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„Keringsz, mint gólyafos a levegőben” – A Házasság első látásra sztárja faképnél hagyta feleségét!

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 23. 21:40
Házasság első látásraTV2
A jól sikerült terápia után Maya és Laci között nem tartott sokáig a boldogság. Míg a Házasság első látásra szereplői úgy tűnt, hogy megbeszélték sérelmeiket, addig otthon tovább folytatódott a mosolyszünet.
Kulcsár Krisztián
Sztár rovat újságíró
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Maya és Laci között azóta van feszültség, amióta a férj kijelentette, hogy még nem tudja, hogyan fog dönteni a Házasság első látásra kísérlete végén. Maya nagyon megijedt emiatt és távolságtartóbb lett Lacival szemben. A terápián úgy tűnt, sikerült megbeszélni a problémákat és innentől új lappal indulhatnak. Az otthoni vacsorakészítés közben azonban ismét kisebb nézeteltérés alakult ki közöttük, ami után Laci inkább közölte feleségével, hogy hazautazik.

Házasság első látásra: Maya és Laci lehet, hogy hosszú távon nem maradnak együtt?
A Házasság első látásra szereplői közül Mayát és Lacit tartják a kirekesztett párosnak (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Lacija a terápia után sem tudta elengedni problémáját

Eddig az volt a tendencia, hogy bármit megbeszéltünk, akkor benned nem maradt tüske. Nekem szemet szúr és rosszul esik, hogy keringsz, mint gólyafos a levegőben a többiek között is. Feltűnik ez a fajta mozgás, mint aki nem tudja, hogy kihez tartozik

– jegyezte meg már otthon a feleség.

Maya szerint Laci a terápia folyamán szándékosan kerülte őt, amíg férje elmondása szerint ő csak a többiek felé szeretett volna nyitni. „Emberek közt vagyunk és nem vagyunk összeragasztva. Úgy gondolom, hogy találjuk fel magunkat a többiek között is, mivel lehet, hogy ezért gondolják rólunk, hogy kívülálló páros vagyunk. Ez azt jelenti, hogy te is találd fel magad a közösségben, mert nem csak ketten vagyunk a kísérletben – jelentette ki Laci.

A Házasság első látásra Mayája megsértődött a férjére.
A Házasság első látásra Mayája nem hatódott meg, hogy a többiek kívülállónak gondolják őket (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra 2026-os évadának kirekesztett párosa lett Maya és Laci

Ez szerintem Lacit viseli meg jobban. Nekem sem esik jól, de nem fogok a Dunába ugrani emiatt

– említette meg Maya.

Laci ezek után úgy gondolta, hogy inkább hazautazik, ám erre is jó magyarázata volt. Ha nem probléma, akkor egy-két napra hazamennék most. Anyumnak is most volt a születésnapja és jót tenne, ha velük is találkoznék. Nagyon sokat voltunk most együtt és keveset tudtam egyedül lenni. Biztos jó lenne, ha más energiájából is tudnék táplálkozni” – mondta a férj.

Úgy tűnik, mindkettőjüknek jót fog tenni egy kis különlét, mivel az elmúlt időben folyamatos vitákból álltak a mindennapok.

 

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