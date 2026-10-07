Ördög Nóra elárulta, ki a kedvence a Megasztárból: „Könnyekig hatódtam csak attól, hogy úristen, ezt így élőben átéltem”

Ördög Nóra a TV2 sajtótájékoztatóján árulta el lapunknak, melyik korábbi versenyző tudta igazán magával ragadni a Megasztárban. A műsorvezető azt is kiemelte, nem csak szakmailag tartotta különlegesnek a versenyzőt: volt, hogy a teljesítménye annyira megérintette, hogy könnyekig hatódott tőle.
Ördög Nóra az évek során rengeteg tehetséggel találkozott, a Megasztár különböző évadaiban pedig számos emlékezetes produkciót láthatott. Most azonban elárulta, volt egy versenyző, aki különösen közel került hozzá, és akinek a tehetségét már az első pillanatoktól kezdve nagyra tartotta.
Én rajongva imádtam a Johannát
– árulta el Nóra. A műsorvezető azonban azt is bevallotta, hogy a rajongása mellett volt benne egy kis félsz.
De bevallom őszintén, egy kicsit rettegtem attól, hogy az a hideg, letaglózó profizmus, ami benne van, és ami nagyon jól működik a személyes térben, vajon átmegy-e a kamerák túloldalára is.
Ördög Nórának végül nem kellett csalódnia, a Megasztár 2025-ös évadát Lengyel Johanna nyerte meg. A műsorvezető szerint pedig nem csupán szakmai szempontból volt emlékezetes ez az időszak. Akadt olyan élő show-s produkciója is Johannának, amely után ő maga is nehezen tudta visszatartani az érzelmeit.
Volt olyan az élő showban, hogy énekelt, és könnyekig hatódtam csak attól, hogy ilyen testközelből érezhetem a tehetség ilyen lehengerlő megmutatkozását. Azt éreztem, hogy úristen, milyen szerencsés vagyok, hogy élőben átéltem ezt az energiát
– mesélte Ördög Nóra, aki számára tehát nem csupán egy televíziós műsor a Megasztár: vannak produkciók, amelyek még a műsorvezetőből is olyan erős érzelmeket váltanak ki, amelyeket lehetetlen leplezni.
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