Egy csendes hajdúsági kastély rejti III. Károly angol király magyar örökségét

A Bihari-síkságon álló, 1858-ban épült gótizáló kastély az angol középkori várak hangulatát idézi.

Az építtető unokatestvére, Rhédey Klaudia révén a kastély közvetlenül kapcsolódik a brit királyi házhoz és III. Károlyhoz.

A felújított épület ma látogatóközpontként, múzeumként és rendezvényhelyszínként működik.

Hajdú-Bihar vármegye déli részén, Berettyóújfalu közelében fekszik Zsáka nagyközsége. A település főutcáján, a református templom szomszédságában találjuk a falu büszkeségét: a zsákai Rhédey-kastély 1858-ban épült gróf Rhédey Gábor megrendelésére, aki a kor népszerű stílusát, a gótizáló romantikus historizmust választotta az úrilak megformálásához. Az épület közepén magasodó, szögletes „öregtorony” és a bástyaszerű díszítőelemek a középkori angol várak világát idézik meg. A falak között azonban a magyar történelem egyedülálló fejezete elevenedik meg, ahol a névadó család emléke mellett a térség kulturális és katonai múltja is helyet kapott.

A zsákai Rhédey-kastély a brit királyi család magyar leszámazottainak emlékeit őrzi.

Fotó: T.Bery / Wikipédia

Hogyan kapcsolódik a zsákai Rhédey-kastély a brit királyi családhoz?

A kastély legizgalmasabb történeti szála az angol uralkodóházig vezet. Az építtető gróf Rhédey Gábor elsőfokú unokatestvére volt az erdélyi származású Rhédey Klaudia grófnő. Klaudia 1835-ben kötött házasságot Sándor Pál Lajos württembergi herceggel. Unokájuk, Teck Mária később V. György brit király felesége lett, így Rhédey Klaudia egyenes ági felmenője, ükanyja II. Erzsébet királynőnek, és szépanyja a jelenlegi uralkodónak, III. Károlynak.

A kastélyban külön kiállítás mutatja be ezt a családi kapcsolatot. A kiállítótérben látható egy bélyegekből kirakott, művészi családfa Erdőszentgyörgytől Windsorig címmel, emellett a Windsor-házhoz kötődő tárgyak és a patinás brit teaház, a Twinings története is helyet kapott, amely az angol udvar hivatalos beszállítója. A helyi legenda szerint Sándor herceg a Zsáka környékéről toborzott 6. huszárezred katonáitól tanult meg magyarul, mivel Klaudia apja kikötötte, hogy csak magyar nyelven elhangzott lánykérésre adja áldását.

A zsákai Rhédey-kastély emlékszobái a Rhédey és a Windsor család közös történetét mutatják be.

Fotó: T.Bery / Wikipédia

Háborús kórháztól a modern látogatóközpontig

A grófi család férfiágának kihalása után a birtok leányágon öröklődött, majd a XX. század elején gróf Almásy Imre, később báró Vay László tulajdonába került. Az első világháború végén az épületben hadikórházat rendeztek be, a második világháborút követő államosítás után pedig évtizedekig általános iskola és napközi működött az egykori főúri lakban. A műemléki védelem alatt álló kastélyt a kényszerű funkcióváltások és a karbantartás hiánya erősen megviselte, azonban 2019-re teljes körűen felújították.