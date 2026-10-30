Hogy micsoda? Elvis utolsó koncertjén tűnt fel az időutazó, videó buktatta le

Ki ne álmodozott volna arról, hogy visszautazzon a múltba, hogy láthassa Elvis Presley-t élőben, netán ott lehessen valamelyik korai bulin, amikor még nem ismerték milliók a Beatlest vagy a Rolling Stonest? Nos, előkerült egy videó, ami láttán többen teszik fel a kérdést: valakinek sikerült visszamenni az időben? Döntse el mindenki maga!

Tényleg időutazó tűnt fel Elvis Presley koncertjén?

Fotó: Metro Goldwyn Mayer / Northfoto

A kérdéses felvételen egy régi, 1977-es Elvis-koncert látható, ahol a közönséget is mutatják, nem csak a rock and roll királyát. Pár képkockán, a rajongók közt feltűnik valaki, ami mintha nem illene bele a tömegbe. Olyan ugyanis, mintha egy mobiltelefont tartana a kezében – ahogyan azt a mai zenerajongók teszik szinte minden egyes koncerten.

Hogy még titokzatosabb legyen a felvétel: nem akármilyen koncerten tűnt fel az állítólagos időutazó, hanem Elvis legutolsó buliján, mielőtt elhunyt volna!

Többen persze azzal magyarázzák a látottakat, hogy talán csak egy noteszt tart a fiatal lány, amibe autogramokat gyűjt, netán egy kompakt fényképezőgépet látunk - azonban ezen magyarázatok sem nyertek még megerősítést, így továbbra is sokan úgy tekintenek az alábbi felvételre, mint az egyik legrémisztőbb, esetleges bizonyítékra az időutazás kapcsán...