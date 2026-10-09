Divatkirálynak nevezték Szoboszlait, a Fradi játékosa is reagált az újabb elképesztő szettre

Szoboszlai Dominik ismét gondoskodott arról, hogy minden tekintet rá szegeződjön és mindenki róla beszéljen. A Liverpool középpályása nemrég az Instagram-oldalán osztott meg néhány friss fotót magáról, a képeken különleges szettben pózol.
A Liverpool sztárja többször adta a rajongók tudomására, hogy kifejezetten kedveli az egyedi ruhakölteményeket és kiegészítőket. A magyar válogatott csapatkapitánya vadonatúj képeket osztott meg, a sorozat első két fotóján bő farmernadrágban, ingben és napszemüvegben látható. „Csak a szokásos” – írta a bejegyzéshez, amelyet pillanatok alatt elleptek a hozzászólások.
A kommentszekcióban egy rajongó a példaképének nevezte Szoboszlait, de akadt olyan hozzászóló, aki egyszerűen divatkirályként jellemezte a klasszis középpályást.
A Ferencváros magyar válogatott játékosa, Osváth Attila is reagált, a 30 éves védő két tüzes hangulatjelet biggyesztett Szoboszlai posztja alá.
A fotósorozatban liverpooli edzésképek is helyet kaptak, ami nem véletlen, hiszen a Vörösök gőzerővel készülnek a Manchester City elleni rangadóra. A várva várt mérkőzés vasárnap 17:30-tól kezdődik az Anfielden, a talákozón Szoboszlai szokatlan szerepkörben kaphat lehetőséget Andoni Iraola vezetőedzőtől.
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