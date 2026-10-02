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Ez a 3 csillagjegy még idén plusz pénzhez juthat a horoszkóp szerint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors pénzhoroszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 02. 12:30
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Az év utolsó hónapjai nemcsak új feladatokat, hanem váratlan lehetőségeket is tartogathatnak. A horoszkóp szerint három csillagjegy számára különösen kedvezően alakulhatnak az anyagiak: olyan bevétel érkezhet, amelyre talán nem is számítottak.
Fehér Lilla
A szerző cikkei
  • Három csillagjegy számára pénzügyi fordulatot hozhat az év vége.
  • A plusz pénz nem feltétlenül szerencse formájában érkezik: jutalom, új munka vagy mellékes bevétel is állhat mögötte.
  • Az egyik jegynél egy korábbi erőfeszítés végre kifizetődhet.
  • Lesz, akinek egy jókor felismert lehetőség hozhat több pénzt a kasszába.
  • A harmadik szerencsésnek pedig szakmai előrelépés vagy kedvező ajánlat javíthatja az anyagi helyzetét.
  • Vajon a te csillagjegyed is köztük van? Mutatjuk, kik számíthatnak kedvező fordulatra az év hátralévő részében.

Ez persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyik napról a másikra vagyon hullik az ölükbe. A plusz pénz érkezhet fizetésemelés, jutalom, új munka, mellékes bevétel vagy akár egy korábban elvégzett munka gyümölcseként is. Mutatjuk, a horoszkóp szerint melyik három csillagjegynek érdemes nyitott szemmel járnia az év hátralévő részében.

pénzhoroszkóp
A pénzhoroszkóp szerint 3 csillagjegy még idén extra bevételre számíthat. 
Fotó:   123RF

A horoszkóp szerint ők juthatnak extra pénzhez

Bika horoszkóp – végre beérhet a kemény munka gyümölcse

A Bika csillagjegy általában nem a gyors meggazdagodás híve. Sokkal inkább kitartóan építkezik, és szereti tudni, hogy biztos talaj van a lába alatt. Az év végéhez közeledve éppen ez a hozzáállás hozhat számára kellemes meglepetést.

Egy korábbi projekt, munkahelyi teljesítmény vagy régóta építgetett mellékes tevékenység hozhat pluszbevételt. Egyes Bikák számára egy új ajánlat vagy előnyösebb megállapodás is javíthat az anyagi helyzeten.

Amire érdemes figyelnie: ne utasítson vissza automatikusan egy lehetőséget csak azért, mert az elsőre szokatlannak tűnik. Most éppen egy új irány jelentheti a következő lépcsőfokot.

Szűz horoszkóp – egy jó döntés pénzt hozhat

A Szűz egyik legnagyobb erőssége, hogy észreveszi azokat a részleteket, amelyek felett mások könnyen átsiklanak. Az év hátralévő részében ez pénzügyi szempontból különösen hasznos tulajdonsággá válhat.

Nem feltétlenül váratlan szerencséről van szó. Sokkal inkább arról, hogy a Szűz jókor ismerhet fel egy lehetőséget. Ez kapcsolódhat új munkához, pluszfeladathoz vagy egy olyan ötlethez, amelyből idővel bevétel származhat.

Amire érdemes figyelnie: nem minden pluszbevétel érkezik látványosan. Egy kisebb lehetőségből is kialakulhat valami sokkal jövedelmezőbb.

Bak horoszkóp – komolyabb összeg is érkezhet

Ha van csillagjegy, amely képes hosszú ideig dolgozni egy célért, az a Bak. Az év utolsó időszaka pedig meghozhatja számára egy korábbi erőfeszítés eredményét a pénzhoroszkóp szerint.

Elképzelhető jutalom, fizetéssel kapcsolatos kedvező változás vagy egy régóta tervezett szakmai előrelépés. A vállalkozó kedvű Bakok számára egy új ügyfél vagy együttműködés is hozhat extra bevételt.

Amire érdemes figyelnie: ne csak arra koncentráljon, hogyan kereshet többet. Arra is érdemes figyelnie, hogyan tudja megtartani és okosan felhasználni a plusz pénzt.

A lehetőség önmagában még nem minden

A Bika, a Szűz és a Bak számára tehát anyagi szempontból izgalmas lehet az év hátralévő része. Van azonban bennük még valami közös: egyikük sem arról híres, hogy kizárólag a szerencsére bízná a pénzügyeit.

És talán éppen ez lehet most a legnagyobb előnyük. Ha felismerik a kínálkozó lehetőségeket, az év végén kellemesebb lehet a bankszámlájuk egyenlege, mint amire most számítanak.

Fontos: a horoszkóp szórakoztató tartalom, az asztrológiai előrejelzés nem pénzügyi előrejelzés vagy befektetési tanács.

Nézd meg az alábbi videót is:

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