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Karácsony a Hargitán, szilveszter Brassóban: 5 csodás erdélyi úti cél télre

Karácsony a Hargitán, szilveszter Brassóban: 5 csodás erdélyi úti cél télre

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 12. 12:00
téli hangulatErdély
Induljunk havas hegyek közé, középkori városokba vagy egy fürdőhelyre az év végi pihenésre! Nézzük meg, mit kínál Erdély télen, ha karácsonyra, szilveszterre vagy néhány nyugodt napra utaznánk el feltöltődni.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • A Madarasi Hargita síeléssel és hegyi szállásokkal várja a téli pihenésre érkezőket.
  • Brassó, Segesvár és a törcsvári kastély történelmi látnivalókkal teszi tartalmassá az ünnepi utazást.
  • Szováta a Medve-tó körüli sétákat szállodai wellnessélményekkel egészíti ki.

Erdély télen a síeléstől a városnézésen át a wellnessig sokféle kikapcsolódást kínál. A hegyekben a hóviszonyok szabják meg a programot, a történelmi városokban rövidebb séták köré is szervezhetjük a napot. Karácsonyra egy hegyi szállás, az év utolsó estéjére egy városi szálloda is jó választás lehet. Aki pedig elsősorban pihenne, Szovátán a fürdőzést is beillesztheti az utazásba. Az alábbi öt helyszín között aktív és kényelmesebb téli vakációhoz is találunk úti célt.

Erdély télen mesébe illő látványt nyújt.
Erdély télen igazi mesevilággá változik, válasszuk akár Brassót, akár Segesvárt, vagy éppen a Madarasi Hargita havas lejtőit. 
Fotó: Shutterstock

Erdély télen: hová érdemes utazni karácsonykor és szilveszterkor?

Madarasi Hargita

A Madarasi Hargita azoknak lehet jó választás, akik a téli pihenést síeléssel kötnék össze: a síközpontban különböző nehézségű pályák várják a siklani vágyókat. A fenyvesek között megszállva a hegyen tölthetjük a karácsonyt vagy a szilvesztert, a nappali programot pedig az aktuális hóhelyzethez igazíthatjuk. A felvezető utak állapotát indulás előtt ellenőrizzük, mert a megközelítéshez megfelelő téli felszerelésre, az útviszonyoktól függően hóláncra is szükség lehet.

A behavazott Madarasi Hargita.
A Madarasi Hargita a téli sportok szerelmesenek lehet tökéletes választás. 
Fotó: Shutterstock

Törcsvári kastély

A sziklára épült törcsvári kastély télen is látogatható, így a környéken töltött ünnepek egyik programja lehet a tornyokkal és belső udvarral tagolt misztikus épület bejárása. Decemberben karácsonyi program is kapcsolódik hozzá: 2026. december 1-jére a kastély parkjába hirdették meg az ünnepi díszkivilágítás felkapcsolását. Törcsvárt Brassóval is összeköthetjük, így egyetlen utazásba kastélylátogatás és óvárosi séta is belefér.

A törcsvári kastély esti havazás idején.
Drakula hajléka, a vadregényes Törcsvári kastély különleges hangulatú látogatást ígér. 
Fotó: Shutterstock

Brassó

Brassóban a Főtér színes házai és a közelében álló Fekete-templom adják a téli városnézés kiindulópontját. Az óvárosban a szabadtéri sétákat kávéházi megállókkal és éttermi ebéddel szakíthatjuk meg, ami a rövid, hideg napokon különösen kellemes. Karácsonyi vagy szilveszteri utazáshoz akkor érdemes itt megszállnunk, ha városi környezetben töltenénk az ünnepeket.

A behavazott brassói Fekete templom madártávlatból.
A behavazot brassói Fekete templom látványa a középkori legendák törénetei közé repít. 
Fotó: Shutterstock

Segesvár

Segesvár világörökségi történelmi központjában az Óratorony, a macskaköves utcák és a színes polgárházak között sétálhatunk. A várnegyedből fedett falépcső vezet a hegyen álló templomhoz, de télen a meredekebb, jeges szakaszok lassíthatják a haladást. Néhány napos karácsonyi pihenéshez is jó választás lehet, ha a városnézés mellett kávéházi megállókra és csendesebb estékre vágyunk.

Hólepte Segersvár madártávlatból.
Segesvár a hótakaró alatt: mesebeli panoráma, történelmi múlt.
Fotó: wikipedia

Szováta

Szovátán a Medve-tó körüli séta és a fürdőtelep villái adják a szabadtéri programot, a szállodai wellnessrészlegek pedig a melegben töltött órákat. A téli fürdőzéshez beltéri medencével rendelkező szállást keressünk, ahol szauna és további pihenési lehetőségek is elérhetők. Karácsonyra vagy szilveszterre azoknak ajánlható, akik kirándulásokkal megszakított, kényelmes szállodai pihenést terveznek. 

A behavazott Medve-tó Szovátán madártávlatból.
Szováta is igazi tündérmesébe való díszletet kínál télen, amikor hó lepi be a tájat.
Fotó: Shutterstock

Nézd meg a gyönyörű téli Erdélyt:

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