Sztárok luxuscikkei: Szoboszlai Dominik sportautójától és Jeff Bezos szuperjachtjától leesik az állad

A világ leghíresebb sztárjai nemcsak a teljesítményükkel vagy a művészetükkel hívják fel magukra a figyelmet, hanem a szinte felfoghatatlan vagyont megtestesítő luxuscikkeikkel is. A sztárok luxuscikkei között órák, gyémántok, sportautók és szuperjachtok is szerepelnek. Szoboszlai Dominik sportautójától Jeff Bezos szuperjachtjáig mutatjuk, mire költenek a hírességek.

A sztárok luxuscikkei között Szoboszlai Dominik Lamborghinije is ott van

(Fotó: hot! magazin/ archív)

Szoboszlai Dominik garázsának legújabb ékköve egy több mint 200 millió forintot érő Lamborghini Revuelto

garázsának legújabb ékköve egy több mint 200 millió forintot érő Lamborghini Revuelto Beyoncé és Jay-Z a 142 méteres Flying Fox szuperjachttal nyaral

Jeff Bezos vitorlás szuperjachtja több mint 500 millió dollárt ér

Dwayne „The Rock” Johnson garázsában egy egyedi Pagani Huayra áll

Sztárok luxuscikkei: órák, ékszerek, autók és jachtok

A hot! magazin összegyűjtötte, milyen különleges kincsekkel kápráztatják el a világot a hírességek. Van, aki ritka luxusórára, van, aki gyémántokra, más pedig szuperjachtra vagy magánrepülőre költi a vagyonát.

Kumail Nanjiani öröknaptáras luxusórája

Kumail Nanjiani csuklóján egy több mint ötvenmillió forintos óra

(Fotó: hot! magazin/ Getty Images)

A színész-humorista csuklóján egy több mint ötvenmillió forintot érő, rendkívül bonyolult szerkezetű és elegáns, rózsaarany Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin öröknaptáras luxusóra tündököl.

Mariah Carey gyémánt ékszerei

Mariah Carey rajong a luxusért

(Fotó: hot! magazin/ AFP)

A dívák dívája rajong a luxusért. Mariah Carey híres ékszergyűjteményének egyik kiemelkedő darabja az a több tíz karátos, egyedi csiszolású gyémánt nyakék- és fülbevaló-szett, amellyel minden tekintetet magára vonz.

Beyoncé és Jay-Z szuperjachtja és malibui villája

Beyoncé és Jay-Z, a zeneipar milliárdos sztárpárja

(Fotó: hot! magazin/ AFP)

A zeneipar milliárdos sztárpárja szinte minden megjelenésével divattörténelmet ír. Beyoncé és Jay-Z a nyaralásaikhoz a 142 méteres Flying Fox szuperjachtot használják, miközben a vagyonuk része egy 200 millió dolláros malibui luxusingatlan is.

Dwayne „The Rock” Johnson Pagani Huayrája

Dwayne „The Rock” Johnson és a Pagani Huayra

(Fotó: hot! magazin/ Profimedia)

A hollywoodi akciósztár garázsában igazi ritkaságok állnak. Dwayne Johnson egyik legimpozánsabb autója az egyedi, mélykék fényezésű Pagani Huayra, amely nemcsak bivalyerős, de a gyűjtők körében is valódi kincsnek számít.

Szoboszlai Dominik Lamborghini Revuelto sportautója