Sellő, manó vagy tündér vagy? Itt az ideje, hogy kiderítsd

Akár a kis hableányért, akár Csingilingért, akár az Előre című mese kis kék főszereplőiért rajongsz, egy dolgot bizton állíthatunk: a mitikus lények évezredek óta részei az emberek életének hol mesékben, hol eposzokban. Létezésükre nincs tudományos bizonyíték, azonban számos kultúra akad, amelynek hitvilágában valós entitásokként kezelik ezeket a lényeket. Bárhogy legyen is, az alábbi személyiségtesztünkből te is megtudhatod, hogy milyen varázslatos teremtmény lennél egy másik életben.

Személyiségtesztünkből kiderítheted, hogy sellő, erdei manó vagy tündér lennél-e egy másik életben. Fotó: 123RF

Varázslatos személyiségteszt: sellő, erdei manó vagy tündér lennél?

Annyi a dolgod, hogy az alábbi kérdésekhez tartozó válaszok közül kiválasztod a rád leginkább jellemzőt, feljegyzed annak betűjelét, majd a játék végén összesíted, hogy melyik betűből hány darab gyűlt össze. Amelyikből a legtöbb lesz, az ahhoz tartozó jellemzésből megtudhatod, milyen mitikus lény lennél. Kezdődjék a teszt!

1. Az alábbiak közül melyiket csinálnád szívesebben a szabadidődben?

A) Sétálnál a természetben.

B) Ugratnál másokat.

C) Süttetnéd magad a napon egy parton.

2. Melyik állatot kedveled a leginkább az alábbiak közül?

A) Szarvas

B) Pillangó

C) Delfin

3. Melyik ételt részesítenéd előnyben?

A) Saláta

B) Savanyú gumicukor

C) Sushi

4. Ha nyernél egy ingyenes nyaralást, hova utaznál?

A) Egy erdei kabinba.

B) Kempingezni egy virágos rétre.

C) A tengerpartra.

5. Mit találsz érdekesebbnek az életben?

A) A természetet.

B) Szép, csillogó tárgyakat.

C) Az embereket.

Eredmények

Ha a legtöbb válaszod „A” volt: Erdei manó

Szeretsz olvasni, zenélni és hosszú sétákat tenni. Nyugodt és higgadt személyiség vagy. Egy dolog biztos: olyan stílusod van, amit mindenki szeret!

Ha a legtöbb válaszod „B” volt: Tündér

Imádsz a szabadban játszani és pillangókat fogni. Vidám természetű vagy, és egy kicsit vad is. Van benned egy leírhatatlan, titokzatos, de pozitív energia. Néha nagyon érzelmes tudsz lenni, de mindenki szeret téged, mert te vagy a társaság lelke!

Ha a legtöbb válaszod „C” volt: Sellő

Jól érzed magad a vízben, szeretsz úszni, tengeri állatokkal kontaktust teremteni és csínyeket űzni. Vidám és pezsgő személyiség vagy, a hajviseleted pedig mindig kifogástalan!

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