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„Inkább nem volt váltócipőm, de a sminktáskám nálam volt” – Deák Becca egy estélyi ruhát is elcipelt Ázsiába

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 14. 10:00
Kabai AndrisHázasság első látásra
A Házasság első látásra egykori sztárja imád öltözködni, így nem csoda, hogy Ázsiában ez nagyon hiányzott neki. Deák Becca lapunknak most be is vallotta, hogy a biztonság kedvéért még néhány őrült darabot is bepakolt az Ázsia Expresszre.
Balla Nikolett
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Kabai Andris és Deák Becca mindössze 4 hónap együttlét után vágtak bele az Ázsia Expressz 2026-os évadába, ami bizony nem kis vállalás, de úgy tűnik, jól sült el, hiszen ma is együtt vannak. Pedig Becca bizony nem kímélte Andris idegeit. Valószínűleg a DJ mosolya nem volt éppen őszinte, amikor kedvese közölte vele, hogy a hátizsákjába étel helyett inkább sminkcuccot és estélyi ruhát pakolt.

Az Ázsia Expressz szerelmes párja nagyot kockáztatott.
Deák Rebeka és Kabai Andris 4 hónapos kapcsolattal vállalták be az Ázsia Expressz új évadát (Fotó: TV2)

Deák Rebeka Kabai Andris oldalán vágott bele a nagy kalandba Dél-Amerikában, ahol bizony cseppet sem volt könnyű dolga az Ázsia Expressz versenyzőinek, ugyanis az idei évadban nem trópusi melegre kellett készülniük. A tengerszint feletti magasság és a hegyi levegő miatt ugyanis igencsak csípős volt az időjárás, ami a pakolást is jócskán megnehezítette. Becca azonban, biztos, ami biztos alapon magával vitt egy estélyi ruhát a pulóverek mellett, hátha szüksége lesz rá.

Azt gondolom, hogy az idei évadban egy nagy nehezítő körülmény volt a hideg, ez volt az első évad szerintem, ahol tényleg fáztunk. A téli cuccokat pedig azért elég súlyos cipelni a nyáriakhoz képest. De nekem nagyon fontos az öltözködés, úgyhogy igyekeztem még így is figyelni rá. Tulajdonképpen, ha nagyon őszinte szeretnék lenni, én vittem magammal a divatot és a sminket is. Inkább nem vittem kaját és inkább nem volt váltócipőm, de a sminktáskám nálam volt, plusz – ami nem lesz kameraképben, úgyhogy csak onnan tudhatják a nézők, hogy most elmondom – nálam még volt egy estélyi is, mert vártam az alkalmat

– vallotta be nevetve az énekesnő.

Kabai Andris és Deák Rebeka nem bízták a véletlenre a bepakolást.
Kabai Andris és Becca jó néhány bőrönddel indultak útnak, ami nem is csoda, ha az énekesnő még alkalmi ruhát is vitt (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz szereplői maguk mögött hagyták a komfortot

Ahogy az eddigi szezonokban, úgy természetesen az Ázsia Expressz 7. évadában is igazán mostoha körülményekkel kellett megküzdenie a párosoknak, ami mindenkinek komfortzónán kívüli élmény volt. Deák Rebeka azonban igyekezett – még ha csak egy kicsit is – némi megszokott nyugalmat teremteni magának egy-egy nehéz nap előtt.

„Mivel tényleg annyira kiszedtek minket a komfortzónánkból, ezért nagyon jól esett, hogy elvittem magammal a sminkjeimet, és egy mindennapi három és fél perces rutinnal vissza tudtam kapcsolódni az otthoni, normális életemhez. Nekem ez egy terápia volt inkább, mintsem ténylegesen arról szólt volna, hogy szép legyen a sminkem” – magyarázta a profi sminkesként is tevékenykedő influenszer. 

De, hogy pontosan mihez is kellett a terápia, az csak az Ázsia Expressz új évadából derül ki, október 19-től.

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