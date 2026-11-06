JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Zsombor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A magyar sztárfodrásznak is megvan a véleménye Szoboszlai Dominik hajáról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 06. 18:00
Kerkez MilosFrohner Fecó
Frohner Fecó 10/9-re értékelte a Liverpool középpályásának haját. A sztárfodrász elmondta, Szoboszlai Dominik frizurája azért jó, mert szárazon is simán a füle mögé tudja rakni – Kerkez Milos sérójáról viszont már kevésbé jó a véleménye.
Bors
A szerző cikkei

Véleményt mondott a Liverpool két magyar válogatott labdarúgójának, Szoboszlai Dominiknak és Kerkez Milosnak a hajáról Frohner Fecó. A magyar sztárfodrász szerint a középpályás frizurája jobb, mint a balhátvédé – és ezt meg is indokolta.

Frohner Fecó véleményt mondott Szoboszlai Dominik hajáról
Frohner Fecó véleményt mondott Szoboszlai Dominik hajáról
Fotó: TumbaszHedi

Frohner Fecó véleménye Szoboszlai Dominik hajáról

Szoboszlai Dominik mostanában hátrafogott hajjal szokott a pályára lépni a Liverpool és a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzésein. Korábban kipróbálta a befont tincseket is, de visszatért a kis kontyba összekötött stílushoz. Többek közt a 26 éves középpályás frizurájáról is megkérdezték Frohner Fecó sztárfodrászt, akinek budapesti szalonjában számos hazai híresség megfordult már.

Szobónak nagyon jó a haja, tényleg

– fogalmazott a Nemzeti Sport Instagram-videójában Frohner Fecó, aki azt is elmondta, miért van ilyen jó véleménnyel Szoboszlai hajáról.

Amikor száraz, akkor is csak így simán a füle mögé tudja rakni. Az átmeneti állapot nem volt az igazi, azt ki kellett bírni, de kibekkelte. Úgyhogy azt mondom, hogy 10/9

– értékelte egy 10-es skálán a 26 éves labdarúgó frizuráját a sztárfodrász, aki Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársára, Kerkez Milosra is kitért.

Milosnak beállítva jó a haja. 10/7-et mondanék, de amikor nincs beállítva, akkor nagyon kemény frizurákat tud ölteni

– mondott véleményt a 22 éves balhátvéd hajáról Frohner Fecó.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu