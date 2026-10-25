Ázsia Expressz balhé: Kiara Lord csak pislogott Deák Rebeka szavain

Deák Rebeka alaposan kibeszélte magából az Ázsia Expresszben történteket

Hamarosan robbant is a bomba, hiszen természetesen szóba került, sőt egy bejátszással Nóri fel is idézte az Ázsia Expressz hetedik évadának, első adását, melyben Kiara Lord és Dávid Petra úgy szórták a minimum pikírt jelzőket ellenfeleikre, mintha csak rizsszemeket szórnának a friss házasokra. Deák Rebeka ezután kért és kapott szót. „Az Ázsia Expressz alatt sok mindent megtanultunk és megismertünk. Közte titeket is… Én például, ahogy most itt ülünk, nagyon csíplek titeket. A magánéletben Petráról sokat hallottam, és nem pozitívumokat. Viszont az én szememben ez is változott. Téged nem ismertelek, de most is úgy érzem, hogy mi elvagyunk a magánéletben.”

Amikor egy ilyen helyzetbe kerültök, és bekapcsol a kamera, ti úgy érzitek, hogy kevesek lennétek anélkül, hogy másokat ilyen csúnya dolgokkal illetnétek.

„Nem értem, hogy miért csináljátok…!” - kezdte Kiara Lord és Dávid Petra felé fordulva a Házasság első látásra korábbi szereplője.

Deák Rebeka keményen kiosztotta a Kiara Lord-Dávid Petra párost (Fotó: TV2)

„Szerintem nem volt erre szükség, ilyen mértékben…”

Ezzel még korántsem ért véget Kabai Andris kedvesének monológja. Ha úgy tetszik, tudta még fokozni. „Mi az elején úgy verődtünk ott össze, anélkül hogy bárki különösebben ismert volna bárkit, hogy egy csapatot szerettünk volna alkotni. Ti ebből a legelején kivontátok magatokat anélkül, hogy tudtátok volna, van- e, aki szimpatizál veletek, avagy nincs. Ismeritek vagy sem…” - olvasta rá a két lányra Deák Rebeka az egyébként erősen sarkos véleményét, majd engedett egy kicsit a szorításon. „Félre ne érts! Egyáltalán nem akarlak leszólni, sőt, egyikőtöket sem! Szívetek joga, hogyan és mire reagáltok. Ez így volt ebben a műsorban is és a magánéletben is így van. De szerintem nem volt erre szükség ilyen mértékben…” - zárta gondolatait az Ázsia Expressz versenyzője.