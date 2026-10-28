Az Ázsia Expressz szereplői zokogva omlottak össze: Dávid Petra megszólalt a feladásról

Az Ázsia Expressz 7. évada kétségtelenül minden eddiginél keményebb. A 4 ezer méteres tengerszint feletti magassággal járó oxigénhiány, a hideg, a kietlen bolíviai vidék és a brutális fizikai megpróbáltatások nincsenek épp jó hatással a párosokra. Ezt most már, Csomor Csilla és Deutsch Anita kiesésével, az egyetlen női párosként megmaradt Kiara Lord és Dávid Petra is érzik, különösen a mai kihívások után. A lányokat annyira megterhelte fizikailag az egyik feladat, hogy mindketten sírásban törtek ki, sőt Kiara még a feladás gondolatával is eljátszott. Erről mesélt most lapunknak Petra.

Az Ázsia Expressz Kiara Lord és Dávid Petra számára sokkal keményebb, mint eddig gondolták (Fotó: TV2)

Kiara Lord Dávid Petra oldalán igyekszik helytállni az Ázsia Expressz 2026-os évadában, de míg utóbbi komoly testépítő- és sportmúltja miatt valamivel könnyebben veszi a nagy fizikai erőkifejtést igénylő feladatokat, addig az egykori felnőttfilmes szinte az életéért küzd. Ma sem volt ez másként, amikor a párosok azt kapták feladatként, hogy vályogtéglákból és egy sárszerű kötőanyagból építsenek egy 180 centiméter magas falat. Ez már önmagában nem kis kihívás, de ráadásul a csapatoknak még az alapanyagokat is maguknak kellett a megadott pontra cipelni, ez pedig nagyon betett a lányoknál.

Próbáltam tolni azt a sok követ, és láttam, hogy a férfiak közben játszi könnyedséggel tolják, és ebben kellett látnom, hogy én nem tudom még fele annyira sem megpakolni azt a talicskát, mint a férfiak. Nekem ott az egy nagy felismerés volt, hogy nem tudok annyit letenni az asztalra, mint a fiúk

– magyarázta Petra.

Dávid Petra és Kiara Lord múlt héten még mosolyogva, frissen beszárított hajjal, tiarában élvezték a védettséget (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz versenyzői teljesen kiborultak

A két lány úgy érezte, ez az a pont, ahol már képtelenek jobban átlépni a határaikat, és Petra, látva Kiara kétségbeesését, maga is csaknem összeomlott.

„Nagyon kemény nap volt. Miután cipeltük azt a fa keretet elsőként Kiarával a hegyre és azt hittük, már semmi rossz nem jöhet, aztán beértünk erre a falépítő feladatra, és akkor tudtuk meg, mi vár ránk. És igyekeztünk csinálni, de láttam, hogy Kiara elkezd sírni, mert nem bírja a kötőanyagokkal teli vödröket, és akkor mondtam neki, hogy ne csinálja, megcsinálom én az egészet, mert amúgy is így állok hozzá az egész versenyhez, hogy ha valami nem megy neki, akkor csinálom én” – idézte fel.

Nem kérek olyat, ami neki rossz, nem akarok neki fájdalmat okozni, és mivel szeretem őt, hogyha neki valami fáj, az nekem is fáj, szóval ahogy elkezdett sírni, ott bennem is megtört valami. Mondta is, hogy egyébként ő még életében nem hallott engem úgy sírni, mint ahogy akkor. És ez nyilván nem sajnálatból fakadt, hanem a tehetetlenségből, és abból, hogy egyszerűen nem bírok annyit, mint egy férfi

– mondta.