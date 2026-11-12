Áll a bál! Kylie Jennert beperelték: volt házvezetőnője brutális vádakkal állt elő

Újabb súlyos vádakkal néz szembe a reality-sztár: Kylie Jennert hét hónapon belül negyedjére perli be egy korábbi alkalmazottja. Ezúttal volt házvezetőnője nyújtott be keresetet a bíróságon, amelyben azt állítja, hogy brutális munkakörülmények között kellett dolgoznia a sztár otthonában: megharapta egy kutya, bezárva hagyták egy gardróbban, paprika-spray ment a szemébe és még a kifizetésekkel is akadtak problémák.
Újabb botrány rázta meg Kylie Jenner háza táját: hét hónapon belül negyedjére perelték be a reality-sztárt. Most az egykori házvezetőnője, Dinora Carolina Cabria Amaya november 5-én nyújtott be keresetet a Los Angeles-i bíróságon. A nő állítása szerint számos megalázó és veszélyes helyzetet kellett átélnie, miközben a sztár otthonában dolgozott és a kifizetések sem voltak tisztességesek.
A beadvány egyik legmegdöbbentőbb része, hogy a volt alkalmazott bent ragadt Kylie Jenner gardróbjában, és hiába próbált segítséget kérni, a közvetlen felettese csak kigúnyolta őt. A dokumentum szerint végül több mint egy órát töltött bezárva, mire valaki megérkezett, és kinyitotta az ajtót. Az eset komoly lelki megterhelést okozott a nő számára, és azóta pánikrohamokkal küzd.
A gardróbos incidens azonban csak az egyik súlyos vád a beadványban. Amaya azt is állítja, hogy 2025. október 28-án takarítás közben Kylie Jenner kutyája megharapta őt. És ahelyett, hogy segítséget kapott volna, saját magának kellett ellátnia a sérüléseit.
De ez még nem minden. 2025. szeptember 4-én egy mosókonyhai fiók rendezése közben egy nem megfelelően biztosított paprikaspray közvetlenül az arcába és a szemébe spriccelt, ami látászavart és irritációt okozott nála. A nő azonnal jelezte a balesetet a felettesének, de a panaszai ellenére sem kapott megfelelő támogatást.
A volt alkalmazott állítása szerint a kifizetések sem történtek tisztességesen. Rendszeresen előfordult, hogy napi nyolc óránál többet kellett munkával töltenie, a túlóráit azonban nem fizették ki megfelelően. Továbbá azt is kifogásolta, hogy amikor Kylie Jenner ingatlanjai között kellett utaznia, az utazással töltött időért és a kilométerekért sem kapott megfelelő térítést. Majd mikor szóvá tette panaszait, elbocsátották őt.
Kylie Jenner jogi képviselője, Michael Rhodes reagált a vádakra és határozottan visszautasította azokat. A PEOPLE magazinnak adott nyilatkozatában azt állította, hogy a mostani ügyeket ugyanaz az ügyvéd indítja, aki korábban is képviselte Jenner egykori háztartási alkalmazottjait. Szerinte a jogi képviselő a nyilvánosság segítségével próbál indokolatlanul nagy összeget kicsikarni a sztárból. Rhodes azonban közölte: nem hagyják magukat megfélemlíteni, és határozottan meg fogják védeni az ügyfeleiket.
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