Vállalhatatlan részletek: Wayne Rooney félrelépéseiről beszélnek, várandós volt a felesége

Újra előkerültek Wayne Rooney magánéletének legkínosabb fejezetei: a Manchester United és az angol válogatott egykori sztárjának házasságát évekkel ezelőtt súlyos hűtlenségi botrány rázta meg. A történetben prostituáltak, egy állítólagos hármas együttlét és egészen meghökkentő részletek is szerepelnek.

Wayne Rooney és a felesége nehéz időszakokon ment keresztül Fotó: AFP

A 2009-es eset 2010-ben került a nyilvánosság elé, amikor a sajtó arról számolt be, hogy Rooney a felesége, Coleen várandóssága idején létesített kapcsolatot Jennifer Thompsonnal. A nő később azt állította, hogy a Manchester United akkori sztárja egy másik prostituálttal, Helen Wooddal is hármas együttlétben vett részt. Coleen ekkor már első gyermeküket, Kait hordta a szíve alatt.

Wayne Rooney megcsalta a feleségét

Helen Wood évekkel később, az önéletrajzi könyvében is felidézte a történteket. Elmondása szerint Rooney megbánta, amit tett, és arra kérte a két nőt, hogy ne beszéljenek az esetről, mert az tönkreteheti a házasságát. Wood azt is állította, hogy a futballista később ismét megpróbálta felvenni velük a kapcsolatot, és egy külföldi felkészülési tornára is meghívta volna őket.

A Daily Star által felidézett beszámoló szerint Wood egy másik, különösen bizarr részletet is megosztott: állítása alapján Rooney rendszeresen találkozott egy escorttal, aki takarítónőnek adta ki magát, hogy bejusson a futballisták otthonába. A nő azt is mondta, hogy Rooney egy fogászati asszisztenssel is közelebbi kapcsolatba került.

Nem ez volt az első alkalom, hogy Rooney magánélete miatt magyarázkodnia kellett. 2004-ben maga is elismerte, hogy fiatalon prostituáltakat és masszázsszalonokat látogatott, és nyilvánosan bocsánatot kért a történtekért. Coleen végül a későbbi botrányok után is a férje mellett maradt, a pár pedig négy gyermeket nevel.