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Sylvester Stallone 14 év után nyílt meg őszintén fia elvesztéséről

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 02. 11:00
szívrohamSage StalloneSylvester Stallonebűntudatkoszorúér betegség
A Rambo sztárja élete tragédiájáról vallott. Sylvester Stallone most először beszélt teljes őszinteséggel fia, Sage haláláról.
Fekete Ágnes
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Sylvester Stallone fia halála után több, mint 10 évvel őszintén megnyílt arról, milyen megdöbbentő módon értesült elsőszülött gyermeke haláláról, és arról is, milyen bűntudatot cipel magával azóta. A 2012-ben, mindössze 36 évesen elhunyt Sage elvesztése olyan trauma volt a színész számára, amelyből saját bevallása szerint soha nem fog tudni teljesen felépülni.

Sylvester Stallone fia 2012-ben hunyt el.
Sylvester Stallone több, mint 10 év után őszintén megnyílt fia elvesztéséről
(Fotó: BEImages/Northfoto)
  • A Rambo sztárja őszintén megnyílt gyermeke elvesztéséről
  • „Csak fájdalom, gyász és bűntudat volt. Nem emberi szenvedés...”
  • Sylvester Stallone fia, Sage 36 évesen hunyt el, halálát egy koszorúér-betegség miatti szívroham okozta.

Sylvester Stallone 14 éve veszítette el gyermekét

Sylvester Stallone a The New York Times-nak adott interjúban őszintén megnyílt arról a napról, amikor megtudta, hogy elvesztette elsőszülött gyermekét. Állítása szerint anyja új férje közölte vele a tragikus hírt telefonon keresztül. A beszélgetés pedig rendkívül rövidre és érzelemmentesre sikeredett. A hívás 2012. július 13-án érkezett, és először szinte fel sem tudta fogni, mit hall. Nem volt hosszú magyarázat, egyszerűen csak megkapta a hírt, majd a vonal megszakadt.

Soha nem fogom elfelejteni, olyan hideg volt: anyám új férje, akivel még soha nem is találkoztam, aki orvos volt, felhívott, és azt mondta: 'Sly, elment. Sage elment'. Erre én: 'Hova ment?' 'Meghalt, elment. Sajnálom.' Katt.

A Rambo sztárját azóta is kísérti ez a pár másodperc, még 14 év után is úgy érzi embertelen volt, ahogy megtudta élete legfájdalmasabb tragédiáját.

Sylvester Stallone fia temetéséig még tartotta magát, utána teljesen összeomlott.
Sylvester Stallone fia temetéséig még tartotta magát, utána teljesen összetört
(Fotó: AKM-GSI/Barcroft Media/Northfoto)

Felemésztette a bűntudat

De ami ennél is nagyobb fájdalmat okozott számára, az a bűntudat. Sylvester Stallone folyamatosan azt pörgette a fejében, vajon mit kellett volna másképp csinálnia. Mi lett volna, ha másképp cselekszik? Mi lett volna, ha ott van? Észre kellett volna vennie valamit? Ezek a kérdések a gyász mellett hosszú időn keresztül kísértették őt. Ráadásul az élete nem állt meg, a történtek után nem volt lehetőség egyszerűen félretenni a munkát. A temetés, a család, a gyász és a hétköznapi kötelezettségek egyszerre nehezedtek rá.

Csak fájdalom, gyász és bűntudat volt. Nem emberi szenvedés...

Sylvester Stallone fia, Sage 36 évesen hunyt el koszorúér-betegség miatti szívroham következtében.
Sylvester Stallone fia, Sage 36 évesen hunyt el koszorúér-betegség miatti szívroham következtében
(Fotó: Rick Mackler/Northfoto)

Sylvester Stallone fia halála után összetört

Sage Stallone 36 éves korában hunyt el egy koszorúér-betegség miatti szívroham következtében. A tragédia teljesen váratlanul érte a családot. A halottkém vizsgálatai alapján ráadásul kiderült, hogy a férfinek olyan előrehaladott koszorúér-problémái voltak, amely 36 éves korban rendkívül szokatlannak számított. És bár semmi előzmény nem volt és nem tudott volna semmit tenni, Sylvester Stallone fia halála után mégis saját magát hibáztatta. Úgy érzi, ebből azóta sem tudott felépülni és már soha nem is fog, a veszteség örökre az élete része marad.

 

 

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