„Jobban tetszettél, mint Roli!” – A Házasság első látásra sztárja nem kertelt Renátónak

Forró pillanatoknak lehetnek tanúi a TV2 nézői a Házasság első látásra kedd esti adásában. Miközben Livi és Renátó is zátonyra futott kapcsolatban tengődik a saját párjával, egy kettesben töltött, ártatlannak induló beszélgetés hirtelen olyan fordulatot vesz, ami alapjaiban rázhatja meg a kísérletet. A két csalódott szereplő először a műsor körüli feszültségeket próbálta kibeszélni. Livi arról érdeklődik Renátónál, hogy sikerült-e kint tisztázniuk a dolgokat Mátéval.

A Házasság első látásra szereplői között izzik a levegő (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárjai között érezni lehet a szexuális feszültséget

Miután Renátó jelzi, hogy bízik a lezárásban és nem szeretne többet erről beszélni, Livi hirtelen drámai vallomást tesz.„Lehet, hogy ez lesz az utolsó vacsorám, úgyhogy gondoltam, még megkérdezlek...” Renátó azonnal próbálja benne tartani a lelket, kijelentve, hogy dehogynem, végig fogja csinálni a kísérletet. Livi elkeseredett reakciója után a beszélgetés váratlanul mély és flörtölős irányt vesz. Renátó nemes egyszerűséggel nekiszegezi a kérdést: „Milyen pasit vártál volna az oltárnál?” Livi válasza pedig felér egy valódi bombával. Kendőzetlen őszinteséggel vallotta be Renátónak, mit érzett, amikor először meglátta őt.