Ázsia Expressz: Dulin Mettának PTSD-je lett az új évadot nézve

A TV2 kalandreality-jének hetedik évadában közeledik a második hajsza napja. Csütörtök este megtudjuk, melyik két páros kerül be a biztos hajszázok közé, pénteken pedig azt is megtudjuk, hogy a versenyzők kiket jelölnek ki arra, hogy harmadik párként küzdjenek meg a továbbjutásárt. Addig is, szaladjunk vissza egy évet és nézzük meg, hogy alakult 2025-ben az Ázsia Expressz második hajszája! A biztosan hajszázók lettek a Mészáros Árpád Zsolt, Németh Kristóf és a Tallós Rita-Barbinek Paula alkotta párosok, míg másnap reggel a „népakarat” csatába küldte Vastag Csabát és Domján Evelint. A hajszát végül az anya-lánya színésznőpáros nyerte. Mögöttük pedig az énekes és felesége futottak be. Így a két színész számára ért véget az Ázsia Expressz egy évvel ezelőtt. Ekkor jött a csavar, hiszen Dulin Metta a hét elején egy csúnya bokasérülést szenvedett, miután begyulladt az Achilles-ína, majd félrelépett. Végül csonthártya gyulladás is kialakult nála és a bokaszalagjai is sérültek. Ezért a stáb dokija úgy döntött, hogy a Kőgazdag Fiatalok sztárját eltiltja a folytatástól. Eközben Mészáros Árpád Zsolt is sérüléssel és fájdalmakkal küzdött, így a hajsza alatt korlátozottak voltak a színészpáros esélyei. Az Ázsia Expressz stábja pedig lehetőséget kínált Lakatos Leventének és Németh Kristófnak, hogy együtt folytassák a versenyt. Ők igent mondtak, így végül Metta és MÁZS indultak haza csalódottan Malajziából. Ennyit a „történelmi” áttekintésről! A Bors Dulin Mettával beszélgetett arról, milyen érzések vannak benne most, hogy nézőként követi a hetedik évad alakulását és közeledik az a játékszakasz, amikor ha nem is önszántából, de feladni kenyszerül élete nagy kalandját.
Dulin Metta egy pillanatig sem tagadta, bőven akad most dolga a benne kavargó gondolataival. „Bevallom, hezitáltam, hogy nézzem-e az idei Ázsia Expresszt, de végül elkezdtem és nem is tudom, vagy akarom abbahagyni, mert imádom. Vagyis kettős érzéseim vannak… Amikor elindult az évad, átfutott az agyamon, hogy bárcsak ott lehetnék velük. Aztán láttam, hogy milyen hideg is volt Bolíviában és hogy mennyire nem kaptak levegőt a versenyzők négyezer méter tengerszint feletti magasságon, és arra gondoltam, hogy mégsem zavar annyira, hogy nem lehettem ott” – kezdte a Borsnak Dulin Metta, akit a második héten már elővett a PTSD, vagy legalábbis egy ahhoz nagyon hasonló állapot.
Most egy kicsit érzem azt a hangulatot, amiben a hazautam során kerültem tavaly. Szívem szerint megint csak feküdnék az ágyban és sajnálnám magam, hogy úgy ért véget az a hatalmas kaland számomra, ahogy.
„Megint itt vannak bennem a kérdések: Miért én és miért így estem ki egy éve? Ráadásul idén a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsorból elsőként kellett távoznom, pedig ebben a pakliban sem volt benne, hogy kérészéletű lesz a buli. Szóval igen, kicsit PTSD-m van, vagy legalábbis így képzelem ezt a tünetegyüttest” – magyarázta a fiatal híresség.
És, hogy Dulin Metta nekifutna-e még egyszer az Ázsia Expressznek? Naná! Akár azonnal is… „Azt hiszem, Ördög Nóra dobta be a Nánázsia egyik idei epizódjában, hogy lehetne egy All Stars évad, amiben az elsőként kiesett párosok futnának még egy kört. Nos, ha ez megvalósul, én leszek az, aki két kézzel fogok integetni, hogy: Engem is! Engem is! Igaz, Leventével mi megnyertük azt a bizonyos első hajszát, de ha Nóri ötlete esetleg megvalósulna, úgyis kell egy plusz páros, mert eddig csak hét évad volt és nyolc páros kell egy teljes létszámhoz. És hát ki lenne alkalmasabb, mint az, aki végül is nem kiesett, hanem a doki letiltotta a folytatásról? Na ugye!” – érvelt Metta. Ez persze csupán egy Ördög Nóra által bedobott gondolat, és így aztán még csak nem is nevezhető a jövő zenéjének sem, de az biztos, hogy közeledik az Ázsia Expressz hetedik évadának második hajszája, ami ha csak fele annyira lesz nehéz és fordulatos, mint az első volt, mi, nézők már nyerünk vele.
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