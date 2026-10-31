Olyan jó nő, hogy a diákok nem hiszik el, hogy tanár

Katie Lloyd idén márciusban szerzett doktori fokozatot marketingből és stratégiából, jelenleg pedig divatmarketinget tanít a Cardiff Metropolitan Universityn. Elmondása szerint fiatal kora, szőke haja és divatos megjelenése miatt rendszeresen diáknak nézik.

Diáknak nézik a csinos tanárnőt

Diáknak hiszik a csinos szőke nőt, pedig egyetemi tanár

Az első tanítási héten gyakran megkérdezik tőle, hogy segítségre van-e szüksége, vagy tudja-e, merre kell mennie. Sokan csak akkor jönnek rá, hogy ő az oktató, amikor kiáll a hallgatók elé és elkezdi az órát.

A részmunkaidőben menyasszonyi modellként is dolgozó nő „akadémiai Barbie-ként” mutatkozik be a közösségi oldalán. Gyakran hasonlítják a Doktor Szöszi Elle Woodsához, amit egyáltalán nem bán.

Lloyd szerint sokan úgy gondolják, hogy a tudományos életben csak idősebb emberek lehetnek hiteles szakértők. A divatmarketinget ráadásul gyakran könnyű, kevésbé komoly területnek tekintik.

A 27 éves oktató nem hajlandó visszafogni öltözködését vagy lemondani a sminkről azért, hogy komolyabban vegyék. Mint fogalmazott, szeret divatosan megjelenni és kiöltözni még a reggel kilenc órakor kezdődő előadásokra is.

Lloyd 2020-ban első osztályú minősítéssel végzett divatmarketing-menedzsment szakon, majd 2022-ben kiváló minősítéssel szerzett mesterdiplomát digitális marketingből és adatkezelésből. Ugyanebben az évben teljes ösztöndíjjal kezdte meg doktori tanulmányait.

Kutatásában azt vizsgálta, hogyan küzdenek meg a közösségi média influenszerei az internetes gyűlölettel. Munkája során a Love Island és a Married at First Sight szereplőivel is készített interjúkat.

A jövőben saját influenszerügynökséget szeretne alapítani, közben pedig más nőket is arra biztat, hogy válasszák a tudományos pályát.