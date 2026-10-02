Halle Berry a volt férje szerint fojtogatta a közös fiukat

Súlyos családi konfliktus robbant ki Halle Berry és volt férje között. Olivier Martinez gyermekbántalmazással vádolja volt feleségét és ideiglenes távoltartási végzést kért ellene, továbbá kérvényezte a közös gyermekük kizárólagos felügyeleti jogát is. A bíróságra beadott dokumentumok szerint a színésznő fojtogatta a 12 éves Maceót, aki utána telefonon próbált segítséget kérni apjától. A 60 éves színésznő tagadja az ellene felhozott vádakat.

Halle Berry gyermekbántalmazási vádakkal néz szembe (Fotó: PA / Northfoto)

Halle Berry -t gyerekbántalmazással vádolja volt férje: állítása szerint a színésznő fojtogatta a 12 éves fiúkat, Maceó t

-t gyerekbántalmazással vádolja volt férje: állítása szerint a színésznő fojtogatta a 12 éves fiúkat, t Olivier Martinez kizárólagos felügyeleti jogot kérvényezett közös gyermekük felett, illetve távolságtartási végzést kért volt felesége ellen

kizárólagos felügyeleti jogot kérvényezett közös gyermekük felett, illetve távolságtartási végzést kért volt felesége ellen A 60 éves színésznő tagadja az ellene felhozott vádakat.

Halle Berryt azzal vádolja volt férje, hogy fojtogatta 12 éves gyermeküket

Újabb fejezethez érkezett Halle Berry és Olivier Martinez évek óta húzódó konfliktusa. A színész október 1-jén bírósági beadványban kérte, hogy kizárólagos felügyeleti jogot kaphasson közös, 12 éves fiuk felett, miközben ideiglenes távoltartási végzést is kezdeményezett volt feleségével szemben. A színésznő volt férje a dokumentumokban azt állította, hogy Halle Berry szeptember 26-án fizikailag bántalmazta a fiukat. A PEOPLE által megszerzett iratok szerint ráugrott Maceóra, a nyakánál fogva megragadta, majd fojtogatni kezdte. Ezek után a 12 éves fiú telefonon kért segítséget apjától, és azt kérte, hogy azonnal menjen érte.

Halle Berry volt férje azzal vádolja a színésznőt, hogy fojtogatta 12 éves gyermeküket (Fotó: Matt Baron / BEImages / Northfoto)

Nem először fordult elő

Olivier Martinez a bírósági beadványában azt is kijelentette, hogy a szeptember 26-i incidens nem az első volt. Az elmúlt években a színésznő többször is bántalmazta Maceót fizikálisan és lelkileg is. A mostani eset miatt azonban ő maga is 'érzelmi és mentális stresszt' élt át, ezért azt kérte a bíróságól, hogy változtassák meg a korábbi felügyeleti megállapodást, és ő kapja meg a gyermek kizárólagos felügyeletét.

Halle Berry tagadja az ellene felhozott vádakat

Halle Berry képviselője határozottan visszautasította az ellene felhozott vádakat. A színésznő ügyvédje a PEOPLE-nek azt mondta, hogy a beadvány 'teljesen alaptalan és szándékosan félrevezető', de már hozzászokott ehhez a viselkedéshez: