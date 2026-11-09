„A cigány anyanyelvemet elővettem, mert ők ezt értik” – így boldogult Gáspár Győző az Ázsia Expresszben

Az Ázsia Expressz versenyzőinek legnagyobb örömére ma megérkezett hozzájuk Gáspár Győző, aki minden erejével azon volt, hogy „utazó vlogokat” készítsen, na meg némi borsot törjön a szereplők orra alá. Elsőként Kiara Lord és Dávid Petra párosát választotta társául, hátha ezzel kicsit megpuhítja a megjelenésétől nem épp elragadtatott lányokat.

Újabb csavarral folytatódik az Ázsia Expressz 2026-os évada: Gáspár Győző meglepetésként érkezett (Fotó: TV2)

Dávid Petra és Kiara Lord mosolya korántsem volt őszinte, amikor kiderül, hogy Gáspár Győzi csatlakozik az egyik csapathoz, hát még, amikor épp őket választotta ki.

„Picit csalódott vagyok, mert egy valakitől sokkal nagyobb durranást vártam, hogy örül nekem, és húzogatja a száját. Azt látom, hogy ez minek jött ide? Mindenki próbál a szemembe nézni, ő meg úgy csinál, hogy minek jött ide ez a hülye gyerek? Körbe akartam menni mindenkin, hogy kit fogok választani, de így nem. Oké, nem vagyok olyan szép, mint Stohl András, én ezt tudom, de kicsikém, akkor veled szeretnék menetelni. Pedig esküszöm, nem téged akartalak választani” – indokolta a döntését Győző, Kiarára nézve.

Miért nem örültél nekem? Nem szeretted a pályafutásomat, a munkásságomat? Mert én a tiédet szerettem, megnéztem

– fűzte még hozzá a sértődött „vlogger”, amin már a felnőttfilmes is elnevette magát.

Kiara és Petra nem voltak maradéktalanul boldogok az új csapattárstól, aki lépten-nyomon megállt "interjúzni" (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz szereplői megtalálták a közös hangot

A nem túl szívélyes fogadtatás ellenére azonban a showman mindent megtett, hogy segítse a csajok versenyét, bár persze ezt is olyan győzikésen, a maga módján, ami nem minden esetben vitte előre meglehetősen furcsa triójukat. De még ezzel együtt is hamar megszerették egymást.

Én akkor fogadtam el őket isten igazából, amikor felvázolták a társaságot, mert megtaláltam lányban Gáspár Győzőt, de kettőben. Ugyanolyan kis pletyisek, ugyanolyan kibeszélősek, mi egy alomból jöttünk, csak külön anyától

– mondta el utólag a meglepetésvendég.

Gáspár Győző a Sztárban Sztár 2026-os évadának döntőjében mesélt az élményeiről (Fotó: Markovics Gábor)

Gáspár Győző Stohl Andrásra szeretne hasonlítani?

Az utazás kapcsán Győzi tegnap még a Sztárban Sztár döntőjében is megjelent, ahol elmesélte, milyen élmény volt számára a Brazíliában töltött idő.

„Ez egy érdekes dolog, mert lehettem Till Attila, lehettem Stohl András és fantasztikus volt, mert ilyet még nem láttak a műsorban. Arra, amit az első interjúban megcsináltam, azt mondták a szerkesztők, hogy vágatlanul le fog menni, és profi vagyok. A legnagyobb elismerés pedig az volt, amikor felszálltam Rio de Janeiróban a repülőre, és jött egy üzenetem Ördög Nórától, aki azt írta nekem, hogy: Győző, profi vagy! Nekem ez mindennél többet ért” – sorolta az élményeit.

Portugálul, spanyolul, illetve angolul beszélek, és úgy kommunikáltam a brazilokkal, hogy a cigány anyanyelvemet elővettem, mert ők ezt értik

– árulta el a titkát Győző.