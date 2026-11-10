"Éreztük, hogy ezt megszívtuk…" – Gáspár Győző váratlanul megjelent az Ázsia Expresszben, Dávid Petra azonnal kiakadt

Gáspár Győző igazi veteránként tért vissza az Ázsia Expressz hetedig évadának negyedik hetén, hogy egy kicsit felkavarja az amúgy sem nyugodt vizet. Megjelenése azonnal balhét generált, ami meg is változtatta a roma showman fejében előre megszületett döntését. Miután ugyanis megneszelte, hogy Dávid Petra, de különösképpen Kiara Lord meg sem próbálták eltitkolni nyílt ellenszenvüket, úgy döntött, hozzájuk csatlakozik, hogy nehezítse számukra a játékot a brazíliai első szakaszon. A Bors Petrát kérdezte arról a két napról, amit Gáspár Győző társaságában tölthetett.

Gáspár Győző bosszúból szegődött az Ázsia Expressz csajpárosa mellé (Fotó: TV2)

Dávid Petra: „Éreztük, hogy ezt megszívtuk…”

Talán nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy csak részben alakult ki jó véleménye a hírességről. „Amikor Ördög Nóra a nap indulása előtt bejelentette, hogy érkezik egy híresség, akinek az lesz a feladata, hogy egy választott pároshoz csatlakozva hátráltatásokon törje a fejét, biztosak voltunk benne, hogy mi kapjuk. Amikor pedig megláttuk Gáspár Győzőt… Nos, főleg Kiara arcára ült ki, hogy mennyire a hátunk közepére sem kívánjuk őt, de én sem lettem boldogabb. Éreztük, hogy ezt megszívtuk…” – kezdte a Borsnak Dávid Petra, aki ezután keményen fogalmazott, vagyis kemény véleményt fogalmazott meg Győzikével kapcsolatban.

Őszintén szólva, engem világ életemben a végletekig le tudott fárasztani az ostobaság. Ezt a szálat most nem is fűzném tovább, mert egyébként nagyon szórakoztató is volt az a két nap, amíg Győző mellénk volt rendelve.

„Egyébként, ha csak visszagondolok erre, elfáradok. Az, hogy éppen idegesítő, vagy szórakoztató, a szándékáról függ és képes akár percenként is módosítani a szándékain” – magyarázta lapunknak Dávid Petra.

Gáspár Győző csalódást okozott Dávid Petrának, aki eleinte azt hitte, hogy Kiara Lord túloz (Fotó: TV2)

Kedd este kiderül, hogy folytatódik Gáspár Győző számára az Ázsia Expressz

Egyébként bőven alakulhatott volna jól is Dávid Petra és Kiara Lord számára a kényszerűségből kötött szövetség, de ehhez Győzikének a szavát kellett volna tartania… „Gáspár Győzőnek elképesztő hangulatingadozásai vannak és ezek a hangulatok hatalmas amplitúdóval és nagyon gyorsan változnak. Tény, hogy nagyon sokat röhögtünk vele és még többet rajta, de ez a tény nem változtat azon, hogy pokoli nehézzé tette az amúgy sem könnyű napjainkat. Rettenetesen sokat beszél feleslegesen. És ezt tette akkor is, amikor éppen megpróbáltunk stopot szerezni. Hihetetlen vehemenciával támadta le a sofőröket, akik fejvesztve menekültek előle. Alig vártuk, hogy végre átadhassuk őt egy általunk nagyra tartott párosnak” – fogalmazott egyenesen Dávid Petra, aki azt sem titkolja, konkrétan csalódott az Ázsia Expresszbe érkező Gáspár Győzőben. „Bevallom, én naiv voltam! Azt hittem, meg lehet bízni Győzikében és csak legyintettem, amikor Kiara jelezte felém, hogy tévedek. Engem megvezetett a dumájával, hogy mi lettünk az ”örökbefogadott gyermekei, akik a véréből valók”.”

Nem spoilerezek, de annyit megsúgok, hogy mindez óriási kamu volt a részéről. Kiarának igaza lett, és ennyi!

– zárta le a témát Dávid Petra. Hogy Gáspár Győző végül melyik páros életét keseríti még meg az Ázsia Expresszben, és mivel kuszálja még össze előtte Petráéknál a szálakat, az kiderül kedd este a TV2 képernyőjén, közvetlenül az Aktív után.



