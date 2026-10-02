Túl kemény a körte? Tedd mellé ezt, és gyorsabban beérik

Veled is előfordult már, hogy a piacon vagy a boltban megkívántad a lédús gyümölcsöt, ám otthon szomorúan konstatáltad, hogy az még kőkemény? Ha már alig várod, hogy a friss körte meghámozva a tányérodra kerüljön, akár meg is gyorsíthatod az érését. A praktika annyira egyszerű, hogy imádni fogod!
Az úgynevezett utóérő gyümölcsök – amelyek közé a körte, az alma és a banán is tartozik – a szedés után is folytatják az érési folyamatot, miközben folyamatosan etilént bocsátanak ki. Ha a körtéket beteszed egy papírzacskóba, csapdába ejted ezt a gázt. A zárt térben megemelkedik az etilén koncentrációja, ami biokémiai láncreakciót indít el a gyümölcsben. De be ne tedd a hűtőbe! A hűtő hideg levegője lelassítaná a folyamatot.
A módszerrel akár 24-48 óra alatt elérheted, hogy a korábban ehetetlenül kemény gyümölcs vajpuhává és mézédessé váljon.
Csak annyit mondunk: banán. Az egzotikus gyümölcs egyedülálló anyagcserével bír, ő a növényvilág egyik legintenzívebb etiléngáz-termelője, különösen abban a fázisban, amikor a héja a zöldből sárgába, majd cukorpöttyös barnába fordul.
Amikor a kemény körte érzékeli a banánból áradó, sűrű etiléngázt, a saját sejtjei azonnal védekező üzemmódba kapcsolnak, és enzimeket kezdenek szintetizálni.
Ezek az enzimek két nagyon fontos feladatot végeznek el a gyümölcs húsában: egyrészt a körte savanykás, rágós keményítőit elkezdik lebontani egyszerű, édes cukrokká, amelyek az édeskés ízért felelnek. Másrészt az enzimek módszeresen feloldják a pektint, vagyis azt az anyagot, amely a gyümölcs sejtfalait szilárdan összetartja. Ahogy a pektin szerkezete fellazul, a körte húsa elveszíti keménységét, azaz megpuhul.
Ha szeretnéd megelőzni, hogy a körte idő előtt megromoljon, tartsd távol az etilénre érzékeny zöldségektől, például a sütőtöktől, krumplitól, sárgarépától vagy a leveles kelféléktől.
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