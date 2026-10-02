„Ezen egy normális ember igazodjon el!” – Durván beszólt Líviának a Házasság első látásra szereplője

Szülei szorgalmát és a szegény családból hozott értékrendet tekintette irányadónak Polyák Roli, amikor jelentkezett a Házasság első látásra műsorába. Egy hétéves párkapcsolat lezárása után abban bízott, hogy a műsor szakértőinek segítségével megtalálhatja azt a partnert, akivel a családi otthonban látott mintákat viheti tovább. Az értékesítőként dolgozó férfi őszintén mesélt a forgatás kulisszatitkairól, a párjával való viszonyáról és a közönségből kiváltott reakciókról.

A Házasság első látásra szereplője nem ezüstkanállal született a szájában (Fotó: TV2)

Ezért jelentkezett Roli a Házasság első látásra 2026-os évadába

Roli elmondása szerint az esküvőn bizakodó volt Lívia megjelenését látva, a mindennapokban a kommunikáció hiánya és a változó elvárások miatt gyorsan megrekedtek.

Egyik nap azt kapom, hogy gyors a közeledés, másnap meg azt, hogy hiányzik neki. Ezen egy normális ember igazodjon el

– mondta Roli. Szerinte a felesége a külső tulajdonságait és a viselkedését is élesen bírálta, miközben a kommentelők rosszindulatán háborgott. A férfi azonban nem rejtette véka alá a véleményét erről: „Mondtam neki, hogy figyelj, nem más mondta helyetted, nem más volt ott a kamerán. Ez belőled jött ki, ez is te vagy.”