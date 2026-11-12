Retró disznóvágás kvíz: te még tudod, mi volt a régi falusi lakomák titka?

Volt idő, amikor a téli hétvégék egyik legfontosabb eseménye a disznóvágás volt. Már kora hajnalban megkezdődött a sürgés-forgás az udvaron, előkerültek a nagy üstök, a fateknők, a darálók és a régi családi receptek. Mindenkinek megvolt a maga feladata, a tapasztaltabbak pedig féltve őrzött praktikáikat adták tovább a fiatalabb generációnak. Retró kvízünkkel most ez a világot idézzük fel.
A hagyományos disznótor nemcsak a hús feldolgozásáról szólt. A közös munka mellett fontos szerepet kapott a beszélgetés, a tréfálkozás és természetesen az evés is. A frissen készült disznótoros, a hurka és kolbász illata belengte az udvart, az asztalra pedig olyan fogások kerültek, amelyek ízét sokan ma is a gyerekkorukkal azonosítják.
A régi disznóvágásoknak külön szókincsük is volt. A böllér, az abálás, a szajmóka vagy a disznósajt sokaknak ismerősen csenghet, mások viszont már csak a nagyszülők történeteiből hallottak róluk.
Most kiderül, mennyire emlékszel a retró disznóvágások világára! Hét kvízkérdéssel készültünk, mindegyiknél három válaszlehetőség közül választhatsz.
Így készítsd el a májas hurkát:
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