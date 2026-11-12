Karácsony a Hargitán, szilveszter Brassóban: 5 csodás erdélyi úti cél télre

A Madarasi Hargita síeléssel és hegyi szállásokkal várja a téli pihenésre érkezőket.

Brassó, Segesvár és a törcsvári kastély történelmi látnivalókkal teszi tartalmassá az ünnepi utazást.

Szováta a Medve-tó körüli sétákat szállodai wellnessélményekkel egészíti ki.

Erdély télen a síeléstől a városnézésen át a wellnessig sokféle kikapcsolódást kínál. A hegyekben a hóviszonyok szabják meg a programot, a történelmi városokban rövidebb séták köré is szervezhetjük a napot. Karácsonyra egy hegyi szállás, az év utolsó estéjére egy városi szálloda is jó választás lehet. Aki pedig elsősorban pihenne, Szovátán a fürdőzést is beillesztheti az utazásba. Az alábbi öt helyszín között aktív és kényelmesebb téli vakációhoz is találunk úti célt.

Erdély télen igazi mesevilággá változik, válasszuk akár Brassót, akár Segesvárt, vagy éppen a Madarasi Hargita havas lejtőit.

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Erdély télen: hová érdemes utazni karácsonykor és szilveszterkor?

Madarasi Hargita

A Madarasi Hargita azoknak lehet jó választás, akik a téli pihenést síeléssel kötnék össze: a síközpontban különböző nehézségű pályák várják a siklani vágyókat. A fenyvesek között megszállva a hegyen tölthetjük a karácsonyt vagy a szilvesztert, a nappali programot pedig az aktuális hóhelyzethez igazíthatjuk. A felvezető utak állapotát indulás előtt ellenőrizzük, mert a megközelítéshez megfelelő téli felszerelésre, az útviszonyoktól függően hóláncra is szükség lehet.

A Madarasi Hargita a téli sportok szerelmesenek lehet tökéletes választás.

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Törcsvári kastély

A sziklára épült törcsvári kastély télen is látogatható, így a környéken töltött ünnepek egyik programja lehet a tornyokkal és belső udvarral tagolt misztikus épület bejárása. Decemberben karácsonyi program is kapcsolódik hozzá: 2026. december 1-jére a kastély parkjába hirdették meg az ünnepi díszkivilágítás felkapcsolását. Törcsvárt Brassóval is összeköthetjük, így egyetlen utazásba kastélylátogatás és óvárosi séta is belefér.

Drakula hajléka, a vadregényes Törcsvári kastély különleges hangulatú látogatást ígér.

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Brassó

Brassóban a Főtér színes házai és a közelében álló Fekete-templom adják a téli városnézés kiindulópontját. Az óvárosban a szabadtéri sétákat kávéházi megállókkal és éttermi ebéddel szakíthatjuk meg, ami a rövid, hideg napokon különösen kellemes. Karácsonyi vagy szilveszteri utazáshoz akkor érdemes itt megszállnunk, ha városi környezetben töltenénk az ünnepeket.