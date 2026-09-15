Házasság első látásra: Van még visszaút? Máté és Anastasia kapcsolata mélypontra került!

Egy félre nyelt falat után Máté nem gondolta volna, hogy egy olyan lavina indul el, ami mélypontra taszítaná őket. Anastasia azonban, mivel nem kapott semmilyen segítséget annak ellenére, hogy férje mellette ült, már az esküvőn kiakadt rá. A Házasság első látásra újabb esküvőjének másnapján pedig tapintható volt a feszültség kettőjük között. Amíg Anastasia ebédet készített, Máté megpróbálta poénosan elterelni a témát, mivel szerinte semmi szükség nincs arra, hogy még mindig ezen lovagoljanak.

A Házasság első látásra Anastasiája nem tudta elengedni, hogy férje nem segített neki, amikor elvárta volna (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Mátéja szerint felesége nem kezeli helyén az esetet

A hangulat jelenleg elég fagyos köztünk. Én szerettem volna elengedi az egész kérdést, mivel tisztában voltam vele, hogy nincs benne ennél több. Viszont érzem Anastasián, hogy szeretné még a tegnapot folytatni

– jegyezte meg a férj.

Anastasia azonban egyáltalán nem ért egyet vele, mivel szerinte ebben az esetben Máté volt a hibás és neki kellene bocsánatot kérnie, hogy nem segített neki abban a helyzetben. „Ilyenkor azt érzem a férjemen, hogy félvállról kezeli ezeket a helyzeteket és nem érdekli, hogy akár elveszíthetjük egymást. Néha ő is elgondolkodhatna a dolgokon” – mondta a 20 éves modell.

Ennek ellenére Anastasia és Máté is kiemelte azt, hogy a másiknak két személyisége van. Az egyik, amelyiket szeretnek, a másik pedig, amelyiket nem. „Képzeld el, hogy nekem hogyan esik, amikor van egy olyan oldalad, ami felnőtt, kész az életre, a másik pillanatban pedig látok egy gyereket, aki megsértődik, hogy a másik nem nyújtott oda egy vizet” – mondta már felemelve hangját a Házasság első látásra fiatal férje.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Máté nem szeretné elengedni ezt a kapcsolatot, azonban ő sem biztos már abban, hogy mindketten boldogok lehetnek ebben a házasságban (Fotó: TV2)

Anastasia szerint Máté teljesen félreértette őt

Nem egy pohár vízről vagy egy félre nyelt falatról van itt szó. Nem értem, hogy ez miért nem jut el odáig. Ő tényleg csak ezeket az egy szavakat hallja meg? Nem ez a lényeg benne, hanem az, hogy mit hogyan kezel le

– állította a modell.

Máté azonban ezek után sem értette meg felesége mondanivalóját és a kameráknak már cinikusan mesélt a tegnapi esetről. „Éreztem, hogy benne ment fel a pumpa, de bennem is ment bőven. Ez egy komoly trauma volt és nagyon sajnálom, majdnem meghalt szegény lány attól a falattól” – mesélte ironikusan Máté.