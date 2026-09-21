Erre kevesen számítottak, Szoboszlai Dominik táskája nem mindennapi dolgot rejt

A magyar válogatott csapatkapitánya is befutott Telkibe, ahol a nemzeti csapat megkezdte a felkészülést a péntek esti (20:45, M4 Sport) Ukrajna elleni Nemzetek Ligája-találkozóra, valamint a jövő hétfői (20:45, M4 Sport) Észak-Írország elleni összecsapásra. A keret tagjai ezúttal is egymás után érkeztek meg az edzőközpontba, és persze most sem maradt észrevétlen, ki milyen szettben jelent meg. Ahogy azt már megszokhattuk, több játékos is stílusosan vonult be Telkibe, ám ezúttal nem csak a divatos ruhák kerültek a figyelem középpontjába. A szurkolók ugyanis kiszúrtak egy egészen különös részletet Szoboszlai Dominik fotóján: kiderült, hogy a Liverpool magyar sztárja a táskájában kislánya egyik pelenkáját is magával hozta.
A Liverpool középpályásának kislánya már betöltötte az egyéves kort, Szoboszlai pedig korábban is okozott már meglepetést vele kapcsolatban. Tavaly egy frappáns fotót osztott meg a közösségi oldalán, amelyen kislánya bújt meg a táskájában. Ezúttal azonban nem ő „utazott” édesapjával Magyarországra: a válogatott csapatkapitánya most egy jóval apróbb, ám annál személyesebb dolgot hozott magával, méghozzá kislánya egyik pelenkáját.
A fotókat továbblapozva, a 6. képen láthatod:
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