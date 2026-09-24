Izzott a levegő: Levetkőztek a Házasság első látásra feleségei, majd kitálaltak a szexuális életükről!

A Házasság első látásra feleségei – Petra, Livi és Tücsi – thai masszázsra mentek, hogy kicsit feltöltődjenek, ám a kényeztető program hamar terápiás beszélgetéssé alakult. Petra a masszőrágyak között gyűjtött elég bátorságot ahhoz, hogy kikérje a lányok véleményét a hálószobai elakadásokról. A feleség beismerte, hogy rendkívül visszahúzódó az intimitás terén, aminek hátterében egy gyerekesnek tűnő, mégis mély nyomot hagyó korábbi élmény áll. Anno az egyik exénél megpróbált kezdeményezni, mire a férfi nyers elutasítással vágott vissza: „Fúj, most nem akarom, hagyjál már!” Ez a pofon azóta is gátat szab nála a közeledésnek.
A barátnők azonnal próbálták lazítani a feszélyezett feleséget. Livi igyekezett elvenni a dolog élét, kiemelve, hogy nem szabad egyetlen rossz élmény miatt befékezni: „Valószínűleg mindannyian kaptunk már elutasítást, szerintem nem kéne ezt ilyen komolyan venni” – mondta, majd egy sajátos, pikáns szokásával illusztrálta, hogy ő hogyan dobja fel a hangulatot otthon:
Én szoktam ilyen bolondságot, hogy mondjuk van egy sima laza póló rajtam, de nincs alatta melltartó. Odaszaladok, felhúzom, megrázom, továbbszaladok. Ezt szokták szeretni
– mesélte nevetve. Tücsi a maga részéről inkább a finomabb, csábító kiegészítőkben látja a megoldást: „Csipkelődésekben nagyon jó vagyok, fel lehetne néha venni csipkeharisnyát, combfixet” – javasolta Petrának, ugyanakkor gyorsan felhívta a figyelmet arra is, hogy Livi vagány villantós módszerét azért ne vigye túlzásba: szerinte Livi „villantós” sztoriját Petrának semmiképp sem szabadna alkalmaznia Jocinál.
Eközben Joci sem titkolta el az érzéseit. A férj abban bízott, hogy Petra a beszélgetésük után feloldódik majd, de a várt áttörés elmaradt: „Nem érzem jól magam. Azt hittem, rólam is le fog esni egy kő, sokkal felszabadultabb leszek. Ez még nem következett be, lehet, nekem kellenek hozzá tettek, hogy jobban érezzem magam a bőrömben, ez majd idővel kiderül.” Petra később szembesítette Jocit azzal, hogy mit lát benne, és mit vár tőle a hálószobai áttöréshez:
Belőlem ki kell hozni az állatot. Én tudom azt, hogy bennem megvan, csak jelen esetben neked elő kell hozni. És ha előhozod a vadabb, személyesebb énedet, előbb tudom én is ezt hozni
– vallotta be. A kérdés már csak az, hogy ki teszi meg az első érdemi lépést: Petra tudja átlépni az exétől kapott régi sérelmet, vagy Joci válik elég kezdeményezővé ahhoz, hogy feloldja a felesége gátlásait.
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