Halle Berry a volt férje szerint fojtogatta a közös fiukat

Súlyos családi konfliktus robbant ki Halle Berry és volt férje között. Olivier Martinez gyermekbántalmazással vádolja volt feleségét és ideiglenes távoltartási végzést kért ellene, továbbá kérvényezte a közös gyermekük kizárólagos felügyeleti jogát is. A bíróságra beadott dokumentumok szerint a színésznő fojtogatta a 12 éves Maceót, aki utána telefonon próbált segítséget kérni apjától. A 60 éves színésznő tagadja az ellene felhozott vádakat.
Újabb fejezethez érkezett Halle Berry és Olivier Martinez évek óta húzódó konfliktusa. A színész október 1-jén bírósági beadványban kérte, hogy kizárólagos felügyeleti jogot kaphasson közös, 12 éves fiuk felett, miközben ideiglenes távoltartási végzést is kezdeményezett volt feleségével szemben. A színésznő volt férje a dokumentumokban azt állította, hogy Halle Berry szeptember 26-án fizikailag bántalmazta a fiukat. A PEOPLE által megszerzett iratok szerint ráugrott Maceóra, a nyakánál fogva megragadta, majd fojtogatni kezdte. Ezek után a 12 éves fiú telefonon kért segítséget apjától, és azt kérte, hogy azonnal menjen érte.
Olivier Martinez a bírósági beadványában azt is kijelentette, hogy a szeptember 26-i incidens nem az első volt. Az elmúlt években a színésznő többször is bántalmazta Maceót fizikálisan és lelkileg is. A mostani eset miatt azonban ő maga is 'érzelmi és mentális stresszt' élt át, ezért azt kérte a bíróságól, hogy változtassák meg a korábbi felügyeleti megállapodást, és ő kapja meg a gyermek kizárólagos felügyeletét.
Halle Berry képviselője határozottan visszautasította az ellene felhozott vádakat. A színésznő ügyvédje a PEOPLE-nek azt mondta, hogy a beadvány 'teljesen alaptalan és szándékosan félrevezető', de már hozzászokott ehhez a viselkedéshez:
Ha azt mondanánk, hogy ez a kereset teljesen alaptalan és szándékosan félrevezető, az még enyhe kifejezés lenne. Szerencsére Halle már hozzászokott Martinez úr felháborító viselkedéséhez, és bár mélyen elszomorítja a dolog, nem hagyja, hogy ez eltántorítsa attól, hogy Maceo érdekeit tartsa szeme előtt, és megadja neki a szükséges szeretetet és támogatást.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.