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„A Jóisten fogta a kezem” – 35 milliós kárt hozott a Házasság első látásra milliomosának a balesete

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 18. 15:00
Szolnoki SzabolcsHázasság első látásra
Fékezés nélkül tarolták le a 11-es főúton a TV2 sztárjának autóját, az ütközésben hozzávetőlegesen 35 milliós kár keletkezett. A balesetet a Házasság első látásra sztárja, Szolnoki Szabolcs csodával határos módon karcolás nélkül úszta meg.
Nagy Milán
sztárrovat újságíró
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Sokkoló képek és egy több mint 35 millió forintos anyagi kár: hajszálon múlt a Házasság első látásra sztárjának, Szolnoki Szabolcsnak a testi épsége! A hírhedt gyémántkereskedő gyanútlanul haladt Audijával a 11-es főúton Budakalásznál, amikor a mögötte száguldó BMW szinte fékezés nélkül csapódott be a kocsijába. Az ütközés akkora erejű volt, hogy a luxusautó hátsó vázszerkezete és merevítése teljesen megrogyott, a gépjármű pedig azonnal totálkárosra értékelődött. A borzalmas erejű becsapódás ellenére az üzletember csodával határos módon saját lábán sétált el a helyszínről. Szabolcs a történtek után megrendülve, de mély hálával a szívében idézte fel a félelmetes pillanatokat a Borsnak.

A Házasság első látásra sztárja megúszta a balesetet.
A Házasság első látásra sztárja képet is készített a balesetről (Fotó: Mr.Szabi)

A Házasság első látásra sztárja hálás az égieknek

„Gyakorlatilag csoda, hogy nem történt súlyosabb személyi sérülés. Ami az első pillanatban átvillant az agyamon, az az volt, hogy a Jóisten fogta a kezem és vigyázott rám. Az Audi hátsó része teljesen megrogyott a hatalmas csattanásban” – részletezte a gyémántkereskedő. A balesetet okozó sofőr a helyszínen azonnal elismerte a felelősségét. Az esti órákban valószínűleg a fáradtság és a figyelmetlenség állhatott a háttérben, így szinte fékezés nélkül ment bele az előtte haladó autóba. Mr. Szabi azonban ahelyett, hogy kérdőre vonta volna a hibázó autóst, higgadtan kezelte a szituációt:

Nem estünk egymásnak, látszott rajta, hogy nagyon sajnálja a történteket. Csak annyit mondott, hogy ne haragudjak. Mindketten felfogtuk, mekkora szerencsénk volt, hogy komolyabb sérülés nélkül megúsztuk. Ennyi erővel tragédia is történhetett volna. Nekem enyhe agyrázkódásom lett, és a nyakam húzódott meg, így három napig szüneteltetem az edzéseket, de aztán minden visszatér a régi kerékvágásba 

– mesélte Szabi, aki azt is hozzátette: a mindennapjai nem állnak meg, hiszen szerencsére azonnal át tud ülni egy másik luxusautója volánja mögé.

A kép jól mutatja, hogy nemcsak egy kis koccanás volt.
A látvány magáért beszél (Fotó: Mr. Szabi)

Volt már egy súlyos balesete

A sztár azt is elárulta, hogy nem ez volt az első eset, amikor meglátogatta az őrangyala. Húszévesen egy egészen extravagáns szituációban szenvedett balesetet, egy Porsche 911-et vezetett, amikor a buszmegállóban álló, dúskeblű hölgy annyira elvonta a figyelmét, hogy összetörte a sportkocsit.

A mostani drámai karambol után Szabira pár nap pihenő vár, ám a rajongók megnyugodhatnak: a gyémántkereskedő hamarosan újult erővel, és egy másik elegáns autó volánja mögött tér vissza a mindennapokba!

 

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