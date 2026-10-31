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Szívszorító, így néz most ki Dudás Miki sírja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Halottak napja
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 31. 06:00
Dudás MikiSzolnoki PéterFenyő Miklós
Amikor a novemberi köd lassan rátelepszik a sírkertekre, a természet is a gyász színeit ölti magára. A temetők fasorai rozsdabarna, mélyvörös és aranyló szőnyeggel terítették be az utakat, mintha csak a föld is búcsúztatná azokat a nagyságokat, akiket 2026-ban veszítettünk el. Halottak napja előtt végigjártuk az idén elhunyt hírességek nyughelyeit, így néz ki most Dudás Miki és más elvesztett hírességeink sírja.
D.G.
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2026 igazán fekete év! Dudás Miki halála volt az első sokkoló tragédia, de az ő elvesztésével közel nem volt vége a gyászhírek sorozatának. Halottak napja közeledtével végig jártuk idén elvesztett hírességeink sírhelyét.

Dudás Miki sírja
Dudás Miki temetése óta is mindig friss virág van a sírján
(Fotó: hot! magazin/ Markovics Gábor)

Dudás Miki örök álmát angyal őrzi

A világbajnok kajakos halálhíre volt az első 2026-ban, amely megrázta hazánkat. Dudás Miki holttestére ja­nuár 5-én, a saját lakásában találtak rá, mindössze 34 éves volt. A tragikusan fiatalon elhunyt sportolót az édesapja mellé temették, a szertartáson a kislánya és élete szerelme egy szív alakú táblát helyezett el, amelyen szívszorító sorokkal búcsúztak tőle. Azóta egy kis angyal is rákerült a sírra, amelyről sosem hiányzik a fehér virág.

Fenyő Miklós sírja
Fenyő Miklós temetése február 10-én volt 
(Fotó: hot! magazin/ Gábor Zoltán)

Fenyő Miklós sírját elborítják a mécsesek és a virágok

A Hungária alapítója január 31-én hunyta le örökre a szemét, február 10-én kísérték utolsó útjára a Farkasréti temetőben. A rock and roll hazai királyának nyughelyénél mindenszentekkor a rozsdás vörösek és a fanyar sárgák találkoznak a mécsesek imbolygó fényével – a természet ezen a szomorú őszön az utolsó, színes akkordjait játssza el a tiszteletére.

Márvány sírkövet kapott Voith Ági.
Voith Ági szeptemberben gyönyörű sírkövet kapott (Fotó: MW)

Voith Ági gyönyörű sírkövet kapott

Január 28-án az égi színpadra költözött a Kossuth-díjas színművésznő, akinek azóta elkészült a márvány sírhelye. Megható, hogy nem messze tőle az édesanyja, a kétszeres Kossuth-díjas Mészáros Ági síremléke található.

Csernus Mariann sírján a fotója áll.
Csernus Mariann sírja (Fotó: MW)

Csernus Mariann sírját őszi levelek takarják

Az érdemes művész június 30-án hunyt el, 97 éves korában. A szertartás egyik legmeghatóbb pillanata az volt, amikor egykori tanítványai léptek a ravatal elé, hogy személyes emlékeiken keresztül idézzék fel a legendás színésznőt. Meghatott szavakkal beszéltek arról, milyen embernek és művésznek ismerték őt, és hálával köszönték meg azt a tudást, emberséget és útravalót, amelyet éveken át kaptak tőle. A színésznő végső sírhelye még nem készült el.

Szolnoki Péter urnája urnafalba került.
Szolnoki Péter urnájánál friss virágok vannak (Fotó: MEDIAWORKS)

Mécsesek égnek Szolnoki Péter urnájánál

A Bon-Bon frontembere július 12-én, hosszan tartó betegség után hunyt el, mindössze 56 évesen, a búcsúztatóján többek között Geszti Péter is beszédet mondott. Az énekes hamvait a biatorbágyi katolikus temető egyik urnafülkéjébe helyezték el, amelyet arany díszítés – mikrofon, violinkulcs, hangjegyek és aranyozott felirat – ékesít.

Szilágyi Tibor fotója őrzi a színészlegenda örök emlékét.
Szilágyi Tibor sírjára a temetés óta virágokat ültettek (Fotó: MW)

Szilágyi Tibor sírhelyére virágokat ültettek

A legendás színművész 83 évesen szerető családja körében adta vissza lelkét a Teremtőnek július 2-án. Az Üvegtigris Oszi bácsiját, Szilágyi Tibort számos kolléga és barát kísérte utolsó útjára, a Farkasréti temetőben tartott búcsúztatón beborították sírhelyét a koszorúk. A később elszáradt virágok helyére azóta a család gyönyörű palántákat ültetett a művész végső nyughelyére, amelyen középen a fotója is őrzi az emlékét.

Tarr Béla sírhelye rendezett, a sírra borostyánt ültettek.
Tarr Béla végső nyughelye még nem készült el (Fotó: MEDIAWORKS)

Tarr Béla nyughelyét borostyán fedi

Január 6-án, hosszú, súlyos betegség után jobblétre szenderült a legendás filmrendező. A temetésén több százan gyűltek össze a Fiumei úti sírkertben, hogy végső búcsút vegyenek tőle. Sírhelyére a búcsúztató óta borostyánt futtattak, amely örökzöld jellege miatt az életfolytonosságot, az örök életet és a lélek halhatatlanságát jelképezi.

@borsonline

Eltemették Dudás Mikit! Rengeteg barát és híresség búcsúzott el tőle! Január 30-án, a pestszentlőrinci temetőben helyezték végső nyugalomra Dudás Mikit. #bors #dudásmiki #temetés #gyász #család #rendőrség

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hot hétfői címlap feltöltés Tilos felhasználni 2026.10.28. előtt Gombos Edina és Alberto Costafreda Dobrády Ákos Judy Gryllus Dorka Náray Erika Fenyő Miklós Dudás Miklós Voith Ági
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(Fotó: hot! magazin)

 

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