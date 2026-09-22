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„Jobban tetszettél, mint Roli!” – A Házasság első látásra sztárja nem kertelt Renátónak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors TV2
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 22. 18:00
flörtHázasság első látásra
Livi sokkoló vallomást tett Renátónak, beismerte, hogy a férfi már az első pillanattól jobban tetszett neki, mint a saját férje. A drámai fordulat következményei a Házasság első látásra ma esti adásából derülnek ki 19:50-től a TV2-n!
Nagy Milán
sztárrovat újságíró
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Forró pillanatoknak lehetnek tanúi a TV2 nézői a Házasság első látásra kedd esti adásában. Miközben Livi és Renátó is zátonyra futott kapcsolatban tengődik a saját párjával, egy kettesben töltött, ártatlannak induló beszélgetés hirtelen olyan fordulatot vesz, ami alapjaiban rázhatja meg a kísérletet. A két csalódott szereplő először a műsor körüli feszültségeket próbálta kibeszélni. Livi arról érdeklődik Renátónál, hogy sikerült-e kint tisztázniuk a dolgokat Mátéval.

A Házasság első látásra szereplői között valami elindult.
A Házasság első látásra szereplői között izzik a levegő (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárjai között érezni lehet a szexuális feszültséget

Miután Renátó jelzi, hogy bízik a lezárásban és nem szeretne többet erről beszélni, Livi hirtelen drámai vallomást tesz.„Lehet, hogy ez lesz az utolsó vacsorám, úgyhogy gondoltam, még megkérdezlek...” Renátó azonnal próbálja benne tartani a lelket, kijelentve, hogy dehogynem, végig fogja csinálni a kísérletet. Livi elkeseredett reakciója után a beszélgetés váratlanul mély és flörtölős irányt vesz. Renátó nemes egyszerűséggel nekiszegezi a kérdést: „Milyen pasit vártál volna az oltárnál?” Livi válasza pedig felér egy valódi bombával. Kendőzetlen őszinteséggel vallotta be Renátónak, mit érzett, amikor először meglátta őt.

Nem volt elvárásom külsőre, elmondtam milliószor, hogy a barna szemű, barna hajú, mediterrán pasikat szeretem. Amikor téged megláttalak, azt gondoltam – mondtam is valakinek –, bárcsak ilyen vőlegényt kaptam volna... Elsőre jobban tetszettél, mint a Roli.

A sokkoló beismerés után szinte megfagyott a levegő! Vajon mit lép erre Renátó, és hogyan reagál majd Roli és Merci, ha megtudják, mi zajlott a háttérben?

Az, hogy Renátó mit válaszol Livi merész közeledésére, 19:50-től kiderül a TV2-n!

 

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