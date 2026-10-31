Szívszorító, így néz most ki Dudás Miki sírja

2026 igazán fekete év! Dudás Miki halála volt az első sokkoló tragédia, de az ő elvesztésével közel nem volt vége a gyászhírek sorozatának. Halottak napja közeledtével végig jártuk idén elvesztett hírességeink sírhelyét.
A világbajnok kajakos halálhíre volt az első 2026-ban, amely megrázta hazánkat. Dudás Miki holttestére január 5-én, a saját lakásában találtak rá, mindössze 34 éves volt. A tragikusan fiatalon elhunyt sportolót az édesapja mellé temették, a szertartáson a kislánya és élete szerelme egy szív alakú táblát helyezett el, amelyen szívszorító sorokkal búcsúztak tőle. Azóta egy kis angyal is rákerült a sírra, amelyről sosem hiányzik a fehér virág.
A Hungária alapítója január 31-én hunyta le örökre a szemét, február 10-én kísérték utolsó útjára a Farkasréti temetőben. A rock and roll hazai királyának nyughelyénél mindenszentekkor a rozsdás vörösek és a fanyar sárgák találkoznak a mécsesek imbolygó fényével – a természet ezen a szomorú őszön az utolsó, színes akkordjait játssza el a tiszteletére.
Január 28-án az égi színpadra költözött a Kossuth-díjas színművésznő, akinek azóta elkészült a márvány sírhelye. Megható, hogy nem messze tőle az édesanyja, a kétszeres Kossuth-díjas Mészáros Ági síremléke található.
Az érdemes művész június 30-án hunyt el, 97 éves korában. A szertartás egyik legmeghatóbb pillanata az volt, amikor egykori tanítványai léptek a ravatal elé, hogy személyes emlékeiken keresztül idézzék fel a legendás színésznőt. Meghatott szavakkal beszéltek arról, milyen embernek és művésznek ismerték őt, és hálával köszönték meg azt a tudást, emberséget és útravalót, amelyet éveken át kaptak tőle. A színésznő végső sírhelye még nem készült el.
A Bon-Bon frontembere július 12-én, hosszan tartó betegség után hunyt el, mindössze 56 évesen, a búcsúztatóján többek között Geszti Péter is beszédet mondott. Az énekes hamvait a biatorbágyi katolikus temető egyik urnafülkéjébe helyezték el, amelyet arany díszítés – mikrofon, violinkulcs, hangjegyek és aranyozott felirat – ékesít.
A legendás színművész 83 évesen szerető családja körében adta vissza lelkét a Teremtőnek július 2-án. Az Üvegtigris Oszi bácsiját, Szilágyi Tibort számos kolléga és barát kísérte utolsó útjára, a Farkasréti temetőben tartott búcsúztatón beborították sírhelyét a koszorúk. A később elszáradt virágok helyére azóta a család gyönyörű palántákat ültetett a művész végső nyughelyére, amelyen középen a fotója is őrzi az emlékét.
Január 6-án, hosszú, súlyos betegség után jobblétre szenderült a legendás filmrendező. A temetésén több százan gyűltek össze a Fiumei úti sírkertben, hogy végső búcsút vegyenek tőle. Sírhelyére a búcsúztató óta borostyánt futtattak, amely örökzöld jellege miatt az életfolytonosságot, az örök életet és a lélek halhatatlanságát jelképezi.
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