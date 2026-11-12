Visváder Tamásék mindenkit kiakasztottak, mégsem ők estek ki a Hotel Blöff műsorából

A Hotel Blöff eddigi adásaiban végig Visváder Tamás és Szorcsik Viki akarata érvényesült, ám most Dér Heniék kijátszották őket. A napközbeni koktél kóstolós feladatot ők nyerték, amivel sikerült kicserélniük a táskákat és megkaparintották a főnyereménnyel teli bőröndöt. Egyből pánikolni kezdtek Vikiék, akik a délután folyamán mindenkit agresszívan felkérdeztek, hogy miért lopták el a pénzüket. Détár Enikővel pedig kisebb összetűzésbe is kerültek.

A Hotel Blöff 2026-os évadában Visváder Tamás és Szorcsik Viki eddig legyőzhetetlenek voltak (Fotó: Szabolcs László)

Több konfliktus is kialakult a Hotel Blöff szereplői között

Visváderék szinte minden párossal leültek, hogy négyszemközt tudjanak beszélgetni a többiekkel és mindenkinek ugyanazt a fenyegető kérdést tették fel. „Miért vettétek el a pénzünket?” – kérdezték, ám nem tudták, hogy Dér Heniék voltak a tettesek. Ők pedig szentül állították, hogy nincs náluk a főnyereménnyel teli táska, viszont így is gyanúba kerültek.

Az az egyetlen stratégiánk van, hogy kiderítjük, hogy melyik párosnál van az azonnali kiesés kártyája

– jegyezte meg Heni, de végül ezt nem sikerült megvalósítaniuk.

A kieső kártya Détár Enikőéknél volt, akik pedig Szorcsik Vikiékkel szerettek volna cseréni, viszont a délutáni játék után minden megváltozott. A korábbi megegyezés Enikő szerint semmit sem ér már és emiatt Visváder Tomi nagyon megijedt. „Ha valaki meggyőzi Enciéket, hogy nekik adják oda a kiesőt, akkor minket biztos kib*sznak. Pont les*arom a pénzt, csak kapjuk meg a kieső kártyát Enikőéktől” – emelte ki Tomi.

Détár Enikőék végül megadták magukat, ezzel Wolf Kati testvérével együtt búcsúzott a műsorból (Fotó: Szabolcs László)

Nagy volt a nyomás Détár Enikőéken

Az esti ceremónián szinte mindenki tisztában volt azzal, hogy náluk van az azonnali kiesést jelentő táska és a játékban való rossz szereplésük miatt nekik kellett elsőkét cserélniük. Több páros közül is választhattak volna, azonban ők úgy gondolták, hogy Szorcsik Vikiékkel való szoros kapcsolatukat nem szeretnék felbontani.

Nem vagyok benne biztos, hogy jó döntést hoztunk, de beadtuk a derekunkat Viki és Tomi tajtékzásának

– mondta Détár Enikő fia, Zsigmond.

Az pedig ekkora már biztossá vált, hogy Tomiék Wolf Katiékkal fognak cseréni, akik ekkor még nem sejtették, hogy ezzel megkapták a kieső bőröndöt. Így nekik kellett távozniuk a Hotel Blöff harmadik adásában.