Hogy micsoda? Elvis utolsó koncertjén tűnt fel az időutazó, videó buktatta le

Ki ne álmodozott volna arról, hogy visszautazzon a múltba, hogy láthassa Elvis Presley-t élőben, netán ott lehessen valamelyik korai bulin, amikor még nem ismerték milliók a Beatlest vagy a Rolling Stonest? Nos, előkerült egy videó, ami láttán többen teszik fel a kérdést: valakinek sikerült visszamenni az időben? Döntse el mindenki maga!
A kérdéses felvételen egy régi, 1977-es Elvis-koncert látható, ahol a közönséget is mutatják, nem csak a rock and roll királyát. Pár képkockán, a rajongók közt feltűnik valaki, ami mintha nem illene bele a tömegbe. Olyan ugyanis, mintha egy mobiltelefont tartana a kezében – ahogyan azt a mai zenerajongók teszik szinte minden egyes koncerten.
Hogy még titokzatosabb legyen a felvétel: nem akármilyen koncerten tűnt fel az állítólagos időutazó, hanem Elvis legutolsó buliján, mielőtt elhunyt volna!
Többen persze azzal magyarázzák a látottakat, hogy talán csak egy noteszt tart a fiatal lány, amibe autogramokat gyűjt, netán egy kompakt fényképezőgépet látunk - azonban ezen magyarázatok sem nyertek még megerősítést, így továbbra is sokan úgy tekintenek az alábbi felvételre, mint az egyik legrémisztőbb, esetleges bizonyítékra az időutazás kapcsán...
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