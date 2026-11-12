Karácsony a Hargitán, szilveszter Brassóban: 5 csodás erdélyi úti cél télre

Erdély télen a síeléstől a városnézésen át a wellnessig sokféle kikapcsolódást kínál. A hegyekben a hóviszonyok szabják meg a programot, a történelmi városokban rövidebb séták köré is szervezhetjük a napot. Karácsonyra egy hegyi szállás, az év utolsó estéjére egy városi szálloda is jó választás lehet. Aki pedig elsősorban pihenne, Szovátán a fürdőzést is beillesztheti az utazásba. Az alábbi öt helyszín között aktív és kényelmesebb téli vakációhoz is találunk úti célt.
A Madarasi Hargita azoknak lehet jó választás, akik a téli pihenést síeléssel kötnék össze: a síközpontban különböző nehézségű pályák várják a siklani vágyókat. A fenyvesek között megszállva a hegyen tölthetjük a karácsonyt vagy a szilvesztert, a nappali programot pedig az aktuális hóhelyzethez igazíthatjuk. A felvezető utak állapotát indulás előtt ellenőrizzük, mert a megközelítéshez megfelelő téli felszerelésre, az útviszonyoktól függően hóláncra is szükség lehet.
A sziklára épült törcsvári kastély télen is látogatható, így a környéken töltött ünnepek egyik programja lehet a tornyokkal és belső udvarral tagolt misztikus épület bejárása. Decemberben karácsonyi program is kapcsolódik hozzá: 2026. december 1-jére a kastély parkjába hirdették meg az ünnepi díszkivilágítás felkapcsolását. Törcsvárt Brassóval is összeköthetjük, így egyetlen utazásba kastélylátogatás és óvárosi séta is belefér.
Brassóban a Főtér színes házai és a közelében álló Fekete-templom adják a téli városnézés kiindulópontját. Az óvárosban a szabadtéri sétákat kávéházi megállókkal és éttermi ebéddel szakíthatjuk meg, ami a rövid, hideg napokon különösen kellemes. Karácsonyi vagy szilveszteri utazáshoz akkor érdemes itt megszállnunk, ha városi környezetben töltenénk az ünnepeket.
Segesvár világörökségi történelmi központjában az Óratorony, a macskaköves utcák és a színes polgárházak között sétálhatunk. A várnegyedből fedett falépcső vezet a hegyen álló templomhoz, de télen a meredekebb, jeges szakaszok lassíthatják a haladást. Néhány napos karácsonyi pihenéshez is jó választás lehet, ha a városnézés mellett kávéházi megállókra és csendesebb estékre vágyunk.
Szovátán a Medve-tó körüli séta és a fürdőtelep villái adják a szabadtéri programot, a szállodai wellnessrészlegek pedig a melegben töltött órákat. A téli fürdőzéshez beltéri medencével rendelkező szállást keressünk, ahol szauna és további pihenési lehetőségek is elérhetők. Karácsonyra vagy szilveszterre azoknak ajánlható, akik kirándulásokkal megszakított, kényelmes szállodai pihenést terveznek.
Nézd meg a gyönyörű téli Erdélyt:
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