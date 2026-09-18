„A Jóisten fogta a kezem” – 35 milliós kárt hozott a Házasság első látásra milliomosának a balesete

Sokkoló képek és egy több mint 35 millió forintos anyagi kár: hajszálon múlt a Házasság első látásra sztárjának, Szolnoki Szabolcsnak a testi épsége! A hírhedt gyémántkereskedő gyanútlanul haladt Audijával a 11-es főúton Budakalásznál, amikor a mögötte száguldó BMW szinte fékezés nélkül csapódott be a kocsijába. Az ütközés akkora erejű volt, hogy a luxusautó hátsó vázszerkezete és merevítése teljesen megrogyott, a gépjármű pedig azonnal totálkárosra értékelődött. A borzalmas erejű becsapódás ellenére az üzletember csodával határos módon saját lábán sétált el a helyszínről. Szabolcs a történtek után megrendülve, de mély hálával a szívében idézte fel a félelmetes pillanatokat a Borsnak.
„Gyakorlatilag csoda, hogy nem történt súlyosabb személyi sérülés. Ami az első pillanatban átvillant az agyamon, az az volt, hogy a Jóisten fogta a kezem és vigyázott rám. Az Audi hátsó része teljesen megrogyott a hatalmas csattanásban” – részletezte a gyémántkereskedő. A balesetet okozó sofőr a helyszínen azonnal elismerte a felelősségét. Az esti órákban valószínűleg a fáradtság és a figyelmetlenség állhatott a háttérben, így szinte fékezés nélkül ment bele az előtte haladó autóba. Mr. Szabi azonban ahelyett, hogy kérdőre vonta volna a hibázó autóst, higgadtan kezelte a szituációt:
Nem estünk egymásnak, látszott rajta, hogy nagyon sajnálja a történteket. Csak annyit mondott, hogy ne haragudjak. Mindketten felfogtuk, mekkora szerencsénk volt, hogy komolyabb sérülés nélkül megúsztuk. Ennyi erővel tragédia is történhetett volna. Nekem enyhe agyrázkódásom lett, és a nyakam húzódott meg, így három napig szüneteltetem az edzéseket, de aztán minden visszatér a régi kerékvágásba
– mesélte Szabi, aki azt is hozzátette: a mindennapjai nem állnak meg, hiszen szerencsére azonnal át tud ülni egy másik luxusautója volánja mögé.
A sztár azt is elárulta, hogy nem ez volt az első eset, amikor meglátogatta az őrangyala. Húszévesen egy egészen extravagáns szituációban szenvedett balesetet, egy Porsche 911-et vezetett, amikor a buszmegállóban álló, dúskeblű hölgy annyira elvonta a figyelmét, hogy összetörte a sportkocsit.
A mostani drámai karambol után Szabira pár nap pihenő vár, ám a rajongók megnyugodhatnak: a gyémántkereskedő hamarosan újult erővel, és egy másik elegáns autó volánja mögött tér vissza a mindennapokba!
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