Szoboszlai Dominik temus verziója – Kiara Lord kamerák előtt gúnyolta ellenfelét

Nem nehéz észrevenni, hogy van valami mélyen gyökerező ellentét Kiara Lord és Soós Dávid között. Pedig az Ázsia Expressz két játékosa egyáltalán nem ismerte egymást, mielőtt először találkoztak a kaland indulásakor. Talán egymás munkásságát ismerték, bár élünk a gyanúperrel, hogy Kiara kevesebbszer látta gólöröm közben Dávidot, mint ahányszor a focista vizslathatta munkaköréből adódó örömök közepette az egykori felnőttfilmest. De mi lehet a tényleges megfejtés? Mi zavarja Kiarát annyira, hogy folyamatosan éreztesse, nagyon nem szívleli a ma már ingatlanokkal foglalkozó korábbi labdarúgót? És tényleg ő lenne Szoboszlai Dominik olcsó utánzata?
A választ Gáspár Győző unszolására maga Kiara Lord adja meg az Ázsia Expressz csütörtöki epizódjában, melyben a még játékban lévő párosok ismét összegyűlnek, hogy a hajsza előtti napon kibeszéljék a hét eseményeit, feloldják, vagy éppen elémelyítsék konfliktusaikat, és persze megtudják, melyik két páros lesz a biztos hajszázó. „Amikor megérkeztem, Kiara mondta, hogy itt van Szoboszlai Dominik is. Majd elmondta, hogy kire is gondol. De mesélj róla kérlek!” – kezdte a közös vacsorán Gáspár Győző, aki ezzel fel is dobta a magas labdát Kiara Lordnak. Ő pedig lecsapta…
Ő nem az igazi Szoboszlai Dominik, hanem ő egy kínai változata.
„Én nem is tudtam, hogy focista” – mondta ki nem túl hízelgő ítéletét Soós Dávidról az egykori felnőttfilmes. Az egykori labdarúgónak láthatóan nem estek jól a hallottak, így megpróbálta helyretenni a dolgot. Valahogy így: „Drágám! Lehet, hogy elfelejtetted a szerepet, de már csak ingatlanokkal foglalkozom… Sajnos a focit már abbahagytam, ami nekem egy szerelem sport. De amúgy nem sértő számomra, hogy engem a kínai Szoboszlai Dominikként emleget bárki. Sőt, megtisztelő! Én annak is örülnék, hiszen egy világszárról beszélünk…” - reagált Soós Dávid..
Ezt követően pedig kiderült, hogy Kiara Lord fejében él néhány mélyen beágyazott előítélet, vagyis inkább sztereotípia kupac a focistákról, akiktől eleve „fázik”. Majd kibújt a szög a zsákból, és láss csodát! Kibukott, hogy Kiarának tulajdonképpen sokkal inkább van baja saját magával, mintsem Dáviddal. „Én nem téged nem szeretlek. Én a focistákat nem kedvelem. Dávid egyszerűen csak irritál! Vélek felfedezni némi hasonlóságot kettőnk között…”
Az embernek pedig néha nem esik jól, hogy a saját tükörképével találkozik. Itt kevés tükör van és veled elég gyakran találkozok...
- bökte ki végül az egyébként meglepő vallomást Kira Lord, akinek válasza egészen új megvilágításba helyezte azt az ellenszenvet, amit az egykori felnőttfilmes az Ázsia Expressz hetedik évadának legelejétől táplál Soós Dávid irányába.
Kiara Lord felvetését jól ismeri a modern kori pszichológia
A modern pszichológia ezt a jelenséget részben projekcióval (kivetítéssel) magyarázza: másokban különösen zavarónak találhatjuk azokat a tulajdonságokat, amelyeket önmagunkban is nehezen fogadunk el. A másik ember ilyenkor pszichológiai tükörként működik: olyan részeinkkel szembesít, amelyeket szégyellünk, elutasítunk vagy nem szívesen ismerünk be. A jelenség összefügghet az énvédő mechanizmusokkal és a kognitív disszonanciával is. A lényeg: néha nem azért ellenszenves valaki, mert annyira különbözik tőlünk, hanem éppen azért, mert túlságosan hasonlít ránk. Fontos azonban, hogy ez csak az ellenszenv egyik lehetséges magyarázata, nem általános pszichológiai törvényszerűség. Carl Gustav Jung svájci pszichiáter, pszichoterapeuta, az analitikus pszichológia megalapítója, mélyebben is foglalkozott a kérdéssel. Jung az árnyék fogalmával írta le személyiségünk azon részeit, amelyeket elutasítunk vagy nem akarunk tudomásul venni. Úgy vélte, ezek a tulajdonságok gyakran másokban tapasztalva váltanak ki belőlünk erős ellenérzést. Az 1961-ben elhunyt szakember gondolatvilágának egyik legérdekesebb tanulsága, hogy az önismerethez olykor éppen azokon az embereken keresztül vezet az út, akiket a legnehezebben viselünk el.
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