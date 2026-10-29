Ázsia Expressz: Dulin Mettának PTSD-je lett az új évadot nézve

Dulin Metta nehezen vette rá magát, hogy nézze az Ázsia Expressz hetedig évadát, de…

Dulin Metta egy pillanatig sem tagadta, bőven akad most dolga a benne kavargó gondolataival. „Bevallom, hezitáltam, hogy nézzem-e az idei Ázsia Expresszt, de végül elkezdtem és nem is tudom, vagy akarom abbahagyni, mert imádom. Vagyis kettős érzéseim vannak… Amikor elindult az évad, átfutott az agyamon, hogy bárcsak ott lehetnék velük. Aztán láttam, hogy milyen hideg is volt Bolíviában és hogy mennyire nem kaptak levegőt a versenyzők négyezer méter tengerszint feletti magasságon, és arra gondoltam, hogy mégsem zavar annyira, hogy nem lehettem ott” – kezdte a Borsnak Dulin Metta, akit a második héten már elővett a PTSD, vagy legalábbis egy ahhoz nagyon hasonló állapot.

Most egy kicsit érzem azt a hangulatot, amiben a hazautam során kerültem tavaly. Szívem szerint megint csak feküdnék az ágyban és sajnálnám magam, hogy úgy ért véget az a hatalmas kaland számomra, ahogy.

„Megint itt vannak bennem a kérdések: Miért én és miért így estem ki egy éve? Ráadásul idén a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsorból elsőként kellett távoznom, pedig ebben a pakliban sem volt benne, hogy kérészéletű lesz a buli. Szóval igen, kicsit PTSD-m van, vagy legalábbis így képzelem ezt a tünetegyüttest” – magyarázta a fiatal híresség.