A magyar sztárfodrásznak is megvan a véleménye Szoboszlai Dominik hajáról

Véleményt mondott a Liverpool két magyar válogatott labdarúgójának, Szoboszlai Dominiknak és Kerkez Milosnak a hajáról Frohner Fecó. A magyar sztárfodrász szerint a középpályás frizurája jobb, mint a balhátvédé – és ezt meg is indokolta.

Frohner Fecó véleményt mondott Szoboszlai Dominik hajáról

Fotó: TumbaszHedi

Frohner Fecó véleménye Szoboszlai Dominik hajáról

Szoboszlai Dominik mostanában hátrafogott hajjal szokott a pályára lépni a Liverpool és a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzésein. Korábban kipróbálta a befont tincseket is, de visszatért a kis kontyba összekötött stílushoz. Többek közt a 26 éves középpályás frizurájáról is megkérdezték Frohner Fecó sztárfodrászt, akinek budapesti szalonjában számos hazai híresség megfordult már.

Szobónak nagyon jó a haja, tényleg

– fogalmazott a Nemzeti Sport Instagram-videójában Frohner Fecó, aki azt is elmondta, miért van ilyen jó véleménnyel Szoboszlai hajáról.

Amikor száraz, akkor is csak így simán a füle mögé tudja rakni. Az átmeneti állapot nem volt az igazi, azt ki kellett bírni, de kibekkelte. Úgyhogy azt mondom, hogy 10/9

– értékelte egy 10-es skálán a 26 éves labdarúgó frizuráját a sztárfodrász, aki Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársára, Kerkez Milosra is kitért.

Milosnak beállítva jó a haja. 10/7-et mondanék, de amikor nincs beállítva, akkor nagyon kemény frizurákat tud ölteni

– mondott véleményt a 22 éves balhátvéd hajáról Frohner Fecó.