Ázsia Expressz: Gáspár Győző páros lábbal száll bele az egyik versenyzőbe

Úgy tűnik, az Ázsia Expressz tavalyi évadában kipróbált, „zavaró tényező” bevált, így idén is érkezik plusz egy híres ember, aki azt a feladatot kapja, hogy minden eszközzel hátráltassa a párost, amelyik mellé a sors, de leginkább Ördög Nóra rendeli egy időre, hogy aztán (tavaly legalábbis így volt) áthagyományozódjon egy másik „szerencsés” duóra. 2025-ben Gáspár Zsolti ékezett meg, hogy megnehezítse első kőrben a Fodor Rajmund-Ungvári Miklós páros életét, majd csatlakozott Németh Kristófhoz és Lakatos Leventéhez, mielőtt megunta a bulit és hazatért Magyarországra a Farm VIP sztárja. Zsolti gazda egészen mesteri hátráltatásokat eszelt ki, így idén a testvérének nem lesz könnyű dolga, ha túl akarja őt szárnyalni. Gáspár Győző mindenesetre megpróbálja.

Ördög Nóra nagy örömmel jelentette be Gáspár Győzőt az Ázsia Expressz párosainak (Fotó: TV2)

Ördög Nóra bedurrantja az Ázsia Expressz negyedik hetét: „Képzeljétek el, van egy meglepetésem!”

Az Ázsia Expressz hétfői adásában minden páros egy furcsa, visszás hangulatban várja a brazil szakaszt, hiszen Vomberg Frigyes és Tischler Petra kiesésével mindannyian egyel közelebb lehetnének a végső győzelemhez, de a hét közepén a mezőnyhöz csatlakozó Schumacher Vanda és Henry Kettner miatt mindannyian ott állnak, ahol a part szakad. Ebbe a hangulatba dobja majd be Ördög Nóra a „jó” hírt: „Ha már itt tartunk, hogy milyen sokan vagyunk… Képzeljétek el, van egy meglepetésem! Érkezik hozzátok egy meglepetés vendég.”

Egy fantasztikus világutazó. Egy kezdő, utazó vlogger, aki nagyon komoly céllal érkezett ide Brazíliába.

„Fogadjátok nagyon nagy szeretettel…” – vezeti majd fel Nóra a nagy visszatérőt, vagyis Gáspár Győzőt a hétfői epizód elején.

Gáspár Győző mosolygott, de közben látta, hogy az Ázsia Expressz egyik versenyzője gyülölködő pillantásokat küld felé (Fotó: TV2)

Gáspár Győző: „Azt hittem, örül nekem...”

Hogy ezután pontosan mi történt, azt egyelőre nem árulhatjuk el, de maradjunk annyiban, hogy Győzike megjelenése nem aratott osztatlan sikert a párosok körében. Az éles szemű showman ki is szúrta, hogy ki az, aki igazán rosszalló tekintettel nézett rá, és nem is hagyta szó nélkül a szájhúzást. „Egy picikét csalódott vagyok!” – fordult érkezése után az Ázsia Expressz párosaihoz Gáspár Győző, majd haragosan folytatta: „Mert egy valakitől sokkal nagyobb durranást vártam, közben húzogatja a száját!” – vágja oda Győző valakinek.