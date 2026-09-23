Ádám Sofi bizonyítani szeretene a Sztárban Sztár műsorában: „Szerintem az én torkomban van valami, amit még nem mutattam meg...”

Ádám Sofi is bizonyíthat idén a Sztárban Sztár színpadán, amely a vasárnapi élő show-val már kezdetét is vette. Ráadásul nem is akármilyen teljesítménnyel indított az énekesnő, ugyanis a zsűritől maximális pontszámot zsebelt be. Lapunknak volt szerencséje Sofival még a műsor kezdete előtt, a TV2 sajtótájékoztatóján egy interjút készíteni, amiben a fiatal tehetség elmondta: azon kívül, hogy egy álma vált valóra, óriási bizonyítási vággyal is érkezett a műsorba.

A Sztárban Sztár 2026 versenyzője, Ádám Sofi nagy sikert aratott az első élő showban (Fotó: László Szabolcs)

Sofi a Sztárban Sztár színpadán akarja megmutatni valódi tudását

Az énekesnő őszintén beszélt céljairól a műsort illetően, és az is kiderült, szeretné megmutatni azt, amit talán eddig még nem tudott.

Ez a műsor nekem kemény kihívás lesz, tehát nagyon oda kell tenni magamat. Egy gyerekkori vágyam vált valóra nekem, és a családomnak is. Úgy érzem, ez az a műsor, ahol megtudom igazán mutatni magam, mert sokan azt hiszik, hogy én csak rappelek, úgyhogy remélem itt még jobban meg fogom tudni mutatni a hangomat

– kezdte Sofi, aki azt is leszögezte, teljes erőbedobással szeretne helytállni.