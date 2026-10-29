Kulisszatitkok az Ázsia Expresszből: így töltötte a szabadnapját Molnár Viktor és Titusz

A Kincsvadászok Molnár Viktora a fiával, Titusszal indult neki az Ázsia Expressz 2026-os évadának, és már második hete küzdenek a bolíviai vidék viszontagságaival. Most azonban a védettségnek köszönhetően egy kicsit fellélegezhettek, szó szerint, ugyanis szabadnapot kaptak, amíg a többiek tovább küzdöttek az oxigénhiány és a sokszor fizikailag is igen megterhelő feladatok okozta nehézségekkel. És, hogy mivel is telt ez a rövid pihenő? Titusz lapunknak árulta el.

Molnár Viktor és Molnár Titusz együtt vették nyakukba az Ázsia Expressz 7. évadát (Fotó: Szabolcs László)

Miután az élen hármas holtverseny alakult ki a védettségért folyó küzdelem végén, így a csapat tagjainak szavazatai döntötték el, hogy Molnár Viktor és Titusz legyenek azok, akik már biztosan továbbjutnak a következő hétre. És bár az apa-fia duó nagyon örült, mégsem voltak maradéktalanul elégedettek.

„Egy kicsit kétélű volt ez a dolog, mert nagyon hálásak voltunk, hogy ránk szavaztak és mi lehetünk védettek, de hagyott maga után egy kis rossz szájízt is ez a helyzet, mert voltak, akik csupán azért szavaztak ránk, mert apa beteg volt. És ilyenkor ez nem érződik fairnek, hogy nem elnyertük ezt, hanem sajnálatból kaptuk. De ettől függetlenül próbáltuk kihasználni a lehetőséget” – vallotta be Titusz.

Molnár Viktor állapota sokat javult a pihenésnek és a kiadós étkezésnek köszönhetően (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz versenyzői csak a pihenésre koncentráltak

Míg Dávid Petra és Kiara Lord a fodrásznál, illetve tiara vásárlással töltötte a szabadidejét múlt héten, addig a fiúk inkább az alvásra, meg egy jó kiadós ebédre szavaztak.

Tulajdonképpen sokkal rövidebbnek tűnt ez a másfél nap, mint gondoltuk. Majdnem, hogy ki sem léptünk a szobánkból. Igyekeztünk pihenés szempontjából a lehető legtöbbet kihozni belőle, nagyon sokat aludtunk, végre főtt kaját ettünk, és igazán jól laktunk

– mesélte a napi programjukat Titi.

„Nem csináltunk különösebb extravagáns programokat, mint Kiaráék, akik szépségszalonba mentek. Az időt tényleg a pihenésre használtuk, meg jókat röhögtünk az operatőrökkel és a szerkesztőkkel. A költőpénznek, amit kaptunk pedig egy részét a többi játékosra akartuk fordítani” – folytatta.

A srácok hatalmas csomag étellel látták el a többieket a továbbjutásért folyó küzdelem közben (Fotó: TV2)

Viktor és Titusz még a többiekre is gondoltak

Ráadásul a védett páros tagjai olyan figyelmesek voltak, hogy jó dolgukban sem felejtették el, hogy a többieknek milyen nehézségekkel kell megküzdenie éppen.

Volt egy olyan gondolatunk, hogy biztos ők is nagyon éhesek, ezért összeállítottunk mindenkinek egy túlélő pakkot. Mindenki örült neki, bár volt, aki először azt hitte, hogy nehezíteni akarjuk őket ezzel, mert annyi cuccot, meg zsákokat adtunk nekik, hogy olyan volt, mintha hátráltatni akarnánk őket, pedig ezt tényleg csak jószívűségből találtuk ki

– idézte fel.