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Ádám Sofi bizonyítani szeretene a Sztárban Sztár műsorában: „Szerintem az én torkomban van valami, amit még nem mutattam meg...”

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 23. 16:00
Sofibizonyítás
Nagy debütálásra készül az énekesnő. Ádám Sofi őszintén beszélt arról, hogy milyen céljai vannak a Sztárban Sztárral.
Boróka Noémi
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Ádám Sofi is bizonyíthat idén a Sztárban Sztár színpadán, amely a vasárnapi élő show-val már kezdetét is vette. Ráadásul nem is akármilyen teljesítménnyel indított az énekesnő, ugyanis a zsűritől maximális pontszámot zsebelt be. Lapunknak volt szerencséje Sofival még a műsor kezdete előtt, a TV2 sajtótájékoztatóján egy interjút készíteni, amiben a fiatal tehetség elmondta: azon kívül, hogy egy álma vált valóra, óriási bizonyítási vággyal is érkezett a műsorba.

A Sztárban Sztár versenyzője, Ádám Sofi már az első produkciójával lenyűgözte a zsűrit.
A Sztárban Sztár 2026 versenyzője, Ádám Sofi nagy sikert aratott az első élő showban (Fotó: László Szabolcs)

Sofi a Sztárban Sztár színpadán akarja megmutatni valódi tudását

Az énekesnő őszintén beszélt céljairól a műsort illetően, és az is kiderült, szeretné megmutatni azt, amit talán eddig még nem tudott.

Ez a műsor nekem kemény kihívás lesz, tehát nagyon oda kell tenni magamat. Egy gyerekkori vágyam vált valóra nekem, és a családomnak is. Úgy érzem, ez az a műsor, ahol megtudom igazán mutatni magam, mert sokan azt hiszik, hogy én csak rappelek, úgyhogy remélem itt még jobban meg fogom tudni mutatni a hangomat

 – kezdte Sofi, aki azt is leszögezte, teljes erőbedobással szeretne helytállni.

Ádám Sofi régi álma vált valóra a Sztárban Sztár szerepléssel.
Ádám Sofi őszinte és vicces személyiség, aki most énekhangjával szeretne bizonyítani a TV2 színpadán (Fotó: László Szabolcs)

Azt szeretném, ha az emberek megismernék kicsit más oldalamat is, és mindent meg fogok tenni, hogy jól sikerüljön minden produkcióm. Szerintem az én torkomban van valami, amit még nem mutattam meg, és szeretnék nagy produkciókat is előadni.

Az énekesnő az első élő show-ban máris bizonyította sokoldalúságát, az elképesztő Amy Winehouse átalakulásával. A látványos rajt után most a tét egyre nagyobb, így a nézők izgatottan várhatják, milyen újabb zenei stílusban lép következőnek színpadra. Legközelebb most vasárnap, vagyis szeptember 27-én láthatjuk újra Sofit a TV2 képernyőjén, a Sztárban Sztár második élő adásában.

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