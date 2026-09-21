Erre kevesen számítottak, Szoboszlai Dominik táskája nem mindennapi dolgot rejt

A magyar válogatott csapatkapitánya is befutott Telkibe, ahol a nemzeti csapat megkezdte a felkészülést a péntek esti (20:45, M4 Sport) Ukrajna elleni Nemzetek Ligája-találkozóra, valamint a jövő hétfői (20:45, M4 Sport) Észak-Írország elleni összecsapásra. A keret tagjai ezúttal is egymás után érkeztek meg az edzőközpontba, és persze most sem maradt észrevétlen, ki milyen szettben jelent meg. Ahogy azt már megszokhattuk, több játékos is stílusosan vonult be Telkibe, ám ezúttal nem csak a divatos ruhák kerültek a figyelem középpontjába. A szurkolók ugyanis kiszúrtak egy egészen különös részletet Szoboszlai Dominik fotóján: kiderült, hogy a Liverpool magyar sztárja a táskájában kislánya egyik pelenkáját is magával hozta.

Szoboszlai Dominik kislánya pelenkáját is magával hozta Telkibe

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Szoboszlai Dominik kislánya pelenkáját is magával hozta Telkibe

A Liverpool középpályásának kislánya már betöltötte az egyéves kort, Szoboszlai pedig korábban is okozott már meglepetést vele kapcsolatban. Tavaly egy frappáns fotót osztott meg a közösségi oldalán, amelyen kislánya bújt meg a táskájában. Ezúttal azonban nem ő „utazott” édesapjával Magyarországra: a válogatott csapatkapitánya most egy jóval apróbb, ám annál személyesebb dolgot hozott magával, méghozzá kislánya egyik pelenkáját.

A fotókat továbblapozva, a 6. képen láthatod:

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Gundel-Takács Bence (ZTE FC), Pécsi Ármin (Hartberg), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Gundel-Takács Bence (ZTE FC), Pécsi Ármin (Hartberg), Tóth Balázs (Blackburn Rovers) Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (FC Groningen), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Markgráf Ákos (FC København), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia) , Szűcs Kornél (FK Vojvodina), Várkonyi Bence (Qarabağ FK)

Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (FC Groningen), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Markgráf Ákos (FC København), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia) , Szűcs Kornél (FK Vojvodina), Várkonyi Bence (Qarabağ FK) Középpályások: Csongvai Áron (Saint-Étienne), Schäfer András (Union Berlin), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Szűcs Tamás (FC Famalicão), Tóth Alex (AFC Bournemouth), Tóth Rajmund (Konyaspor), Vitális Milán (AEK)

Csongvai Áron (Saint-Étienne), Schäfer András (Union Berlin), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Szűcs Tamás (FC Famalicão), Tóth Alex (AFC Bournemouth), Tóth Rajmund (Konyaspor), Vitális Milán (AEK) Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg), Tóth Milán (Vasas), Szalai József (Paksi FC)

A magyar válogatott Nemzetek Ligája-menetrendje: Szeptember 25.: Magyarország–Ukrajna, 20:45 (M4 Sport)

Szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország, 20:45 (M4 Sport)

Október 2.: Magyarország–Georgia, 20:45 (M4 Sport)

Október 5.: Ukrajna–Magyarország, 20:45 (M4 Sport)

November 14.: Georgia–Magyarország, 18:00 (M4 Sport)

November 17.: Magyarország–Észak-Írország, 20:45 (M4 Sport)



