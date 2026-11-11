Sztárok luxuscikkei: Szoboszlai Dominik sportautójától és Jeff Bezos szuperjachtjától leesik az állad

A világ leghíresebb sztárjai nemcsak a teljesítményükkel vagy a művészetükkel hívják fel magukra a figyelmet, hanem a szinte felfoghatatlan vagyont megtestesítő luxuscikkeikkel is. A sztárok luxuscikkei között órák, gyémántok, sportautók és szuperjachtok is szerepelnek. Szoboszlai Dominik sportautójától Jeff Bezos szuperjachtjáig mutatjuk, mire költenek a hírességek.
A hot! magazin összegyűjtötte, milyen különleges kincsekkel kápráztatják el a világot a hírességek. Van, aki ritka luxusórára, van, aki gyémántokra, más pedig szuperjachtra vagy magánrepülőre költi a vagyonát.
A színész-humorista csuklóján egy több mint ötvenmillió forintot érő, rendkívül bonyolult szerkezetű és elegáns, rózsaarany Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin öröknaptáras luxusóra tündököl.
A dívák dívája rajong a luxusért. Mariah Carey híres ékszergyűjteményének egyik kiemelkedő darabja az a több tíz karátos, egyedi csiszolású gyémánt nyakék- és fülbevaló-szett, amellyel minden tekintetet magára vonz.
A zeneipar milliárdos sztárpárja szinte minden megjelenésével divattörténelmet ír. Beyoncé és Jay-Z a nyaralásaikhoz a 142 méteres Flying Fox szuperjachtot használják, miközben a vagyonuk része egy 200 millió dolláros malibui luxusingatlan is.
A hollywoodi akciósztár garázsában igazi ritkaságok állnak. Dwayne Johnson egyik legimpozánsabb autója az egyedi, mélykék fényezésű Pagani Huayra, amely nemcsak bivalyerős, de a gyűjtők körében is valódi kincsnek számít.
A Liverpool középpályása, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a pályán kívül is a szédületes sebesség híve. Szoboszlai Dominik garázsának legújabb ékköve egy rendkívül ritka, fekete Lamborghini Revuelto sportautó, amelynek értéke meghaladja a 200 millió forintot. A futballista korábban egy két Lamborghini árát érő órával is feltűnést keltett.
A popkirálynő a szoros időbeosztása és a globális turnéi miatt a leggyorsabb utazási módot választja. Taylor Swift saját tulajdonú magánrepülőgépével szeli az égboltot, hogy a lehető leggyorsabban jusson el a koncertjeire.
Az Oscar-díjas színész a vörös szőnyeges eseményeken is ad a stílusra. Leonardo DiCaprio a gálákon gyakran visel ritka és exkluzív órákat, például a legendás Rolex Cosmograph Daytona modellt.
Az Amazon alapítójának egyik büszkesége a Koru névre keresztelt, 127 méter hosszú, háromárbócos vitorlás szuperjacht. Jeff Bezos hajójának értéke meghaladja az 500 millió dollárt.
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