Felfoghatatlan tragédia: már esküvőjét tervezte a fiatal pár, mielőtt egy autóbalesetben meghaltak

Már esküvőjét szervezte a fiatal jegyespár, akik egy autóbalesetben meghaltak, miután elhagytak egy rendezvényhelyszínt. A tragédia ügyében jelenleg rendőrség nyomozás folyik.
A pennsylvaniai Wyomingból származó 32 éves Anthony Pizzo és a 33 éves Lindsey Clarke a New Jersey-i Old Bridge-ben található Grand Marquis bálteremből távoztak, amikor a halálos baleset történt helyi idő szerint szombaton, november 7-én éjfél körül – közölte a Middlesex megyei ügyészség.
A pár egy Ford SUV hátsó ülésén utazott, amely éppen elhagyta a helyszínt, és balra próbált kikanyarodni a 9-es útra. A Fordot a vezető oldalon eltalálta egy Lexus SUV. Pizzót és Clarke-ot a helyszínen halottnak nyilvánították az ügyészség tájékoztatása alapján.
A Ford vezetőjét - egy 35 éves pennsylvaniai férfit - és az első ülésen utazó utast is súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A Lexust vezető 34 éves old bridge-i férfit szintén sérülésekkel vitték kórházba - írja a People.
Clarke nővére, Kelly elmondta, hogy a pár 2027-re tervezte az esküvőjét.
Szerelmesek voltak, és mindenki hiányolni fogja őket, akinek volt szerencséje ismerni őket
- mondta Kelly, hozzátéve, hogy a két fiatal "most már Istennel van."
Pizzo 2025 decemberében osztotta meg a közösségi médiában az eljegyzésük hírét. Egy olyan fotó mellett, amelyen a hóban, ünnepi fények előtt térdelve kéri meg Clarke kezét, ezt írta: "Míg a kerekek le nem hullanak. Megmondtam, amikor megismerkedtünk, hogy te vagy az igazi, és komolyan is gondoltam! Te vagy a mindenem, a világom, a szerelmem, és most már a menyasszonyom! Nagyon szeretlek, és alig várom, hogy leéljük együtt a hátralévő életünket."
Egy 2025 októberi bejegyzésben Pizzo arról számolt be, hogy Clarke-kal örökbe fogadtak egy kutyát. "Kaptunk egy kis barátot a hétvégén! Ő itt Sully, a kis családunk legújabb tagja."
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