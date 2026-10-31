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Kőszeg lenyűgöző látnivalói egy őszi hétvégére: a Jurisics-vártól a cáki pincesorig

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 31. 12:00
őszi hangulatCákKőszegvárosnézés
Járd be velünk az Alpokalja ékszerdobozát, majd folytassuk az őszi kirándulást a Kálvária-domb és a cáki gesztenyés felé! Ismerd meg, milyen történeteket őriznek Kőszeg látnivalói a középkori ostromoktól a hajdani szőlőművelésig!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Kőszeg történelmi belvárosában a Jurisics-vár, a Hősök tornya és a Jézus szíve templom is felfűzhető egy sétára.
  • A közeli Cák gesztenyésében nyolc zsúpfedeles pince és régi borászati eszközök idézik a hajdani szőlőművelést.
  • A Koronaőrző bunkertől a Kálvária-templomhoz vezethet tovább az út, ahonnan panoráma nyílik a városra.

Kőszeg látnivalói között gyalog is könnyen eligazodhatunk, a belvárosi séta pedig jó kiindulópont a környék felfedezéséhez. A részben fennmaradt városfalak között templomok, polgárházak és a vár épületei kísérik az utat. Ősszel érdemes úgy tervezni, hogy a múzeumi kiállítások mellett a közeli dombokra is jusson idő. A városi helyszínek egy napba is összekapcsolhatók, a közeli Cákra azonban célszerű külön néhány órát szánni.

Kőszeg látnivalói és panorámája őszi környezetben.
Kőszeg látnivalói ősszel festői környezetben és kellemes kiránduló idővel várnak.
Fotó: A great shot of

Hogy járhatók be Kőszeg látnivalói egy őszi kiránduláson?

A város történetével a Jurisics-várban érdemes kezdeni az ismerkedést. Legrégebbi részei a XIII. században épültek, az évszázadok során pedig gótikus, reneszánsz és barokk részletekkel bővült az együttes. Kiállításai az erődítmény múltját, köztük az 1532-es oszmán ostrom eseményeit mutatják be. A fegyvertár és a várkápolna mellett az Aranyszobára is megéri időt szánni: itt a Szőlő Jövésnek Könyvéhez kapcsolódó hagyománnyal ismerkedhetünk meg. A kötetben évszázadok óta rajzokon örökítik meg a Szent György-napon bemutatott szőlőhajtásokat.

A kőszegi Jurisics-vár egy napfényes téli képen.
Kőszeg egyik legismertebb látnivalója a Jurisics-vár, amely a város múltjával és a török elleni harcok históriájával ismertet meg. 
Fotó: A great shot of

A vártól a Jurisics tér felé folytassuk a sétát, majd keressük meg a Tábornokházat és a hozzá csatlakozó Hősök tornyát. A ház a lovas helyőrség mindenkori parancsnokának szállásáról kapta a nevét, ma pedig a Városi Múzeum központja. Középkori eredetének emléke a megmaradt gyilokjáró is. A szomszédos torony jóval későbbi: 1932-ben emelték a lebontott Alsókapu helyén, az ostrom védőinek és az első világháború kőszegi áldozatainak emlékére. Boltíve alatt áthaladva a Fő tér irányába vezet tovább az út.

A Hősök tornya és a Tábornokház Kőszegen.
A Hősök tornya és a mellette megbújó Tábornokház ma a Városi Múzeum központi épületeként működik. 
Fotó: A great shot of

Itt magasodik a Jézus szíve templom, amelynek 57 méteres tornya a belváros egyik tájékozódási pontja. A neogótikus épület Ludwig Schöne bécsi építész tervei alapján, 1892–1894 között készült el. Homlokzatán érdemes megcsodálni a karcsú fiatornyokat és a meredek toronysisakokat, belül pedig a színes üvegablakok érdemelnek figyelmet. A háromhajós templom harangjátéka Händel Saul című oratóriumából játszik részletet.

A kőszegi Jézus szíve templom belső tere mise alatt.
A kőszegi Jézus szíve templom díszes belső tere: faragott faoltárait Bécsben és Tirolban készítették. 
Fotó: Kurka Geza Corey

Zsúpfedeles pincék és egy háborús emlékhely

A belvárosi séta után a Kőszegtől mintegy öt kilométerre fekvő Cák felé vegyük az irányt. A falu szélén, gesztenyefák között nyolc műemléki védelem alatt álló pince sorakozik. Zsúpfedeles tetejük alatt egyetlen, döngölt padlójú helyiséget alakítottak ki, falaikat tölgy- és gesztenyefagerendákból építették. Egykor szőlőt préseltek, és bort tároltak bennük, a filoxéravész után viszont főként gesztenye és gyümölcs került a festői kis pincékbe. A szabadtéri gyűjteményben régi prések és kádáreszközök is láthatók.

A cáki pincesor őszi környezetben.
A Kőszegtől nem messze található Cák ipartörténeti pincesora ősszel különösen festői látványt nyújt. 
Fotó: Travel Enthusiast

Egy másik, Kőszegről induló sétát a Kálvária-domb környékére érdemes tervezni. A domb lábánál található a Koronaőrző bunker, ahol 1945 márciusában őrizték a Szent Koronát, mielőtt külföldre szállították volna. A Kálvária utcából nyíló bejáratnál emléktábla jelzi a helyszín történelmi szerepét. A bunkernek nincs állandó nyitvatartása, ezért a belső terek megtekintésének lehetőségéről előzetesen kell érdeklődni.

A sétát a közeli Kálvária-templom felkeresésével zárhatjuk. Az 1729–1734 között épült, háromtornyos barokk Kálvária-templomhoz stációkkal szegélyezett, meredek gyalogút vezet fel. A templom mellől  festői panoráma nyílik Kőszeg háztetőire és a környező tájra. A városnézésre és a környék bejárására érdemes egy egész hétvégét szánni. Így a kiállítások mellett a belvárosi utcákra és az őszi kirándulásokra is jut idő. 

Nézd meg a videót is a bájos Kőszegről:

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