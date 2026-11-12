Áll a bál! Kylie Jennert beperelték: volt házvezetőnője brutális vádakkal állt elő

Újabb súlyos vádakkal néz szembe a reality-sztár: Kylie Jennert hét hónapon belül negyedjére perli be egy korábbi alkalmazottja. Ezúttal volt házvezetőnője nyújtott be keresetet a bíróságon, amelyben azt állítja, hogy brutális munkakörülmények között kellett dolgoznia a sztár otthonában: megharapta egy kutya, bezárva hagyták egy gardróbban, paprika-spray ment a szemébe és még a kifizetésekkel is akadtak problémák.

Kylie Jennert beperelte volt alkalmazottja brutális munkakörülmények és embertelen bánásmód miatt

(Fotó: imageSPACE / Northfoto)

Kylie Jenner t ismét beperelte egy korábbi alkalmazott

t ismét beperelte egy korábbi alkalmazott A sztár volt házvezetőnője, Dinora Carolina Cabria Amaya a november 5-én benyújtott bírósági dokumentumokban azt állítja, embertelen bánásmód és brutális munkakörülmények között kellett dolgoznia

a november 5-én benyújtott bírósági dokumentumokban azt állítja, embertelen bánásmód és brutális munkakörülmények között kellett dolgoznia Bezárva hagyták egy gardróbban, megharapta a reality-sztár kutyája, paprika-spray ment a szemébe és még a túlóráit sem voltak hajlandóak kifizetni

Kylie Jennert beperelte a volt házvezetőnője

Újabb botrány rázta meg Kylie Jenner háza táját: hét hónapon belül negyedjére perelték be a reality-sztárt. Most az egykori házvezetőnője, Dinora Carolina Cabria Amaya november 5-én nyújtott be keresetet a Los Angeles-i bíróságon. A nő állítása szerint számos megalázó és veszélyes helyzetet kellett átélnie, miközben a sztár otthonában dolgozott és a kifizetések sem voltak tisztességesek.

A volt alkalmazott brutális vádakkal állt elő

Bezárva hagyták Kylie Jenner gardróbjában

A beadvány egyik legmegdöbbentőbb része, hogy a volt alkalmazott bent ragadt Kylie Jenner gardróbjában, és hiába próbált segítséget kérni, a közvetlen felettese csak kigúnyolta őt. A dokumentum szerint végül több mint egy órát töltött bezárva, mire valaki megérkezett, és kinyitotta az ajtót. Az eset komoly lelki megterhelést okozott a nő számára, és azóta pánikrohamokkal küzd.

Kylie Jenner kutyája is megharapta

A gardróbos incidens azonban csak az egyik súlyos vád a beadványban. Amaya azt is állítja, hogy 2025. október 28-án takarítás közben Kylie Jenner kutyája megharapta őt. És ahelyett, hogy segítséget kapott volna, saját magának kellett ellátnia a sérüléseit.