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Petíciót indítottak a rajongók? Azt követelik Puskás-Dallos Bogitól, hogy fejezze be az éneklést!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Dallos Bogi
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 12. 10:00
MegasztárPuskás-Dallos BogiRedditbalhé
Katasztrofális fogadtatásban részesült Puskás-Dallos Bogi legújabb promója. A kiakadt kommentelők már könyörögnek azért, hogy Dallos Bogi végleg fejezze be az éneklést.
Nagy Milán
sztárrovat újságíró
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A közösségi média népe lassan már könyörög, sőt, a kommentek között valaki konkrétan petíciót is indított azért, hogy Puskás-Dallos Bogi végleg tegye le a mikrofont – a reddites kezdeményezéshez pedig döbbenetesen sokan csatlakoztak már. A Megasztár mestere úgy gondolta, hogy meglepi a követőit egy kis ízelítővel a készülő dalából, ám a beharangozó rosszabbul sült el, mint azt ő gondolta...

Dallos Bogi produkciója csúnyán félrement.
Puskás-Dallos Bogi Redditen ismét össztűz elé került (Fotó: hot! magazin)

Dallos Bogi Megasztáros szereplését is kérdőre vonták

A legújabb dalrészlet – amelyben ez a szöveg hangzik el: „Valaki mondja meg, valaki mondja meg, hogy merre menjek, mert nekem ma nem megy” – pillanatok alatt kiverte a biztosítékot a hallgatóságnál, sokan pedig egyenesen a mentorpozíciójának a jogosságát kérdőjelezték meg. Az egyik hozzászóló így fogalmazott:

Én csak azt nem értem, hogy került ülőszékbe a Megasztárban, illetve az X-Faktorban. Lehet, hogy az én szegénységi bizonyítványom, de egyetlen dalát ismerem, azt is véletlenül, mert valamelyik reklám alatt szólt egyszer, de ennek a nőnek a zenei pályafutása nulla. Számtalan tehetségesebb ember/előadó fordult meg az X-Faktor és a Megasztár színpadán, akit ő kiejtett

–  fakadtak ki tömegével. Volt olyan is, aki gúnyosan a „Temus Taylor Swift” jelzővel illette, míg mások szerint kabaré, hogy ő zsűriz másokat.

@dallosbogi ismet igenyes uj zeneje
by u/yummyybunnyy_ in talk_hunfluencers

„Hallgat a világon bárki is Dallos Bogit?”

A felháborodást csak tovább tetézi, hogy a rajongók szerint nem ez az első mellényúlása, sokan leírták, hogy már az előző dala is erőteljes ChatGPT hangulatot árasztott: „Totális zenei igénytelenség hangszerelésben, szövegben egyaránt. Elképesztő, hogy erre a sótlanságra bárki vevő lehet” – írta egy felháborodott követő, míg egy másik röviden csak annyit kérdezett: „Hallgat a világon bárki is Dallos Bogit?”. Volt, aki nemes egyszerűséggel kijelentette: „Bogi, hagyd abba az erőlködést. A szüleid sem tudtak annyit fizetni, hogy megtanulj énekelni, személyiséged nincs, ezt a dalt meg hagyjuk is, mennyire igénytelen.”

Kérdés, hogy a teljes szám megjelenése után sikerül-e elhallgattatnia a fanyalgókat, vagy ez a produkció is az előző szerzemény sorsára jut. Mi bízunk benne, hogy Bogi hamarosan rátalál arra a zenei ösvényre, amivel sikerül meglepnie és visszahódítania a közönségét...

 

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