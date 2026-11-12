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Hamarosan elindul a Viszony - Marsi Anikóval: kiderült, ki lesz az első vendég!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors műsor
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 12. 09:30
Marsi AnikóorigoRubint Réka
Pénteken indul A Viszony - Marsi Anikóval az Origo YouTube-csatornáján. Marsi Anikó első vendége Rubint Réka lesz, aki a rákkal vívott küzdelméről mesél megrázó részletességgel.
H. A.
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Ahogy arról korábban már beszámoltunk, új szerepben tér vissza a képernyőre Marsi Anikó, akinek november 13-án, 20:00-kor elindul az új műsora az Origo YouTube-csatornáján. A Viszony - Marsi Anikóval című produkcióban a műsorvezető ismert emberekkel ül majd le beszélgetni, és olyan történeteket szeretne előcsalogatni a vendégeiből, amelyek túlmutatnak a szokásos interjúkon. Nemrég az is kiderült, hogy az első vendége nem lesz más, mint régi kedves barátnője, Rubint Réka, aki megrázó részletességgel mesél a betegségével folytatott harcról.

Rubint Réka lesz Marsi Anikó új műsorának első vendége
Rubint Réka lesz Marsi Anikó új műsorának első vendége / Fotó: Origo

Rubint Réka lesz Marsi Anikó új műsorának első vendége

Ma már nem akarom mindenáron megváltani és elhúzni a világot a hátamon. Csak annyit váltani meg belőle és húzni, amennyi jól esik

- hangzik el az epizódban, melyben Rubint Réka arról is beszél, miként hatott a személyiségére a betegsége, valamint a fájdalmas mindennapok fizikai és lelki gyötrelmei is szóba kerülnek. Kiderül továbbá az is, Marsi Anikó személyes történetein keresztül, mennyi erőt képes adni másoknak Réka még úgy is, hogy ő neki is szüksége van sokszor minden egyes utolsó erejére, hogy kibírja az adott kezelését, vagy éppen annak a mellékhatását - írja az Origo.

Rubint Réka megrázó vallomása a Viszony - Marsi Anikóval első adásában most pénteken, este 20:00-tól tekinthető meg az Origo YouTube-oldalán.

Marsi Anikó egyébként továbbra is a TV2 csapatát erősíti, ezúttal azonban egy új oldalát is megmutathatja a nézőknek. A Viszony – Marsi Anikóval különösen testhezálló számára, hiszen annak idején a Színház- és Filmművészeti Főiskolán olyan szakemberektől tanulta a műsorvezetés alapjait, mint a Kossuth-díjas rendező, Horváth Ádám.

 

 

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