Izzott a levegő: Levetkőztek a Házasság első látásra feleségei, majd kitálaltak a szexuális életükről!

A Házasság első látásra feleségei – Petra, Livi és Tücsi – thai masszázsra mentek, hogy kicsit feltöltődjenek, ám a kényeztető program hamar terápiás beszélgetéssé alakult. Petra a masszőrágyak között gyűjtött elég bátorságot ahhoz, hogy kikérje a lányok véleményét a hálószobai elakadásokról. A feleség beismerte, hogy rendkívül visszahúzódó az intimitás terén, aminek hátterében egy gyerekesnek tűnő, mégis mély nyomot hagyó korábbi élmény áll. Anno az egyik exénél megpróbált kezdeményezni, mire a férfi nyers elutasítással vágott vissza: „Fúj, most nem akarom, hagyjál már!” Ez a pofon azóta is gátat szab nála a közeledésnek.

A Házasság első látásra sztárjai szívesen segítettek Petrának az intimitás terén (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplői könnyedén beszéltek a szexualitásról

A barátnők azonnal próbálták lazítani a feszélyezett feleséget. Livi igyekezett elvenni a dolog élét, kiemelve, hogy nem szabad egyetlen rossz élmény miatt befékezni: „Valószínűleg mindannyian kaptunk már elutasítást, szerintem nem kéne ezt ilyen komolyan venni” – mondta, majd egy sajátos, pikáns szokásával illusztrálta, hogy ő hogyan dobja fel a hangulatot otthon:

Én szoktam ilyen bolondságot, hogy mondjuk van egy sima laza póló rajtam, de nincs alatta melltartó. Odaszaladok, felhúzom, megrázom, továbbszaladok. Ezt szokták szeretni

– mesélte nevetve. Tücsi a maga részéről inkább a finomabb, csábító kiegészítőkben látja a megoldást: „Csipkelődésekben nagyon jó vagyok, fel lehetne néha venni csipkeharisnyát, combfixet” – javasolta Petrának, ugyanakkor gyorsan felhívta a figyelmet arra is, hogy Livi vagány villantós módszerét azért ne vigye túlzásba: szerinte Livi „villantós” sztoriját Petrának semmiképp sem szabadna alkalmaznia Jocinál.