Retró disznóvágás kvíz: te még tudod, mi volt a régi falusi lakomák titka?

A hagyományos disznóvágás nemcsak munka, hanem fontos családi és közösségi esemény is volt.

A hurka, a kolbász, a tepertő és a disznósajt elkészítéséhez különféle régi praktikák kapcsolódtak.

Hét kérdésből kiderül, mennyire ismered a falusi disznótorok világát.

Volt idő, amikor a téli hétvégék egyik legfontosabb eseménye a disznóvágás volt. Már kora hajnalban megkezdődött a sürgés-forgás az udvaron, előkerültek a nagy üstök, a fateknők, a darálók és a régi családi receptek. Mindenkinek megvolt a maga feladata, a tapasztaltabbak pedig féltve őrzött praktikáikat adták tovább a fiatalabb generációnak. Retró kvízünkkel most ez a világot idézzük fel.

Retró kvízünkben a disznóvágásról szerzett ismereteid tesztelheted.

Fotó: Fortepan

Retró kvíz: amikor még az egész család összegyűlt a disznóvágásra

A hagyományos disznótor nemcsak a hús feldolgozásáról szólt. A közös munka mellett fontos szerepet kapott a beszélgetés, a tréfálkozás és természetesen az evés is. A frissen készült disznótoros, a hurka és kolbász illata belengte az udvart, az asztalra pedig olyan fogások kerültek, amelyek ízét sokan ma is a gyerekkorukkal azonosítják.

A régi disznóvágásoknak külön szókincsük is volt. A böllér, az abálás, a szajmóka vagy a disznósajt sokaknak ismerősen csenghet, mások viszont már csak a nagyszülők történeteiből hallottak róluk.

Most kiderül, mennyire emlékszel a retró disznóvágások világára! Hét kvízkérdéssel készültünk, mindegyiknél három válaszlehetőség közül választhatsz.