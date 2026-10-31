Szívszorító, így néz most ki Dudás Miki sírja

2026 igazán fekete év! Dudás Miki halála volt az első sokkoló tragédia, de az ő elvesztésével közel nem volt vége a gyászhírek sorozatának. Halottak napja közeledtével végig jártuk idén elvesztett hírességeink sírhelyét.

Dudás Miki temetése óta is mindig friss virág van a sírján

(Fotó: hot! magazin/ Markovics Gábor)

Dudás Miki örök álmát angyal őrzi

A világbajnok kajakos halálhíre volt az első 2026-ban, amely megrázta hazánkat. Dudás Miki holttestére ja­nuár 5-én, a saját lakásában találtak rá, mindössze 34 éves volt. A tragikusan fiatalon elhunyt sportolót az édesapja mellé temették, a szertartáson a kislánya és élete szerelme egy szív alakú táblát helyezett el, amelyen szívszorító sorokkal búcsúztak tőle. Azóta egy kis angyal is rákerült a sírra, amelyről sosem hiányzik a fehér virág.

Fenyő Miklós temetése február 10-én volt

(Fotó: hot! magazin/ Gábor Zoltán)

Fenyő Miklós sírját elborítják a mécsesek és a virágok

A Hungária alapítója január 31-én hunyta le örökre a szemét, február 10-én kísérték utolsó útjára a Farkasréti temetőben. A rock and roll hazai királyának nyughelyénél mindenszentekkor a rozsdás vörösek és a fanyar sárgák találkoznak a mécsesek imbolygó fényével – a természet ezen a szomorú őszön az utolsó, színes akkordjait játssza el a tiszteletére.

Voith Ági szeptemberben gyönyörű sírkövet kapott (Fotó: MW)

Voith Ági gyönyörű sírkövet kapott

Január 28-án az égi színpadra költözött a Kossuth-díjas színművésznő, akinek azóta elkészült a márvány sírhelye. Megható, hogy nem messze tőle az édesanyja, a kétszeres Kossuth-díjas Mészáros Ági síremléke található.

Csernus Mariann sírja (Fotó: MW)

Csernus Mariann sírját őszi levelek takarják

Az érdemes művész június 30-án hunyt el, 97 éves korában. A szertartás egyik legmeghatóbb pillanata az volt, amikor egykori tanítványai léptek a ravatal elé, hogy személyes emlékeiken keresztül idézzék fel a legendás színésznőt. Meghatott szavakkal beszéltek arról, milyen embernek és művésznek ismerték őt, és hálával köszönték meg azt a tudást, emberséget és útravalót, amelyet éveken át kaptak tőle. A színésznő végső sírhelye még nem készült el.

Szolnoki Péter urnájánál friss virágok vannak (Fotó: MEDIAWORKS)

Mécsesek égnek Szolnoki Péter urnájánál

A Bon-Bon frontembere július 12-én, hosszan tartó betegség után hunyt el, mindössze 56 évesen, a búcsúztatóján többek között Geszti Péter is beszédet mondott. Az énekes hamvait a biatorbágyi katolikus temető egyik urnafülkéjébe helyezték el, amelyet arany díszítés – mikrofon, violinkulcs, hangjegyek és aranyozott felirat – ékesít.