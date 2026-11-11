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Sztárok luxuscikkei: Szoboszlai Dominik sportautójától és Jeff Bezos szuperjachtjától leesik az állad

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 11. 10:00
dwayne johnsonJeff BezosLeonardo DiCaprioTaylor SwiftSzoboszlai Dominik
Szuperjachtok, ritka luxusórák és több száz milliós sportautók. A sztárok luxuscikkei szinte felfoghatatlan vagyont érnek: Szoboszlai Dominiktól Taylor Swiften át Jeff Bezosig mutatjuk, mire költenek a hírességek!
Bors
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A világ leghíresebb sztárjai nemcsak a teljesítményükkel vagy a művészetükkel hívják fel magukra a figyelmet, hanem a szinte felfoghatatlan vagyont megtestesítő luxuscikkeikkel is. A sztárok luxuscikkei között órák, gyémántok, sportautók és szuperjachtok is szerepelnek. Szoboszlai Dominik sportautójától Jeff Bezos szuperjachtjáig mutatjuk, mire költenek a hírességek.

Sztárok luxuscikkei: Szoboszlai Dominik Lamborghini Revuelto sportautója
A sztárok luxuscikkei között Szoboszlai Dominik Lamborghinije is ott van
(Fotó: hot! magazin/ archív)
  • Szoboszlai Dominik garázsának legújabb ékköve egy több mint 200 millió forintot érő Lamborghini Revuelto
  • Beyoncé és Jay-Z a 142 méteres Flying Fox szuperjachttal nyaral
  • Jeff Bezos vitorlás szuperjachtja több mint 500 millió dollárt ér
  • Dwayne „The Rock” Johnson garázsában egy egyedi Pagani Huayra áll

Sztárok luxuscikkei: órák, ékszerek, autók és jachtok

A hot! magazin összegyűjtötte, milyen különleges kincsekkel kápráztatják el a világot a hírességek. Van, aki ritka luxusórára, van, aki gyémántokra, más pedig szuperjachtra vagy magánrepülőre költi a vagyonát.

Kumail Nanjiani öröknaptáras luxusórája

Kumail Nanjiani Vacheron Constantin luxusórája
Kumail Nanjiani csuklóján egy több mint ötvenmillió forintos óra
(Fotó: hot! magazin/ Getty Images)

A színész-humorista csuklóján egy több mint ötvenmillió forintot érő, rendkívül bonyolult szerkezetű és elegáns, rózsaarany Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin öröknaptáras luxusóra tündököl.

Mariah Carey gyémánt ékszerei

Mariah Carey gyémánt ékszerekben
Mariah Carey rajong a luxusért
(Fotó: hot! magazin/ AFP)

A dívák dívája rajong a luxusért. Mariah Carey híres ékszergyűjteményének egyik kiemelkedő darabja az a több tíz karátos, egyedi csiszolású gyémánt nyakék- és fülbevaló-szett, amellyel minden tekintetet magára vonz.

Beyoncé és Jay-Z szuperjachtja és malibui villája

Beyoncé és Jay-Z a vörös szőnyegen
Beyoncé és Jay-Z, a zeneipar milliárdos sztárpárja
(Fotó: hot! magazin/ AFP)

A zeneipar milliárdos sztárpárja szinte minden megjelenésével divattörténelmet ír. Beyoncé és Jay-Z a nyaralásaikhoz a 142 méteres Flying Fox szuperjachtot használják, miközben a vagyonuk része egy 200 millió dolláros malibui luxusingatlan is.

Dwayne „The Rock” Johnson Pagani Huayrája

Dwayne Johnson és Pagani Huayra sportautója
Dwayne „The Rock” Johnson és a Pagani Huayra
(Fotó: hot! magazin/ Profimedia)

A hollywoodi akciósztár garázsában igazi ritkaságok állnak. Dwayne Johnson egyik legimpozánsabb autója az egyedi, mélykék fényezésű Pagani Huayra, amely nemcsak bivalyerős, de a gyűjtők körében is valódi kincsnek számít.

Szoboszlai Dominik Lamborghini Revuelto sportautója

hot feltöltés Extra: Odáig vannak a sztárok a  luxusért
Szoboszlai Lamborghini luxusautója
Fotó: Mirkó István / hot! magazin/ archív

A Liverpool középpályása, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a pályán kívül is a szédületes sebesség híve. Szoboszlai Dominik garázsának legújabb ékköve egy rendkívül ritka, fekete Lamborghini Revuelto sportautó, amelynek értéke meghaladja a 200 millió forintot. A futballista korábban egy két Lamborghini árát érő órával is feltűnést keltett.

Taylor Swift magánrepülőgépe

hot feltöltés Extra: Odáig vannak a sztárok a  luxusért
Taylor Swift magángépe
Fotó: hot! magazin/ Profimedia

A popkirálynő a szoros időbeosztása és a globális turnéi miatt a leggyorsabb utazási módot választja. Taylor Swift saját tulajdonú magánrepülőgépével szeli az égboltot, hogy a lehető leggyorsabban jusson el a koncertjeire.

Leonardo DiCaprio Rolex Daytonája

Leonardo DiCaprio a vörös szőnyegen
Leonardo DiCaprio a gálákon is ad a stílusra
(Fotó: hot! magazin/ Northfoto)

Az Oscar-díjas színész a vörös szőnyeges eseményeken is ad a stílusra. Leonardo DiCaprio a gálákon gyakran visel ritka és exkluzív órákat, például a legendás Rolex Cosmograph Daytona modellt.

Jeff Bezos 500 millió dolláros szuperjachtja

hot feltöltés Extra: Odáig vannak a sztárok a  luxusért
Jeff Bezos jachtja
Fotó: Agence / Bestimage / hot! magazin/ Northfoto

Az Amazon alapítójának egyik büszkesége a Koru névre keresztelt, 127 méter hosszú, háromárbócos vitorlás szuperjacht. Jeff Bezos hajójának értéke meghaladja az 500 millió dollárt.

hot hétfői címlap feltöltés Tilos felhasználni 2026.11.04. előtt Geszti Péter és Oláh Ibolya Tornóczky Anita Agárdi Szilvia Peter Sramek Záray Márta és Vámosi János Tücsök Márta
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(Fotó: hot! magazin)

 

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