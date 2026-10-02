„Ezen egy normális ember igazodjon el!” – Durván beszólt Líviának a Házasság első látásra szereplője

Szülei szorgalmát és a szegény családból hozott értékrendet tekintette irányadónak Polyák Roli, amikor jelentkezett a Házasság első látásra műsorába. Egy hétéves párkapcsolat lezárása után abban bízott, hogy a műsor szakértőinek segítségével megtalálhatja azt a partnert, akivel a családi otthonban látott mintákat viheti tovább. Az értékesítőként dolgozó férfi őszintén mesélt a forgatás kulisszatitkairól, a párjával való viszonyáról és a közönségből kiváltott reakciókról.
Roli elmondása szerint az esküvőn bizakodó volt Lívia megjelenését látva, a mindennapokban a kommunikáció hiánya és a változó elvárások miatt gyorsan megrekedtek.
Egyik nap azt kapom, hogy gyors a közeledés, másnap meg azt, hogy hiányzik neki. Ezen egy normális ember igazodjon el
– mondta Roli. Szerinte a felesége a külső tulajdonságait és a viselkedését is élesen bírálta, miközben a kommentelők rosszindulatán háborgott. A férfi azonban nem rejtette véka alá a véleményét erről: „Mondtam neki, hogy figyelj, nem más mondta helyetted, nem más volt ott a kamerán. Ez belőled jött ki, ez is te vagy.”
A napi 10-12 órás forgatási napok alatt Roli barátai is észrevették, hogy a megszokott, pörgős és vidám férfi kezdi elveszíteni önmagát. Munkahelyi és magánéleti útjaiból adódóan közvetlen alkat, aki Kairótól Isztambulig kiterjedt ismeretségi körrel rendelkezik. Egyiptomban és Törökországban élő barátai szorosan nyomon követik a műsort, és folyamatosan tartják vele a kapcsolatot. A közösségi médiában megjelenő támadásokat viszont megtanulta teljesen kizárni: „Bármit írhatnak, én csak jókat nevetek rajta. Azok az emberek a saját otthoni problémáikból indulnak ki, azért ilyen agresszívak. Nem veszem fel az ilyesmit” – tette hozzá.
Bár a házasság jelen állás szerint – úgy fest – nem működik, a kísérletből ezen felül is rengeteg élménnyel távozott. A szereplők csapata idővel két külön társaságra szakadt, Roli mégis több HEL szereplővel szoros viszonyt ápol. Négy-öt emberrel a mai napig napi szinten beszélnek egy közös chatcsoportban, ahol együtt követik az évad alakulását, ami még rengeteg fordulatot fog hozni. Talán Roli és Lívia is egymásra talál újra, kit tudja...
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