"Ahányszor lefeküdtem, úgy éreztem, megfulladok" – covidnak hitték, ritka rák támadta meg az édesanyát

Pokoli tünetekkel szembesült egy fiatal édesanya nap mint nap, ráadásul az állapota egyre rosszabb lett. Eleinte azt hitte, a koronavírust kapta el, hiszen ekkor még bőven tartott a Covid-pandémia. Fulladásra és szűnni nem akaró köhögésre panaszkodott. "Ahányszor lefeküdtem, úgy éreztem, megfulladok. a tüdőm megtelt folyadékkal" – magyarázta a Londonban élő Michaela Riley, aki persze rögtön orvosi segítséget kért. Pár vizsgálat után meg is született a sokkoló diagnózis: egy rendkívül ritka ráktípus támadta meg, a timoma, amely a csecsemőmirigy (thymus) hámsejtjeiből kiinduló, ritka, lannan növekvő daganat.

Michaela Riley pokoli kemoterápiás kezeléseken esett túl, hogy megmentsék az életét

Fotó: Northfoto

Ráadásul ezt a fajta ráktípust az esetek döntő többségében az orvosok is csak véletlenül, mást keresve veszik észre, mert sokszor tüneteket sem okoz. Ha mégis, akkor olyan fulladásos tünetek jelentkeznek, mint amit Michaela is tapasztalt. Az édesanyának a diagnózist követően egy rendkívül megterhelő, 21 körös kemoterápiás kezelésen kellett átesnie, majd ezután következett egy ötórás, komplex műtét, mely során eltávolították a 6.4 centis tumort.

A kemoterápia kapcsán az édesanya elárulta: aki nem esett át rajta, az elképzelni sem tudja, ez mennyire megterhelő nem csak testileg, de lelkileg is.

"A Kemó nagyon kemény. Besétálsz, teljesen jól vagy, de aztán ahogy a kezelés elkezd hatni, már járni sem vagy képes. Az én köreim nyolcórásak voltak, szóval gyakran én voltam az első, aki jött, és az utolsó, aki végzett. Egy kisbaba voltam a végére. Édesapám jött értem, hogy felkapjon és az autóba tegyen. Független vagy, amikor belefogsz, és a szüleidre vagy bárki másra kell támaszkodnod a végén, akiknek gondoskodniuk kell rólad.Ez mentálisan is egy küzdelem" - magyarázta a The Sun oldalának.

Szerencsére Michaela esetében mind a kemoterápia, mind az azt követő műtét sikeresen zárult, sőt, öt éve nem is tért vissza a rák, így reménykedhet benne, hogy örökre elfelejtheti ezt a rémálmot, amit még 2021-ben kellett átélnie.