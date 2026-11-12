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Ezzel a filléres trükkel egyszerűen eltávolíthatod a fekete csíkokat a fehér cipődről

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 12. 17:30
fehér cipőradírtisztítás
Hiába vigyázol rá, a kedvenc sportcipőd fehér talpán előbb-utóbb megjelennek a makacs fekete csíkok és szürke foltok? A fehér cipő tisztítása nem feltétlenül igényel drága szereket: egy egyszerű, iskolából ismerős eszköz is segíthet visszaadni a lábbeli eredeti megjelenését.
Vági Bence
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A fehér cipő tisztítása sokak számára valóságos rémálom, különösen akkor, ha a gumitalp oldalsó részén sötét, nehezen eltávolítható nyomok jelennek meg. Ezeket gyakran a különböző felületekkel való súrlódás okozza, és hagyományos törléssel nem mindig tűnnek el. Mielőtt azonban erős vegyszerekhez vagy súrolószerekhez nyúlnál, érdemes kipróbálnod egy meglepően egyszerű praktikát.

Fehér cipő tisztítása mosogatószivaccsal
A fehér cipő tisztítása elsőre nem egyszerű feladat, egy jól bevált házi praktikával azonban könnyen eltüntethetők a gumitalpon lévő szennyeződések. Illusztráció: 123RF

Fehér cipő tisztítása: így segíthet egy közönséges radír

A fehér cipőtalp tisztítása radírral elsősorban a sima gumifelületeken lehet hatékony. A hagyományos, tiszta, fehér iskolai radír ugyanis képes eltávolítani bizonyos felületi szennyeződéseket.

Ehhez első lépésként egy száraz, puha kefével vagy ruhával távolítsd el a port és a laza koszt. Ezután fogj egy tiszta radírt és finom, rövid mozdulatokkal kezdd el átdörzsölni a fekete csíkokat.

A radír mechanikai hatásának köszönhetően egyes szennyeződések leválhatnak a gumiról. A keletkező radírmorzsákat puha ruhával töröld le, majd ellenőrizd az eredményt. Ha szükséges, óvatosan ismételd meg a műveletet.

Nem minden cipőnél működik a módszer

A trükk elsősorban a sportcipők sima, világos gumitalpának oldalsó részén válhat be. Textil, bőr, velúr vagy festett felületen a radírozás elszíneződést, kopást vagy sérülést okozhat. Érdemes először egy kevésbé feltűnő területen kipróbálni a módszert, és kerülni az erős dörzsölést. A sárgulást vagy az anyag öregedéséből eredő elszíneződést a radír nem fogja megszüntetni.

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