Íme a bizarr zombikór, amitől az élők halottnak hiszik magukat

A téveszme miatt elmaradhat a tisztálkodásuk, elutasítják az ételt és italt.

Sokan azért kísérelnek meg öngyilkosságot, mert azt hiszik, így „felszabadíthatják” a testüket.

Hátborzongató orvosi esetek mutatják, milyen szélsőséges következtetésekre juthat az emberi elme.

Dr. Adam Zeman, a brit Exeteri Egyetem viselkedés-neurológia professzora volt az, aki először vizsgálta meg egy beteg agyát PET-szkennerrel. A Cotard-szindróma-kutatás eredményei még őt is sokkolták.

Cotard-szindróma: a paranoid téveszmék és a szorongás együttesen vezetnek a testkép és az önérzékelés teljes összeomlásához. Forrás: 123RF

A zombikór neve: Cotard-szindróma

Igen, valóban létezik ez a betegség, amelyet a pszichiátria és a neurológia Cotard-szindrómának vagy élőhalott-szindrómának nevez. A betegségben szenvedők meg vannak győződve arról, hogy ők már meghaltak, nem léteznek, rohad a testük, vagy elveszítették a vérüket és a belső szerveiket.

Normális esetben az agyunk összeköti a látványt az érzelmekkel, Cotard-szindróma esetén azonban az agy arcfelismerésért felelős része és az érzelmi központ között nincs kapcsolat.

Az illető ugyan látja magát, de semmilyen visszacsatolást nem kap a saját létezéséről. Ezt a teljes belső ürességet és idegenséget az elme úgy értelmezi: „Ha nem érzek semmit magamból, akkor biztosan halott vagyok."

A szakirodalom a teljes népesség körében 1% alattinak tippeli a Cotard-szindróma előfordulását. Forrás: 123RF

Az idegrendszeri betegség szinte sosem önmagában jelentkezik

Leggyakrabban súlyos pszichotikus depresszió, skizofrénia, időskori demencia, vagy valamilyen agyi sérülés váltja ki. Az alábbi példák ugyan ijesztők, viszont jól mutatják, milyen szürreális félelmekkel küzdenek a Cotard-szindrómával élők.

Döbbenetes klinikai példák a valóságból

Hogy el tudd képzelni, hogyan néz ki ez a mindennapokban, íme néhány híres orvosi eset:

Mademoiselle X esete: 1880-ban ő volt a legelső dokumentált beteg, akiről a kórt elnevező dr. Jules Cotard francia neurológus írt. A 43 éves nő váltig állította, hogy nincs agya, nincsenek idegei, se gyomra, és ő tulajdonképpen csak egy oszló csont- és bőrhalom. Mivel meg volt győződve arról, hogy halott – és a halottaknak nincs szükségük energiára –, megtagadta az evést, és végül éhen halt.

Egy skót fiatalember súlyos motorbalesetet szenvedett, amelyben megsérült az agya. Miután kiengedték a kórházból, az édesanyja elvitte őt Dél-Afrikába. A férfi meg volt győződve arról, hogy a balesetben meghalt, és a pokolba került. Amikor az anyja megkérdezte, miért gondolja ezt, azt felelte: „A pokolban meleg van, és az élők nem bírnák ki ezt a hőséget. Tehát én is halott vagyok”.

Egy 53 éves Fülöp-szigeteki nő 2008-ban azzal hívta fel a segélyhívót, hogy rohadó hús szaga árad belőle, és kérte, hogy vigyék őt egy hullaházba, mert a halottak között a helye. Emellett rettegett attól, hogy ha elalszik, a házában élő boszorkányok végleg elégetik a testét. Teljesen elszigetelődött és felhagyott a tisztálkodással, mivel úgy vélte, egy tetemet felesleges fürdetni.

Egy súlyos depressziós beteg annyira biztos volt a halálában, hogy megkérte a testvérét: öltöztesse őt halotti ruhába, fektesse fel egy ravatalra, és vigye ki a temetőbe a többi halott közé, mert ő ott szeretne lenni.

Megelőzni sajnos nem lehet, a betegség azonban már nagyon jól kezelhető antidepresszánsokkal, antipszichotikumokkal és pszichoterápiával.

Bővebben a rettegett szindrómáról:

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