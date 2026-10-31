Balogh Eleni ledöbbent Kiara és Petra viselkedésén: „Erről kint, amikor forgattunk, még semmit nem tudtunk”

Balogh Eleni és Soós Dávid együtt vágtak bele az Ázsia Expressz 2026-os évadába, és igyekeznek a lehető legkedvesebben játszani, persze úgy, hogy közben a saját versenyzésüknek sem ártanak. Kiara Lord és Dávid Petra szemét azonban nagyon szúrja a fiatal szerelmesek sikere, így lépten-nyomon gúnyos megjegyzéseket tesznek a legkisebb hibáikra és a legnagyobb eredményeikre egyaránt. Balogh Eleniék azonban ezzel csak most, a televízión keresztül szembesültek.

Az Ázsia Expressz Balogh Eleni és Soós Dávid számára némi meglepetéssel kezdődött, hiszen Kiaráék folyton beszólnak nekik (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz versenyzői közül idén egyelőre talán Dávid Petra és Kiara Lord a legmegosztóbbak, hiszen a lányoknak mindenről és mindenkiről nagyon határozott véleménye van, amit nem is rejtenek véka alá, sőt sokszor igen nyersen fejezik ki a kamerák előtt. Az adásokból pedig az is jól látszik, hogy Kabai Andris és Deák Becca, valamint Soós Dávid és Balogh Eleni menetelése piszkálja a csőrüket. Utóbbiak azonban mindebből kint, Bolíviában semmit sem vettek észre.

Mivel mi is nézzük az adásokat, így nyilván látjuk, halljuk ezeket a beszólásokat, de erről kint, amikor forgattunk, még semmit nem tudtunk. Ezeket sosem a szemünkbe mondták, hanem a hátunk mögött, ezért mondhatjuk, hogy meglepett most ez a helyzet. Én azt gondolom, hogy velük is jó kapcsolatot ápoltunk, ezért kicsit furcsa ez nekünk, viszont a játékban és az életben is leginkább magunkkal foglalkozunk, és azon vagyunk, hogy saját magunknál legyünk mindig jobbak, és törekszünk a maximumra. Arra, hogy más mit csinál, mit mond, nekünk nincs ráhatásunk és nem a mi dolgunk, éppen ezért kell a saját dolgainkra koncentrálni, mert az rajtunk múlik

– fejtette ki a véleményét Eleni a Borsnak.

Dávid Petra és Kiara Lord imádnak beszólni a többeknek, lépten-nyomon bírálják az ellenfeleiket (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz szereplői utálják a hátráltatásokat

Bár a hátráltatások jó lehetőségnek tűnhetnek arra, hogy a párosok egymás kárán jussanak előbbre, az eddigiek alapján a legtöbben nem szívlelik igazán ezeket a helyzeteket. Ezzel Balogh Eleni sincs másként, sőt, őt különösen megviseli, ha meg kell nehezíteniük az ellenfeleik életét.

„Nekem nagyon nagy gondot okozott, hogy másokat hátráltassak. Amikor elvállalja ezt az ember, akkor arra gondol, hogy mekkora adrenalin löket lesz, vagy mennyire komfortzónán kívüli élmény, és itt lehet bizonyítani, megmutatni a valódi önmagunkat. De az akkor nem jutott eszünkbe, hogy a nehezítések is a játék részei” – vallotta be Soós Dávid menyasszonya.

Én az életben sem tudok bántani senkit, nemhogy itt, szándékosan, különösen annak tudatában, hogy ha adsz valakinek egy hajszalapot, vagy egy nehezítést, azzal meg fogod bántani, sőt akár a kiesését is okozhatod. Nekem a játékban ez rendkívül nehéz volt, és nagyon-nagyon fájt, sőt még most is. Például az előző pénteki adást úgy néztem meg, hogy szinte rosszul voltam közben

– folytatta.