Szoboszlai Dominik temus verziója – Kiara Lord kamerák előtt gúnyolta ellenfelét

Gáspár Győző kikényszerítette az Ázsia Expressz legőszintébb vallomását. Szoboszlai Dominik nevével példálózott az egykori felnőttfilmes.

A választ Gáspár Győző unszolására maga Kiara Lord adja meg az Ázsia Expressz csütörtöki epizódjában, melyben a még játékban lévő párosok ismét összegyűlnek, hogy a hajsza előtti napon kibeszéljék a hét eseményeit, feloldják, vagy éppen elémelyítsék konfliktusaikat, és persze megtudják, melyik két páros lesz a biztos hajszázó. „Amikor megérkeztem, Kiara mondta, hogy itt van Szoboszlai Dominik is. Majd elmondta, hogy kire is gondol. De mesélj róla kérlek!” – kezdte a közös vacsorán Gáspár Győző, aki ezzel fel is dobta a magas labdát Kiara Lordnak. Ő pedig lecsapta…

Ő nem az igazi Szoboszlai Dominik, hanem ő egy kínai változata.

„Én nem is tudtam, hogy focista” – mondta ki nem túl hízelgő ítéletét Soós Dávidról az egykori felnőttfilmes. Az egykori labdarúgónak láthatóan nem estek jól a hallottak, így megpróbálta helyretenni a dolgot. Valahogy így: „Drágám! Lehet, hogy elfelejtetted a szerepet, de már csak ingatlanokkal foglalkozom… Sajnos a focit már abbahagytam, ami nekem egy szerelem sport. De amúgy nem sértő számomra, hogy engem a kínai Szoboszlai Dominikként emleget bárki. Sőt, megtisztelő! Én annak is örülnék, hiszen egy világszárról beszélünk…” - reagált Soós Dávid..

Kiara Lord: „Vélek felfedezni némi hasonlóságot kettőnk között…”

Ezt követően pedig kiderült, hogy Kiara Lord fejében él néhány mélyen beágyazott előítélet, vagyis inkább sztereotípia kupac a focistákról, akiktől eleve „fázik”. Majd kibújt a szög a zsákból, és láss csodát! Kibukott, hogy Kiarának tulajdonképpen sokkal inkább van baja saját magával, mintsem Dáviddal. „Én nem téged nem szeretlek. Én a focistákat nem kedvelem. Dávid egyszerűen csak irritál! Vélek felfedezni némi hasonlóságot kettőnk között…”

Az embernek pedig néha nem esik jól, hogy a saját tükörképével találkozik. Itt kevés tükör van és veled elég gyakran találkozok...

- bökte ki végül az egyébként meglepő vallomást Kira Lord, akinek válasza egészen új megvilágításba helyezte azt az ellenszenvet, amit az egykori felnőttfilmes az Ázsia Expressz hetedik évadának legelejétől táplál Soós Dávid irányába.