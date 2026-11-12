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Retró disznóvágás kvíz: te még tudod, mi volt a régi falusi lakomák titka?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors disznótor
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 12. 12:30
retro kvízekdisznótorosdisznóvágás
Hajnali készülődés, gőzölgő üstök, friss hurka, kolbász és az elmaradhatatlan disznótoros lakoma – régen a disznóvágás az egész családot megmozgatta. De vajon emlékszel még a régi szokásokra, a különleges ételekre és a disznótoros kifejezésekre? Tedd próbára a tudásodat hét kérdésből álló retró kvízünkkel!
Szekáry Zsuzsanna
szerkesztő-újságíró
A szerző cikkei
  • A hagyományos disznóvágás nemcsak munka, hanem fontos családi és közösségi esemény is volt.
  • A hurka, a kolbász, a tepertő és a disznósajt elkészítéséhez különféle régi praktikák kapcsolódtak.
  • Hét kérdésből kiderül, mennyire ismered a falusi disznótorok világát.

Volt idő, amikor a téli hétvégék egyik legfontosabb eseménye a disznóvágás volt. Már kora hajnalban megkezdődött a sürgés-forgás az udvaron, előkerültek a nagy üstök, a fateknők, a darálók és a régi családi receptek. Mindenkinek megvolt a maga feladata, a tapasztaltabbak pedig féltve őrzött praktikáikat adták tovább a fiatalabb generációnak. Retró kvízünkkel most ez a világot idézzük fel. 

Disznóvágás életkép ami a retró kvíz témája is
Retró kvízünkben a disznóvágásról szerzett ismereteid tesztelheted. 
Fotó: Fortepan

Retró kvíz: amikor még az egész család összegyűlt a disznóvágásra

A hagyományos disznótor nemcsak a hús feldolgozásáról szólt. A közös munka mellett fontos szerepet kapott a beszélgetés, a tréfálkozás és természetesen az evés is. A frissen készült disznótoros, a hurka és kolbász illata belengte az udvart, az asztalra pedig olyan fogások kerültek, amelyek ízét sokan ma is a gyerekkorukkal azonosítják.

A régi disznóvágásoknak külön szókincsük is volt. A böllér, az abálás, a szajmóka vagy a disznósajt sokaknak ismerősen csenghet, mások viszont már csak a nagyszülők történeteiből hallottak róluk.

Most kiderül, mennyire emlékszel a retró disznóvágások világára! Hét kvízkérdéssel készültünk, mindegyiknél három válaszlehetőség közül választhatsz.

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Mivel ízesítették a sült vért?

Így készítsd el a májas hurkát:

Tedd próbára a tudásod ezekkel a retró kvízekkel is:

 

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