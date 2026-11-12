Sajtszendvicset kért a vádalkuért a Hannibal Lecterhez hasonlított fűrészes gyilkos

Egy 74 éves férfit életfogytiglani börtönbüntetésre, valamint további 15 év szabadságvesztésre ítéltek, miután bűnösnek találták másodfokú gyilkosság vádjában egy nő megölése miatt, akit a gyilkosság után feldarabolt, és egy öbölbe dobott.

Életfogytiglani börtönbüntetése ítéltek egy gyilkost, aki fűrésszel darabolta fel áldozatát. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Sajtszendvicset kért a vádalkuért a fűrészes gyilkos

A Hillsborough megyei államügyészség tájékoztatása szerint Robert Kessler 2021-ben ölte meg a 47 éves Stephanie Overholtot. A nő családja elmondta, hogy Stephanie rendkívül bízott az emberekben, és hitt abban, hogy mindenkiben van valami jó. Így amikor nehéz idők jártak rá, beköltözött Kesslerhez, miután a férfi meghívta, hogy lakjon nála.

A férfi egy fűrésszel feldarabolta a nő testét, majd a maradványokat a McKay-öbölbe dobta.

A bírósági tárgyalás esküdtszék-választási szakaszában Kessler a jelentések szerint azt mondta Nick Nazaretian bírónak, hogy hajlandó bűnösnek vallani magát egy Philly cheesesteakért, azaz egy sajtos-húsos szendvicsért cserébe.

November 4-én másodfokú gyilkosság vádjában bűnösnek találták, és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, amelyet további 15 évvel toldottak meg az emberi test gyalázása miatt.

Nazaretian bíró bizarrnak nevezte az ügyet, Kesslert pedig A bárányok hallgatnak című film fiktív sorozatgyilkosához, Hannibal Lecterhez hasonlította.

Nem vettem jó néven azt a viccesnek szánt kijelentést arról az ostoba szendvicsről. Helytelen és tiszteletlen volt. Ez egy komoly ügy. Ha szendvicset akar enni, hát sok sikert hozzá. A Florida Állami Börtönbe megy, és nem hiszem, hogy ott erre sor kerülne

- mondta a bíró.

Az ítélethirdetést követően Overholt édesapja azt nyilatkozta "Kezdek visszatérni a normális kerékvágásba. Most, hogy Kessler élete végéig rács mögé került, ideje továbblépnem. Pontosan ott a helye azok után, amiket elkövetett."