnál emléktábla jelzi a helyszín történelmi szerepét. A bunkernek nincs állandó nyitvatartása, ezért a belső terek megtekintésének lehetőségéről előzetesen kell érdeklődni.
A sétát a közeli Kálvária-templom felkeresésével zárhatjuk. Az 1729–1734 között épült, háromtornyos barokk Kálvária-templomhoz stációkkal szegélyezett, meredek gyalogút vezet fel. A templom mellől festői panoráma nyílik Kőszeg háztetőire és a környező tájra. A városnézésre és a környék bejárására érdemes egy egész hétvégét szánni. Így a kiállítások mellett a belvárosi utcákra és az őszi kirándulásokra is jut idő.
Nézd meg a videót is a bájos Kőszegről:
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