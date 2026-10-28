Gombos Edináék és Balogh Eleniék újra összecsaptak: egyre több páros szeretné kiejteni a házaspárt

Az Ázsia Expressz 2026-os évadának második hetén is lehetőséget kaptak a párosok, hogy megszerezzék a védettséget, ám végül persze csak egy győzhet. Csakhogy a holtverseny és Balogh Eleniék alaposan megkavarták a szálakat, amivel ismét kiakasztották Gombos Edináékat.

Gombos Edina férje, Alberto spanyol anyanyelvű, ami sokaknak szúrja a szemét az Ázsia Expressz új évadában (Fotó: TV2)

Ezúttal a védettségért folyó küzdelemben Gombos Edina és Alberto Costafreda, Molnár Viktor és Titusz, valamint Kabai Andris és Deák Becca nyújtották a legjobb teljesítményt, és mind gyorsaság, mind pedig ügyesség tekintetében annyira fej-fej mellett haladtak, hogy végül egy hármas holtverseny alakult ki. Ám ez még nem minden. Balogh Eleni és Soós Dávid korábban szereztek egy jokert, amellyel lehetőségük nyílt megkaparintani egy másik páros helyét valamelyik befutónál, ők pedig a mai napot választották a felhasználásra. Emiatt – az eredmény ismerete nélkül – ki kellett választaniuk azt a párt, akikkel helyet szeretnének cserélni, ők pedig Gombos Edina és Alberto duóját jelölték meg. Ez persze a floridai házaspárnak cseppet sem tetszett, különösen, hogy már korábban is volt konfliktusuk egymással, amiről azt hitték, már a múlté.

Mivel már ismerjük őket, meg azt, ahogyan hozzánk viszonyulnak, így engem nagyon nem lepett meg, hogy megint bennünket próbálnak hátráltatni. Azt mindenképpen lehet érezni, de nem csak náluk, hanem más párosoknál is, hogy nagy kő esne le a szívükről, hogyha mi valahogy kiesnénk innen, ebből a játékból. Erős ellenfélnek tartanak minket

– jegyezte meg Edina a kamerák előtt némi sértettséggel a hangjában a döntés után.

Soós Dávid és Balogh Eleni egyszer már összekaptak Gombos Edináékkal, de akkor úgy tűnt, estére sikerült rendezniük az ügyet (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz versenyzői folyton konfliktusba keverednek

Edina és Alberto esetében már nem ez volt az első ilyen helyzet, hiszen a stoppolások során Deák Becca és Kabai Andris duóját is sikerült már magukra haragítaniuk. A fiatalok akkor úgy érezték, hogy Alberto eléjük ugrott egy általuk leintett autónál és megpróbálta a spanyol tudását kihasználva megszerezni előlük a fuvart. És bár végül a sofőr egyik párt sem vitte el, Andrisékban akkora tüske maradt emiatt, hogy a hajszánál rájuk szavaztak, ami miatt holtverseny alakult ki, így Kiara Lord és Dávid Petra őket taszították a kiesés szélére. És bár végül nem ők, hanem Csomor Csilla és Deutsch Anita lettek az Ázsia Expressz kiesői múlt héten, nem sokon múlt, hogy nem Edináéknak kellett búcsúznia. Persze most még, a hét hátralévő részében a házaspárnak minden lehetősége megvan arra, hogy kisimítsa ezeket az ellentéteket az újabb hajsza előtt. De, hogy sikerül-e nekik, az csak az Ázsia Expressz 7. évadának további részeiből derül ki.