Ázsia Expressz balhé: Kiara Lord csak pislogott Deák Rebeka szavain

Ahogyan az lenni szokott, Ördög Nóra az Ázsia Expressz hetedik évada alatt is megtartja a heti „osztályfőnöki” órát, melynek során a celebpárok részvételével beszélik ki az adott hét eseményeit. Pénteken az első hajsza után meg is tartották az első „szeánszot”, ahol történt is néhány erős szembesítés. Természetesen a stúdióban ott volt az elsőként kieső páros, vagyis Csomor Csilla és Deutsch Anita, így velük indult az Ázsia Expressz Kibeszélő első adása, de érezni lehetett a feszültséget, ami a Kiara-Petra és az Andris-Rebeka páros között alakult ki.
Hamarosan robbant is a bomba, hiszen természetesen szóba került, sőt egy bejátszással Nóri fel is idézte az Ázsia Expressz hetedik évadának, első adását, melyben Kiara Lord és Dávid Petra úgy szórták a minimum pikírt jelzőket ellenfeleikre, mintha csak rizsszemeket szórnának a friss házasokra. Deák Rebeka ezután kért és kapott szót. „Az Ázsia Expressz alatt sok mindent megtanultunk és megismertünk. Közte titeket is… Én például, ahogy most itt ülünk, nagyon csíplek titeket. A magánéletben Petráról sokat hallottam, és nem pozitívumokat. Viszont az én szememben ez is változott. Téged nem ismertelek, de most is úgy érzem, hogy mi elvagyunk a magánéletben.”
Amikor egy ilyen helyzetbe kerültök, és bekapcsol a kamera, ti úgy érzitek, hogy kevesek lennétek anélkül, hogy másokat ilyen csúnya dolgokkal illetnétek.
„Nem értem, hogy miért csináljátok…!” - kezdte Kiara Lord és Dávid Petra felé fordulva a Házasság első látásra korábbi szereplője.
Ezzel még korántsem ért véget Kabai Andris kedvesének monológja. Ha úgy tetszik, tudta még fokozni. „Mi az elején úgy verődtünk ott össze, anélkül hogy bárki különösebben ismert volna bárkit, hogy egy csapatot szerettünk volna alkotni. Ti ebből a legelején kivontátok magatokat anélkül, hogy tudtátok volna, van- e, aki szimpatizál veletek, avagy nincs. Ismeritek vagy sem…” - olvasta rá a két lányra Deák Rebeka az egyébként erősen sarkos véleményét, majd engedett egy kicsit a szorításon. „Félre ne érts! Egyáltalán nem akarlak leszólni, sőt, egyikőtöket sem! Szívetek joga, hogyan és mire reagáltok. Ez így volt ebben a műsorban is és a magánéletben is így van. De szerintem nem volt erre szükség ilyen mértékben…” - zárta gondolatait az Ázsia Expressz versenyzője.
Kiara Lord türelmesen végighallgatta a rögtönzött oltogatást, majd egy kurta kérdést dobott be a stúdiótérbe. „Mi a kérdésed?” – nézett Rebekára, aki röviden válaszolt:
Nincs kérdésem. Csak elmondtam a gondolataimat
- vitte be a végső „ütést” Rebi. A történethez persze hozzátartozik, hogy Kiara Lord és Dávid Petra nem hagyták magukat ebben a vitás helyzetben sem. Szolgáltak magyarázattal az Ázsia Expressz első napjaiban mutatott játékstílusuk és a társaikhoz való viszonyulásuk kapcsán.
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