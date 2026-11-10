„Ezt a gyereket meg kell szereznem Virágnak” – Gáspár Győző Molnár Viktor fiát nézte ki vejének

Gáspár Győző hétfőn érkezett az Ázsia Expressz 2026-os évadába, persze nem versenyzőként, hanem, hogy „utazó vlogokat” készítsen, na meg, hogy egy kicsit megkavarja a szálakat. Ez sikerült is, miután Kiara Lord és Dávid Petra párosát olyan sikeresen hátráltatta, hogy a lányok a nap során végig hátul kullogtak útitársukkal. A showman azonban nagyon élvezte a Brazíliában töltött napokat, sőt még arra is volt alkalma, hogy a lányának, Gáspár Virágnak kinézzen egy leendő férjet.

Gáspár Győző lánya, Virág valószínűleg igencsak meglepődött volna, ha édesapja egy vőlegénnyel tér haza (Fotó: Mediaworks/TV2)

A nap eleji arcfestős feladatnál a páros egymás közelében dolgozott, így Győzinek volt alkalma alaposan szemügyre venni Molnár Viktor fiát, Tituszt. A fiatal versenyzőt látva pedig el is határozta: megpróbálja rábeszélni, hogy vegye el a lányát.

Ezt a gyereket meg kell szereznem Virágnak. Ez nagyon illene a családomba, te. Ez egy menő gyerek, esküszöm

– jelentette ki Győző a feladat közben Kiaráéknak.

„Megvehető vagyok” – kiabált át Titusz vigyorogva.

„Jó apukám, ennyi. Négy kerék, hófehér, ötezres motor jöhet?” – ajánlotta fel a showman, amit a „leendő” veje azonnal elfogadott.

Elmondhatnám, hogy nász vagyok a Kincsvadásszal. Jaj, de szép pár leszel a lányommal

– álmodozott a Gáspár család patriarchája.

Molnár Viktor és Molnár Titusz nem vették olyan komolyan az ajánlatot, mint ahogy azt Győzi gondolta (Fotó: Szabolcs László)

Gáspár Győző Molnár Titusz apját is próbálta meggyőzni

Az előzetes felmérés után a showman hamar rájött, hogy kénytelen lesz a Kincsvadászok határozott kereskedőjével is egyezségre jutni, ha nyélbe akarja ütni az üzletet – mármint a pusztán érzelmi alapokon nyugvó frigyet.

„Viktor, összerakjuk a vagyont! Figyelj, ti se vagytok szegények, mi se vagyunk szegények, összerakjuk a vagyont. A két fiatal megszereti egymást, jöttök kéretőbe apukám, aztán megszökteti a lányomat, ennyi. Ó, de szép vejem lesz gyerekek” – győzködte Viktort, aki nevetve rábólintott az ajánlatra, de persze egy üzletembert korántsem ilyen egyszerű meggyőzni.

„Én nem tudtam eldönteni, hogy amikor Győző be akart venni a családba, azt komolyan mondja vagy csak a show miatt csinálja. Megtisztelő, hogy Gáspár Titusz is lehetnék” – vallotta be utólag Titusz.

Azért erről még beszélnünk kéne. Egyáltalán nézzük meg a stafírungot ugye, mert erről beszélt, hogy rakjuk össze, amink van, úgyhogy erről még lenne mit beszélgetnünk

– jelentette ki a műtárgykereskedő, de „leendő” nászát ez cseppet sem zavarta, ő már az esküvőszervezésbe is belefogott, és Kiara Lordot kérte fel koszorúslánynak, aki ezt azonnal visszautasította. Így hát, úgy tűnik, egyelőre annyira mégsem akar igazán összeállni ez a menyegző, ami talán nem is baj, hiszen Győzőnek, illetve Molnár Viktor és Titusz párosának épp elég dolga van az Ázsia Expresszben.