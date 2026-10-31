Kőszeg lenyűgöző látnivalói egy őszi hétvégére: a Jurisics-vártól a cáki pincesorig

Kőszeg történelmi belvárosában a Jurisics-vár, a Hősök tornya és a Jézus szíve templom is felfűzhető egy sétára.

A közeli Cák gesztenyésében nyolc zsúpfedeles pince és régi borászati eszközök idézik a hajdani szőlőművelést.

A Koronaőrző bunkertől a Kálvária-templomhoz vezethet tovább az út, ahonnan panoráma nyílik a városra.

Kőszeg látnivalói között gyalog is könnyen eligazodhatunk, a belvárosi séta pedig jó kiindulópont a környék felfedezéséhez. A részben fennmaradt városfalak között templomok, polgárházak és a vár épületei kísérik az utat. Ősszel érdemes úgy tervezni, hogy a múzeumi kiállítások mellett a közeli dombokra is jusson idő. A városi helyszínek egy napba is összekapcsolhatók, a közeli Cákra azonban célszerű külön néhány órát szánni.

Kőszeg látnivalói ősszel festői környezetben és kellemes kiránduló idővel várnak.

Fotó: A great shot of

Hogy járhatók be Kőszeg látnivalói egy őszi kiránduláson?

A város történetével a Jurisics-várban érdemes kezdeni az ismerkedést. Legrégebbi részei a XIII. században épültek, az évszázadok során pedig gótikus, reneszánsz és barokk részletekkel bővült az együttes. Kiállításai az erődítmény múltját, köztük az 1532-es oszmán ostrom eseményeit mutatják be. A fegyvertár és a várkápolna mellett az Aranyszobára is megéri időt szánni: itt a Szőlő Jövésnek Könyvéhez kapcsolódó hagyománnyal ismerkedhetünk meg. A kötetben évszázadok óta rajzokon örökítik meg a Szent György-napon bemutatott szőlőhajtásokat.

Kőszeg egyik legismertebb látnivalója a Jurisics-vár, amely a város múltjával és a török elleni harcok históriájával ismertet meg.

Fotó: A great shot of

A vártól a Jurisics tér felé folytassuk a sétát, majd keressük meg a Tábornokházat és a hozzá csatlakozó Hősök tornyát. A ház a lovas helyőrség mindenkori parancsnokának szállásáról kapta a nevét, ma pedig a Városi Múzeum központja. Középkori eredetének emléke a megmaradt gyilokjáró is. A szomszédos torony jóval későbbi: 1932-ben emelték a lebontott Alsókapu helyén, az ostrom védőinek és az első világháború kőszegi áldozatainak emlékére. Boltíve alatt áthaladva a Fő tér irányába vezet tovább az út.

A Hősök tornya és a mellette megbújó Tábornokház ma a Városi Múzeum központi épületeként működik.

Fotó: A great shot of

Itt magasodik a Jézus szíve templom, amelynek 57 méteres tornya a belváros egyik tájékozódási pontja. A neogótikus épület Ludwig Schöne bécsi építész tervei alapján, 1892–1894 között készült el. Homlokzatán érdemes megcsodálni a karcsú fiatornyokat és a meredek toronysisakokat, belül pedig a színes üvegablakok érdemelnek figyelmet. A háromhajós templom harangjátéka Händel Saul című oratóriumából játszik részletet.